15 актрис, которых мы помним совсем девчонками, а сейчас они обжигают сердца на красных дорожках
Многие из нас запомнили юную Лейтон Мистер из сериала «Сплетница», а Кристину Риччи помнят еще ребенком из фильма «Семейка Аддамс». Мы решили сравнить, как выглядели актрисы в своих культовых фильмах и сериалах и как они выглядят сейчас.
1. Фрейя Аллан в «Ведьмаке» (18 лет) и на церемонии вручения премии BAFTA (22 года)
2. Мэйси Уильямс в «Игре престолов» (14 лет) и на премьере сериала «Новый взгляд» (26 лет)
3. Хейли Стайнфелд в «Железной хватке» (14 лет) и на вечеринке Vanity Fair — афтепати «Оскара» (27 лет)
4. Лейтон Мистер в сериале «Сплетница» (21 год) и на премьере фильма EXmas (37 лет)
5. Маккензи Фой в фильме «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1» (11 лет) и на премьере документального фильма «Дикая красота» (23 года)
6. Аманда Сейфрид в «Дрянных девчонках» (19 лет) и на Берлинском международном кинофестивале (38 лет)
7. Джена Мэлоун в «Донни Дарко» (17 лет) и на премьерном показе фильма «Мятежная Луна — Часть первая: Дитя огня» (39 лет)
8. Эбигейл Бреслин в картине «Остров Ним» (12 лет) и на премьере фильма «Дьявол в деталях. Дело Миранды» (27 лет)
9. Кристина Риччи в «Семейке Адамс» (11 лет) и на церемонии вручении кинопремии «Выбор критиков» (43 года)
10. Эшли Тисдейл в «Классном мюзикле» (21 год) и на церемонии вручения премии Elle Women (38 лет)
11. Алекса ПенаВега в «Детях шпионов» (13 лет) и на рождественском мероприятии (34 года)
12. Кирстен Данст в фильме «Человек-Паук» (20 лет) и на церемонии вручения премии «Эмми» (41 год)
В "Интервью с вампиром" помоложе, лет 12. Более совсем девчонистая, чем в 20
13. Тора Берч в «Красоте по-американски» (17 лет) и на премьере сериала «Внешние отмели» (41 год)
14. Сэди Синк в сериале «Очень странные дела» (15 лет) и на открытии бутика Chanel (21 год)
15. Эмилия Джонс в сериале «Лок и ключ» (18 лет) и
на кинофестивале «Сандэнс» (21 год)
Наверняка многие помнят Уилла Поултера по его блистательно сыгранной роли в фильме «Хроники Нарнии: Покоритель Зари». Тогда ему было 17 лет. Сегодня актеру 31 год, и он ну очень круто изменился.
Комментарии
А где они берут сердца, что бы обжигать их на красных дорожках? В супермаркете или в морге?
Кого-нибудь обожгло? Может хотя бы кого-то сгорело??)) У нас обычные девченки в офисе красотки - глаз не оторвать. А если им такие бы деньги в руки для приображения, то все эти актрисы и бегом бы не догнали никого из наших девочек
Такое ощущение, что она так и не умылась с тех пор