16 человек получили от случайных людей подарок, который им до сих пор душу греет
Истории
2 часа назад
Наша жизнь - непредсказуемая штука. Никогда не знаешь, чем может обернуться даже будничная прогулка по городу. А порой мы можем получить подарки самым неожиданным образом и от тех, от кого и не ожидали.
- Однажды сын пришел домой в абсолютно новых кедах, которые мы ему точно не покупали. Старые принес в руках и рассказал интересную историю. В общем, он играл во дворе в футбол, но в какой-то момент разулся, потому что ему было так удобнее. Мимо шел мужчина, увидел ребенка без обуви и до невозможности расчувствовался. Он то ли сам бывший футболист, то ли у него была похожая история, но он спросил у сына размер ноги. Потом пошел в магазин, купил и подарил ему бутсы. Надо сказать, что они вообще недешевые, а человек их подарил при всех и ничего не попросил взамен. Только пожелал продолжать играть. Хотелось бы найти его, чтобы отблагодарить, но сын так был рад и так спешил на поле, что не запомнил его. © Мамдаринка / VK
- Отмечала день рождения. В этот вечер поссорилась с лучшей подругой, и она отказалась ехать в ресторан, где мы собирались дальше праздновать мой день. Мне было очень обидно, половину вечера я просто плакала. Ничего не могла с собой поделать, хоть другая подруга всячески старалась меня поддержать. Когда мы собирались уезжать по домам, выяснилось, что наш счет уже закрыли. Оказывается, парни за соседним столом решили поднять мне настроение. Было безумно приятно.
- Зарегистрировался на сайте знакомств. Понравилась девушка. Договорились о свидании. День икс, я у кинотеатра стою с хризантемами. Прождал 3 часа. Цветы выкидывать жалко было. Прохожу мимо кофейни. Купил кофе и подарил бариста цветы. Так она сразу догадалась, в чем дело. Угостила меня булочкой, чтобы я не раскисал. Вернулся домой. В чате девушка извинялась, написала, что случилось нечто важное и она не смогла прийти. Договорились встретиться на следующий день. Опять стою с цветами, она снова не пришла. Злой как черт. Опять подарил букет цветов девушке, у которой кофе покупал. И опять в чате извинения. Договорились встретиться на третий день. Иду с букетом снова в кинотеатр, но прохожу мимо лотка с кофе. Продавщица — молодая девушка, которой я два дня подряд дарил цветы. В этот раз с прической, накрашенная. Смотрит на меня в упор и улыбается. Я невольно тоже улыбнулся и вместо кинотеатра пошел к ней. Сразу подарил цветы. Она спросила, не хочу ли я научиться варить вкусный кофе. Весь вечер мы друг другу травили байки из своей жизни, пили кофе и смеялись. Вместе уже 4 года. Год назад родился сын. © ADMIN / Y-story
- Никогда не любила кошек. Всю жизнь в нашей семье были крупные собаки. Коты жили у бабушки. Жутко капризные и вредные, какие только проделки не устраивали. Насмотревшись, как она с ними мучается, я думала, что котов заводить никогда не буду. Но в 33 года один мой хороший друг, не спрашивая, подарил мне кошку. Это была трехцветная котейка породы мейн-кун. Большая, с пушистой шерстью. И она была взрослая — 4 года. Кошку вывели из разведения, и знакомые друга отдали ее. У него свои питомцы уже жили, и выбор, кому отдать, почему-то пал на меня. В то время я жила одна и очень переживала после ухода мужа. Не знаю, почему, но кошка очаровала меня с первого взгляда. Она оказалась очень доброй. Мы с ней сразу нашли общий язык, она первая пошла на контакт. Спала под бочком. Удивительным оказался и характер — совершенно не кошачий, скорее, ее поведение было похоже на собачье. Люблю ли я кошек теперь? Обычных — нет. Но я искренне влюбилась в огромных мейн-кунов. Это умные и удивительные животные. © ADMIN / Y-story
- Пару лет назад я застрял на бесперспективной офисной работе. Но однажды нашел на своем столе посылку. Разорвал ее и обнаружил картофелину, вырезанную в форме перекошенного сердца. Там была записка: «Тому, кто больше всего в ней нуждается». И вот несколько месяцев спустя, во время тимбилдинга, я оказался в команде с Марком из бухгалтерии. Мы едва знали друг друга, но во время разговора я упомянул ту картошку. Он усмехнулся и признался, что это от него. Он нашел ее в комнате отдыха, подумал, что она выглядит забавно, и решил пошутить. Я был в шоке. Марк — тихий и серьезный бухгалтер! Но оказалось, что в колледже он тайно выступал в стендапе. Мы начали тусоваться после работы, ходить в комедийные клубы, он быстро стал одним из моих самых близких друзей. А что ж та случайная картофелина? Она принесла в мою жизнь веселье и отличного друга. © Hot_Elk_4191 / Reddit
- Подсела на сериал, мне там понравился актер. Оказалось, что он еще параллельно занимается музыкой. Стала фанаткой его творчества. Лет мне уже немало, поэтому особо никому не рассказывала о своем «увлечении». И вот был у меня день рождения. Сижу и работаю дома. Звонок в дверь, открываю, а там курьер с огромной картонной фигурой моего кумира. Сказать, что я была в шоке, — это ничего не сказать. До сих пор не знаю, кто прислал мне этот подарок. Но хохотала я долго.
