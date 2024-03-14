16 доказательств того, что шансы понять друг друга у разных поколений стремятся к нулю
Все течет, все меняется. Неудивительно, что у наших мам и бабушек были одни ценности, у нас — другие. К сожалению, старшие родственники не всегда понимают, что мир изменился. Поэтому критикуют наш выбор: и одежда-то не такая, и работа у нас плохая. Некоторые претензии настолько нелепы, что невозможно не посмеяться. Почитайте сами.
- Муж платит мне «зарплату». Мы договорились, что пока я в декрете, буду получать на отдельную карту определенную сумму денег (на хозяйство деньги получаю отдельно). Эти деньги чисто мои, я их по большей части откладываю, иногда трачу на свои хотелки. Мужа это устраивает, потому что я полностью веду быт, он приходит на все готовое: ест, отдыхает, играет с ребенком и не парится ни о чем. Мне тоже окей, через год планирую выйти в офис на работу.
Не помню, как об этом узнала мама, но началось! Как я могу опустошать семейный бюджет? Как я могу тянуть деньги у мужа? Что я за жена такая? Вот она в свое время шестидневку работала и дома все сама делала, спала по 5 часов в день — и ничего, выжила! Я уже не раз говорила, что я не ломовая лошадь и что мой муж — не бытовой инвалид, как мой отец. Когда болею, муж в одиночку прекрасно справляется со всем, а не как папа, который не способен даже кашу приготовить. Видимо, придется маму блокировать: не выносит она вида семьи, которая не страдает, как она в свое время. © Подслушано / VK
- Бабушка моей подруги вчера сказала, что у миллениалов нет фарфоровых сервизов, потому что положить фарфор в посудомойку нельзя, а мыть посуду руками мы не любим. Я про себя ответила, что просто фарфор дорогой и на него жалко тратить деньги. © tynorex / Reddit
- Бабушка рассказывала мне, как ее мать и отец постоянно ругали за чтение книг. Мол, это разлагает ее мозг и отвлекает от работы по дому. Затем бабушка критиковала маму за то, что та все время слушала музыку и могла бы выбрать профессию получше, чем художник по костюмам. Теперь мама говорит мне, что я трачу слишком много времени на телевизор и видеоигры, а еще мало читаю. Интересно, на что я буду жаловаться, когда у меня появятся дети? © SycSemperTyrannis08 / Reddit
- Я весь день работаю за компьютером. Мама считает, что это «ненастоящая работа». Она уверена, работа — это что-то такое, где надо быть на ногах как минимум половину дня. © commandrix / Reddit
- Мне еще с детства рассказывали, что после 25 рожать уже поздно и тяжело, дети будут больными. Я очень переживала, пыталась сначала уговорить парня пожениться, потом умоляла мужа о ребенке. В один момент поняла, что уже не успеваю. Смысл в браке для меня полностью пропал. В 25 развелась и больше замуж не выходила. Смотрю сейчас вокруг: все рожают и в 30, и в 35. И дети здоровые. Подруга в 32 вышла замуж, родила подряд троих. Начальница в 42 ходит с пузом — не знаю, что там со здоровьем, но говорит, все в порядке. Пошла к психологу и за 3 сеанса поняла, что ничего, кроме маминой с бабушкой установки, мне все эти годы не мешало. Они хотели внуков пораньше, а я это поняла так, будто если не успею, то уже будет нельзя. © Подслушано / Ideer
чтение книг, музыка и искусство чуууууть-чуть отличаются от телека и игр)
- Съездила к родителям на праздники. Они снова взялись ругать меня, что я опять похудела. Ой, не понимаю, когда они примут тот факт, что я регулярно занимаюсь спортом, чтобы достичь рельефа! Уже столько раз говорила им об этом, а они думают, что я голодаю! Мама просто любит, чтобы все были мягонькие, но это не для меня. Хочется, чтобы родители радовались моим успехам, как делаю я, а не вот это вот все. © Палата № 6 / VK
- Бабушка говорит, что даже если ты пьешь лимонад, то напиток надо вылить в стакан. Нельзя пить из горла — это неженственно. © Tangtastictwosome / Reddit
- Свекровь никогда серьезно не относилась к моей работе. Я — художник-фрилансер. В глазах свекрови я просто просиживаю штаны за компьютером. В конце концов мне надоели ее уничижительные фразочки и подколки. Я взяла и «случайно» оставила на видном месте документы, где был прописан мой гонорар. С тех пор насмешки чудесным образом прекратились. © NotMrMike / Reddit
- Помню, бабушка все время ворчала, что мне опять не хватило ткани на юбку. Так она намекала на то, что моя одежда слишком короткая. А я носила юбки чуть выше колена.
