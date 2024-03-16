15 актрис, которых мы помним совсем девчонками, а сейчас они обжигают сердца на красных дорожках

Многие из нас запомнили юную Лейтон Мистер из сериала «Сплетница», а Кристину Риччи помнят еще ребенком из фильма «Семейка Аддамс». Мы решили сравнить, как выглядели актрисы в своих культовых фильмах и сериалах и как они выглядят сейчас.

1. Фрейя Аллан в «Ведьмаке» (18 лет) и на церемонии вручения премии BAFTA (22 года)

© The Witcher / Cinesite and co-producers , Vianney Le Caer / Invision / East News Vianney Le Caer / Invision / East News

2. Мэйси Уильямс в «Игре престолов» (14 лет) и на премьере сериала «Новый взгляд» (26 лет)

© Game of Thrones / HBO and co-producers , Evan Agostini / Invision / East News Evan Agostini / Invision / East News

3. Хейли Стайнфелд в «Железной хватке» (14 лет) и на вечеринке Vanity Fair — афтепати «Оскара» (27 лет)

© True Grit / Paramount Pictures and co-producers , MICHAEL TRAN / AFP / East News MICHAEL TRAN / AFP / East News

4. Лейтон Мистер в сериале «Сплетница» (21 год) и на премьере фильма EXmas (37 лет)

5. Маккензи Фой в фильме «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1» (11 лет) и на премьере документального фильма «Дикая красота» (23 года)

6. Аманда Сейфрид в «Дрянных девчонках» (19 лет) и на Берлинском международном кинофестивале (38 лет)

© Mean Girls / Paramount Pictures and co-producers , Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

7. Джена Мэлоун в «Донни Дарко» (17 лет) и на премьерном показе фильма «Мятежная Луна — Часть первая: Дитя огня» (39 лет)

© Donnie Darko / Adam Fields Productions and co-producers , MICHAEL TRAN / AFP / East News MICHAEL TRAN / AFP / East News

8. Эбигейл Бреслин в картине «Остров Ним» (12 лет) и на премьере фильма «Дьявол в деталях. Дело Миранды» (27 лет)

© Nim's Island / Walden Media and co-producers , Billy Bennight / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News Billy Bennight / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News

9. Кристина Риччи в «Семейке Адамс» (11 лет) и на церемонии вручении кинопремии «Выбор критиков» (43 года)

© The Addams Family / Paramount Pictures and co-producers , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

10. Эшли Тисдейл в «Классном мюзикле» (21 год) и на церемонии вручения премии Elle Women (38 лет)

© High School Musical / First Street Films and co-producers , MICHAEL TRAN / AFP / East News MICHAEL TRAN / AFP / East News

11. Алекса ПенаВега в «Детях шпионов» (13 лет) и на рождественском мероприятии (34 года)

12. Кирстен Данст в фильме «Человек-Паук» (20 лет) и на церемонии вручения премии «Эмми» (41 год)

© Spider-Man / Columbia Pictures and co-producers , Jordan Strauss / Invision / East News Jordan Strauss / Invision / East News

13. Тора Берч в «Красоте по-американски» (17 лет) и на премьере сериала «Внешние отмели» (41 год)

14. Сэди Синк в сериале «Очень странные дела» (15 лет) и на открытии бутика Chanel (21 год)

© Stranger Things / 21 Laps Entertainment and co-producers , Evan Agostini / Invision / East News Evan Agostini / Invision / East News

15. Эмилия Джонс в сериале «Лок и ключ» (18 лет) и

на кинофестивале «Сандэнс» (21 год)

© Locke & Key / IDW Entertainment and co-producers , Chris Pizzello / Invision / East News Chris Pizzello / Invision / East News