- В школе я была серой мышкой, но каждый год кто-то присылал мне валентинки в праздник всех влюбленных. Спасибо тебе, мой тайный поклонник! Я не знаю, кто ты, но каждый год ты заставлял меня чувствовать себя особенной.
- Один раз ехала домой в такси. Разговорились с таксистом, парень был очень веселый и харизматичный. Он рассказывал с такой любовью о своих детях и жене. Мы смеялись всю дорогу. А когда доехали до моего дома, он сказал: «Не нужно платить за поездку. Я просто рад, что могу сделать вам подарок. Всегда радуйтесь жизни». Столько лет прошло, а я до сих пор помню этого позитивного человека и его улыбку.
- Живу одна, молодого человека нет. Однажды вернулась домой с работы и обнаружила на дверной ручке "Киндер-сюрприз". Подумала, может, дверью ошиблись. Но теперь каждый день мне кто-то оставляет "киндеры". Без записок, без ничего. Мне безумно приятно, но и интересно, кто этот щедрый человек с шоколадными яйцами и как он узнал, где я живу. Оставила "киндер" и записку на дверной ручке: "Кто ты, таинственный незнакомец?" © Подслушано / Ideer
- Лет в 6 прямо у своего подъезда я упала и разбила коленки. Сидела и ревела. Подошли ко мне две девушки. Успокоили, до квартиры довели. Помню еще, как они стояли под окном и кричали моей бабушке. Телефона у меня тогда не было, да и домофона в подъезде тоже. А потом они пришли и подарили мороженое и мелки. Сейчас мне 18, а я до сих пор временами вспоминаю этих девушек, хоть уже и не помню, как они выглядели. Так хочется сейчас их увидеть, обнять и поблагодарить. © Подслушано / Ideer
- Снимала комнату. Хозяйке понравилась моя блузка. Захотела купить ее у меня. А я ей: «Да, вы что? Я ее сама сшила на простой машинке без оверлока!» Пообещала ей сшить такую же. Она обошла все магазины, а точно такую ткань не нашла. Тогда я взяла и подарила соседке свою блузку. Она теперь радуется, в Грецию в ней поехать собралась летом. Счастлива, что у нее она такая в единственном экземпляре. © Подслушано / Ideer
- Сегодня после работы сидела максимально убитая в метро, думала, что этот день уже не станет лучше, но я ошиблась. Ко мне подсел дедушка, я на него не обратила внимания. Где-то через минуту он протянул мне только что сделанное оригами оленя и сказал: "Он принесет тебе счастье". Это было очень мило. Но счастье принесло мне не оригами, а простой человеческий разговор с этим незнакомцем. Для счастья много не надо. Человеку нужен человек. © Палата № 6 / Telegram
- Два года назад я попал в аварию. Требовалась операция на головной мозг. Семья у нас небогатая, денег нет. Развесили плакатики: "Помогите ребенку, дайте денег на операцию". Это была последняя надежда. Но добрых людей не нашлось. Меня могли ждать жуткие последствия, если бы не один незнакомец. Он анонимно перечислил 2 млн на папину кредитку. Спасибо тебе. Если ты это читаешь, то знай: ты спас мне жизнь, я вечно благодарен! © Подслушано / Ideer
- Я из бедной семьи. Лишних денег никогда не было. Что уж говорить о подарках. Каждый праздник мы просто нормально ели. Недавно был мой день рождения. Придя в школу, я обнаружила на своей парте много подарков, разные сладости и конверт с деньгами. Оказывается, учительница узнала о моем положении. Поговорила с другими преподавателями, с учениками моего класса и их родителями. И вместе они подарили мне праздник и облегчили положение моей семьи. И я благодарна им за это. © Палата № 6 / Telegram
- У дома есть маленький продуктовый магазин. Так вот, в этот магазин часто ходит один мужчина. Он получает деньги за инвалидность и на них покупает разным людям вкусняшки. Детям дарит жвачку и чупа-чупсы. Девушкам и женщинам покупает выпечку и шоколадки. Ему все говорят, что не стоит тратить деньги на других, а он отвечает, что ему приятно видеть искренние улыбки незнакомцев. © Палата № 6 / Telegram
- Папы не стало, когда я училась в школе. Мне, конечно, было очень грустно без него, но я будто боялась с кем-то делиться своими переживания. И вот один раз я зашла в продуктовый и встретила папиных друзей. Один из них подарил мне деньги, а второй купил пакет продуктов и проводил до дома. Мы всю дорогу говорили о моем отце. Мужчина рассказал о том, как папа всегда поддерживал его. Наверное, этот разговор и внимание стали для меня самыми лучшими подарками в тот период.
Мы приготовили еще несколько интересных статей про неожиданные подарки:
- 18+ человек, которые никак не ожидали получить такие подарки
- 20+ эпичных подарков, которые не забыть при всем желании
- 20 человек, которые получили сюрприз из прошлого
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