- Моя мама считает, что, поскольку я «хорошо разбираюсь в компьютерах», я мог бы уже давно работать в Google и зарабатывать миллионы долларов. Мне нужно просто написать им резюме, и меня возьмут. Она считает меня упрямым неудачником. © Unknown author / Reddit
- «Почему у тебя еще нет своего жилья? Тебе 22? У меня было свое жилье, когда мне исполнилось 18!» И это говорит мужчина, который всю жизнь живет у своей мамы и привел туда жену и ребенка!
Дамы и господа, позвольте представить, мой отец. © iupvoteowls / Reddit
- Родители тюкают моего младшего брата. Говорят, что получение технической специальности — плохая идея. Я пытаюсь объяснить, что мир становится более технологически развитым и профессия брата будет востребованна. Но родители отвечают: «Ты так говоришь, потому что вы, дети, все время сидите в своих телефонах и играете в видеоигры». © megamae / Reddit
- У меня хорошие отношения с начальником, но он не понимает, почему я не хочу работать сверхурочно, ведь это дополнительный доход. А я выбираю пообщаться с друзьями или заняться хобби. Вот она, разница поколений. Наши родители ценили деньги больше, чем время на себя. А мы, миллениалы, ставим наше время и психическое благополучие выше зарабатывания денег. © DINGVS_KHAN / Reddit
Неправильные у чувака миллениалы. Обычно зумеры ценят своё личное время и "психическое благополучие", а миллениалы наоборот впахивают ради денег и карьеры
- Родители (в основном отец) жалуются на то, что наше поколение надумывает проблемы и имеет какую-то странную работу. Так, он не считает, что психология — это что-то серьезное и полезное. А у меня степень магистра в области психологии, и я зарабатываю больше, чем мои родители. © MrSocPsych / Reddit
- Бабушка не ставила на обеденный стол ничего с этикеткой. Кетчуп, горчица, заправка для салата — все было помещено в мисочку или другую подходящую емкость. © Birdapotamus / Reddit
- Мой отец посоветовал мне найти хорошую компанию, начать мыть у них полы и продвигаться вверх по карьерной лестнице. В наши дни это работает совсем не так, пап! Мне 27 лет, работаю более 10 лет, имею высшее образование. © Roythaboy / Reddit
А в этой нашей статье можно узнать про 10 признаков токсичных родителей, которые портят жизнь детям, не осознавая этого.
Комментарии
Про современные профессии - да,людям старых поколений действительно сложно их понять,я замечала:)
про милые странности: мой дедушка всегда считал меня лохматой) хвостик? Воздушная свободная коса? Каскад? Мальвина? Распущенные волосы? 😱В его понимание это беее, и лучшая прическа для девочки/девушки и возможно даже женщины😅 это гульки из косичек) или уж лааадно, коротко стриженные по-мальчишески волосы. Вот это аккуратность!👌
Ну а бабули всегда кормят и любят внучек-девушек в теле,да)
Как хорошо считать себя крутым и выше всяких там родителей. Что они вообще понимают, динозавры! Вот мы, миллениалы, совсем другое дело, мы не беспокоимся о материальном. Мы, бл&ть, бабочки.
Старые люди со своими загонами.
Никто не мешает слушать их (или не слушать) и поступать по-своему)
Еще одна превьюшка про свекровь. У вас там челлендж в редакции?
по мне так в историях много проблем, которые возникли не зависимо от возраста, просто у людей разные точки зрения, вот и всё. вот даже на простых примерах. мне немного за 30, большинство людей, с которыми я общаюсь +/- того же возраста. и вот одна подруга обожает фарфоровые чашечки, собирает их лет с 18 и это для неё не пустая трата денег. другая знакомая носит юбки только ниже щиколотки, и своей дочери разрешает носить только такие. я это к тому, что свои загоны есть у людей независимо от возраста
Ну из фарфора действительно есть не будешь каждый день, а устраивают званые обеды редко) просто не за чем она сейчас... А вот насчёт посудомоек никогда не понимал, как можно вообще копить грязную посуду - поел и помой сразу, разве сложно?.. Больше проблем, если накапливать, да и неприятно это, по-моему, знать, что грязные тарелки лежат. Возможно, если вас 10 человек, но если мало...