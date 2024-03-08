16 фото, глядя на которые владельцы животных смахнут слезу понимания

Вероятно, у каждого владельца кошки, собаки, попугая или хорька половину телефонной фотогалереи занимают снимки, где их обожаемый питомец спит, ест и дурачится. Вот несколько таких снимков, глядя на которые думаешь: «Ну и как они вообще так умудрились?»

«Лег спать с женой, а проснулся рядом с этим»

«Личное пространство? А что это?»

Наглядно о том, как все происходило

«Почему у нее все время такой взгляд?»

«Наглядный ответ на вопрос, почему я не покупаю своей кошке игрушки и прочие штуки»

«А ведь дочка просто хотела сделать снежного ангела»

«Это Бакстер. