16 доказательств того, что шансы понять друг друга у разных поколений стремятся к нулю

Все течет, все меняется. Неудивительно, что у наших мам и бабушек были одни ценности, у нас — другие. К сожалению, старшие родственники не всегда понимают, что мир изменился. Поэтому критикуют наш выбор: и одежда-то не такая, и работа у нас плохая. Некоторые претензии настолько нелепы, что невозможно не посмеяться. Почитайте сами.