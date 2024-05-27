16 человек, которых удача явно в этот день поджидала за углом

Многих из нас каждый день поджидают испытания. И как приятно, что иногда случайная удача может кардинально изменить не только настроение, но и жизнь. Ну а особо общительные пользователи интернета не упускают возможности поведать подобные истории в сети. А в конце статьи вас ждет бонус — история о том, как важно взять фортуну в свои руки, если подворачивается случай.

Мама подарила мне очень красивое ожерелье. Однажды утром я потянулась почесать шею и поняла, что оно пропало. Наверное, я неправильно закрепила застежку, и оно слетело. Очень расстроилась, потому что ожерелье было чудесным. Через несколько часов я нашла его в своей обуви. В левом ботинке. Который был плотно зашнурован. © Rough_Cut / Reddit

Учился в строительном колледже. Дипломную работу разделили по парам, на двоих человек. Когда оглашали, кто с кем будет, назвали мою фамилию и фамилию неизвестного человека, которого никогда никто не видел. Староста, мой хороший знакомый, взял в напарники умника и тихо посмеивался надо мной. В итоге этот неизвестный оказался сыном преподавателя, диплом уже был написан, а мне нужно было только заучить его. © ProstoKir / Pikabu

Несколько лет назад, на утреннике моей дочери, проводился небольшой розыгрыш. Мое имя вытащили из коробки и вызвали забрать главный приз — большую корзину с вкусняшками. Итак, я подошел, взял приз. В зале около 300 человек. И парень, проводивший розыгрыш, вытаскивает имя второго победителя. И снова называет мое имя. Это было очень смешно. Унес домой две корзины. © fairypants / Reddit

Маленький я тогда еще был. Поехали в лес за грибами. Мы с братом на бугор какой-то вышли, вниз глянули, а там, в ямке трое щенят. Мы обрадовались, полезли их гладить. Папа нас зовет, мы отзываемся, он приходит. На нас глянул, на щенков и... Бросает ведро с грибами, нас подмышки и бежать оттуда. Обиделись мы на него знатно — такие щенята клевые, а он нас забрал... Папка мимо мамки пробегает, орет: «Бежим!» — мамка за ним в непонятках. До машины добежали и услышали из леса протяжный волчий вой. И только в этот момент до нас с братом дошло. © volchek1024 / Pikabu

Svetlana Svetlana 36 минут назад А как его имя в розыгрыше выпало дважды? - - Ответить

Я был за границей и сильно опаздывал на поезд. Опоздал, двери закрылись прямо перед носом. А пока ждал следующего — познакомился с девушкой. Женат на ней уже шесть лет. © hippocratical / Reddit

Надумал сегодня купить холодильник, сгреб денежку в карман и поехал. Пришел в магазин — там скидка целых 12 тысяч на холодильник, который я хотел купить. Купил еще пылесос. Дальше решил заехать сыну за фастфудом. Забираю заказ — за 3 минуты ожидания бесплатно картофель фри. Покупаю роллы жене на ужин — скидка. Купил лотерейный билет. Жду розыгрыш. © albucid226rus / Pikabu

Была неделя выпускных экзаменов, и я решил отправить себе по электронной почте все свои выпускные работы и учебные пособия. Раньше никогда так не делал. Сразу после того, как я отправил письмо, мой компьютер завис, зашумел и вырубился. Если бы я потерял эти файлы, то с ума бы сошел. © Unknown author / Reddit

Моя дочь решила сходить в салон оптики, подобрать себе линзы. Пришла. Глаза проверила, рецепт на руки получила. Собралась оплатить, а ей говорят:

— Если Вы хотите сейчас приобрести линзы, то консультация бесплатная.

— Конечно хочу. Я для этого и пришла.

— Вам какие линзы показать? Однодневные или двухнедельные?

— Двухнедельные, пожалуйста.

— А у нас сегодня на них акция! Первая пара бесплатно! Забирайте.

Бесплатная консультация, бесплатные линзы. Оказывается так тоже бывает! © frolsvet / Pikabu

У меня были настоящие часы Rolex, но с деньгами в какой-то момент стало туго. Пришлось продать. Пару месяцев спустя я иду по траве, и что-то бросается в глаза — это часы Rolex. Я поднял их, бегло глянул и подумал, что это, скорее всего, подделка. Вернулся домой и после более тщательного осмотра обнаружил, что часы настоящие. Конечно не такие, как были у меня, но тоже отличные. © ubpfc / Reddit

Стою на перекрестке. Вдоль проезжей части идет мужчина, с кем-то оживленно разговаривает по телефону, машет руками, возмущается: «Ну нет у меня денег! Нет, я не знаю, что с этим делать!» и пинает сугроб. Тут я вижу его удивленные глаза, а потом он вдруг поднимает крупную купюру с земли. В телефон говорит: «Ладно, пока», и начинает кричать на всю улицу «яяхххууу». Наверное деньги сильно нужны были. © TanyaWoronowa / Pikabu

Друг встретил девушку в баре, пригласил на свидание. В какой-то момент, когда они обнимались, она положила голову ему на грудь и услышала нерегулярное сердцебиение. Она работала медсестрой, поэтому тут же заставила моего друга вызвать скорую. Ему сделали серьезную операцию на сердце и сказали, что еще день, и все бы кончилось плохо. А он даже близко не чувствовал, что с ним что-то не так. © OuchLOLcom / Reddit

Дочь сейчас находится в возрасте повторюшки: старается в точности воспроизводить все, что видит и слышит вокруг. В последнее время, если находит фантик или бумажку, то отдает ее кому-нибудь из членов семьи с фразой: «На тебе денежку, сходи в магазин». И вот сегодня прогуливаюсь по детской площадке, ребенок изучает окрестности, потом радостно мчится ко мне и со словами: «На тебе денежку» отдает мне пятисотку. © Chitayuschaya / Pikabu

При рождении меня перепутали с другим ребенком. Меня уже несли по больничной парковке к машине какой-то странной семьи, когда медсестра заметила путаницу. © MrFox / Reddit

Босс у нас везунчик. Раньше часто находил деньги. То тысячу, то пятьсот. Зная, что чужие деньги счастья не приносят, покупал на наш, тогда еще небольшой коллектив, конфеты. Вчера сказал ему, как бы между прочим: «Что-то ты давно деньги не находил». Сейчас пришел на работу — три огромных таза с разными конфетами. Оказалось вчера он нашел 1700. Очевидцы есть. © castabikxe / Pikabu

Впервые за 10 лет вышла на пробежку. О том, что ступила в лужу и сломался плеер, даже говорить не хочу, а вот встреча с девушкой, как две капли похожей на меня, выбила из колеи. Разговорились. Она старше меня на полгода, отца никогда не видела, зовут Миша (как моего), родилась в городе, в котором он работал. Побегала называется. © Подслушано / Ideer

Квартиру, где прошло мое детство, когда-то сдавали одному мужику. Золотая цепь, бритая голова. Пять лет назад делали ремонт, в туалете кафель ломали, а там крохотная ниша, закрытая плиткой. Молоточком бац-бац, видим там сверток, а в свертке денежки, $10 тыс. © Подслушано / Ideer

Бонус: история о том, как важно взять фортуну в свои руки, если подворачивается случай

С мужем сходились шесть лет. Он не проявлял инициативу, а я все не решалась... И вот его друзья приехали к нему на дачу, я тоже захотела: очень уж хотела поесть шашлыка. Он отказал, мол, отец может принять нас за пару. Тогда я не выдержала и призналась ему в любви! Так мое желание поесть мяса положило начало нашим отношениям. © Подслушано / Ideer