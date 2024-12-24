16 человек, которые успешно выстроили отношения со второй половинкой, пока все твердили: "Они не пара"

Часто можно услышать фразы: «Они не смотрятся вместе» или «Они не пара». Однако герои нашей подборки доказали, что несмотря на все различия, можно построить гармоничные отношения. А в бонусе мы расскажем о мужчине, который, как ни старался, так и не смог смириться с особенностями менталитета своей избранницы.

Брат много лет назад привел домой будущую жену, я все застолье в себя прийти не могла. Мне показалось, что она какая-то не такая. Решила, что она ему не пара, ведь он такой красавчик, еще и домашний, с юмором. А она угрюмая какая-то...Короче, живут уже 20 лет. Мы до сих пор считаем, что они не подходят друг другу, но слишком хорошо воспитаны, чтобы высказаться. © Dia_Mak / ADME

У нас разница лет 20. Мне 42, ей 22. Хочу отметить, что она довольно зрелая для своего возраста. Мы вместе уже три года и почти не ссоримся. Недавно я сделал ей предложение и она согласилась. Никогда не был так счастлив.© Jatsfam / Reddit

«Мне 25, мужу 45. Он обожает ухаживать за собой, а еще он первый, кто показал мне, что такое здоровые отношения»

Мне сейчас 45, мужу 65, вместе уже 20 лет. Мы каждый день вместе, даже работаем и по магазинам ходим вдвоем. Также сад с огородом, 365 дней в году вместе. Людям все пытаюсь объяснить, что важна любовь, а не разница в возрасте. © Irina Vladimirovna

У нас на работе сотрудник познакомился с женой у себя дома. Она дружила с его мамой. Теперь жалуется, что они вдвоем его пилят, одна другой хлеще. Говорит, что жена специально за него вышла, чтобы быть поближе к своей подружке. © Анна Светличная / Dzen

Одна знакомая вышла замуж за своего ученика, который был моложе ее на 10 лет. Все были уверены, что у них нет будущего. Но... Они прожили всю жизнь вместе, двое детей, внуки. Нужно отметить, что она всегда следила за собой, а его окружала заботой, как никто. © Olga Belkina

Знаю пару: ему 73, ей 46. Дочке 6 лет. Она с ним цветет и пахнет. А он, в свою очередь, даст фору многим молодым людям. И на каруселях катается, и марафон бегает, и на лыжах ходит, и баню своими руками строит... Даже грузовик водит. Ему все интересно. © Svetlana Ch

Мама младше отчима на 12 лет. Ей было 30 лет, когда они познакомились. Мне было 4 года. Когда родной отец ушел из жизни, он стал нам настоящим отцом. Самый крутой мужик, кого я когда-либо знал. © vinnybawbaw / Reddit

Когда я познакомился со своей будущей женой, зарабатывал в 4 раза больше. В первый год я в основном содержал семью, а она перебивалась подработками. В конце концов, она нашла просто офигенную работу и получает в два раза больше, чем я когда-то. Благодаря этому я, наконец, смог уйти со своей нелюбимой работы и найти другую, где платят меньше, но зато я чувствую себя лучше. Так как у меня чуть больше времени, я убираюсь дома и взял на себя больше бытовых обязанностей. Короче, мы команда. © SassyWookie / Reddit

Я на 10 лет старше жены. Мы поженились спустя три месяца после знакомства. Потом она узнала, что у мамы диагностировали рак и ей нужно уволиться с работы, чтобы ухаживать за ней. Но она не могла позволить себе потерять свою медицинскую страховку из-за собственных проблем со здоровьем. Поэтому я предложил пожениться и добавить ее в свою страховку, сказав, что если что, мы быстро разведемся. После свадьбы я отвез ее к родителям. Мы держали наш брак в секрете почти год. Что хочу сказать: вместе мы уже 27 лет, все еще влюблены друг в друга, а с мамой супруги все хорошо. © RogerAzarian / Reddit

Мне 26, а моей девушке 41. Вместе мы уже шесть месяцев, начали встречаться сразу после моего развода. Я не думал, что это серьезно. Но теперь она единственная женщина, о которой я мечтаю. Самая нежная, классная. И массаж сделает, и книги читать любит, и готовит вкусно... Даже не знаю, что теперь делать.© stinewoo / Reddit

Мы вместе уже 20 лет. Из них я не работала в общей сложности четыре года, пока училась и все такое. Сейчас он получает гораздо больше меня, но мы никогда не делили деньги на его и мои. Они наши. Мы делим все обязанности и это нормально. © Wild_With_An_M / Reddit

Какая разница в возрасте у этой пары?

Жене — 41 год, а мужу — 61.

Всегда встречался с женщинами младше меня, женат был два раза. Однажды в комментариях сцепились с одной дамой и завязалась переписка. Ехидная она была такая, язвительная. В общем, решили узнать друг друга поближе. Скоро она приезжает в мой город за 8 тысяч километров от своего дома. Мне 34, ей 42. Что меня привлекло? Прежде всего чувство юмора. Не хиханьки-хаханьки, а красивая, изящная ирония. После общения с ней остальные подруги кажутся очень «плоскими», поверхностными. Еще очень импонирует ее мягкая сдержанность. Радует отличное, здравое и даже мудрое отношение к быту — мне, раздолбаю и анекдотичному холостяку, это очень по душе. © Ригор Мортис / ADME

У меня сестра ростом 162 см, хотя все высокие в семье. Папа все шутил, что не будет проблем с тем, чтобы мужа найти. В итоге на третьем курсе стала встречаться с одногруппником. В общем, привела она на ужин этого Олега, а он в комнату пригибаясь входит. Папа на это все только выдал: «Настя, я тебе забыл сказать, что не стоит пытаться компенсировать рост за счет других».

Я выросла в западной культуре, а мой муж — японец. Один раз мы были у него на родине и пошли в магазин керамики. Бабуля продавец сказала, чтобы мы новую кружку обязательно подержали в горячей воде. Я не очень говорю по-японски, поэтому попросила мужа уточнить зачем. А он устроил целый скандал касательно того, что я постоянно задаю кучу вопросов, а японцы этого не любят. Короче, я осталась в шоке. © katamine237 / Reddit

«Мне 41, а ему 26. Благодарна ему за каждый день вместе»

Бонус: история от мужчины, который не смог построить отношения с девушкой из-за особенностей менталитета