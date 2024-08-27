16 человек отважились на эксперимент с прической. И сияют от радости как солнышко
Фотоподборки
44 минуты назад
Кажется, что в наши дни уже ничем не удивишь, но это не так. Люди из этой подборки всласть поэкспериментировали со своей шевелюрой — себе на радость и к ужасу бабулек у подъездов.
«Купила черно-синюю краску. Пыталась не закрасить челку, оставив ее розовой, но все пошло не по плану. А сейчас смотрю на себя в зеркало и балдею»
«Как вам мои косички?»
«Забавно оглянуться назад и посмотреть, как много я экспериментировала с волосами»
«Я запаслась храбростью и рубанула челку. Красилась тоже сама. Балдею от результата»
«Я люблю разные плетения»
"Что вы думаете о смелом образе моей сестры?
В профиль красиво, в анфас мне не хватает яркого цвета около лица.
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Ответить
«У меня никогда не было необычного цвета волос. Сказала своему парикмахеру, мол, делай, что хочешь! А это вызов для азиатских волос»
«Стилист предложил кое-что новенькое, делюсь с вами»
И как долго с этим ходить? Помню со школы, что от тугих костчек начинает болеть кожа головы. А тут такая кропотливая работа, жаль расплетать🤔
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Ответить
«У меня теперь огненная грива!»
«Мама сказала, что хвостики — для детсадовцев, но мне нравится. А вы что думаете?»
«Мои косы, вдохновенными викингами»
«Итак, я это сделал»
«Жена сказала, я не смогу тряхнуть стариной. Вызов принят!»
«Новый цвет, ну как вам?»
«Что думаете о моей прическе, народ?»
Посмотрите на эти легкие и быстрые прически, которые легко сделать своими руками.
Фото на превью I_need_a_house_cow / Reddit
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