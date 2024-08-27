16 человек отважились на эксперимент с прической. И сияют от радости как солнышко

Кажется, что в наши дни уже ничем не удивишь, но это не так. Люди из этой подборки всласть поэкспериментировали со своей шевелюрой — себе на радость и к ужасу бабулек у подъездов.

«Купила черно-синюю краску. Пыталась не закрасить челку, оставив ее розовой, но все пошло не по плану. А сейчас смотрю на себя в зеркало и балдею»

«Как вам мои косички?»

«Забавно оглянуться назад и посмотреть, как много я экспериментировала с волосами»

«Я запаслась храбростью и рубанула челку. Красилась тоже сама. Балдею от результата»

«Я люблю разные плетения»

"Что вы думаете о смелом образе моей сестры?

«У меня никогда не было необычного цвета волос. Сказала своему парикмахеру, мол, делай, что хочешь! А это вызов для азиатских волос»

«Стилист предложил кое-что новенькое, делюсь с вами»

«У меня теперь огненная грива!»

«Мама сказала, что хвостики — для детсадовцев, но мне нравится. А вы что думаете?»

«Мои косы, вдохновенными викингами»

«Итак, я это сделал»

«Жена сказала, я не смогу тряхнуть стариной. Вызов принят!»

«Новый цвет, ну как вам?»

«Что думаете о моей прическе, народ?»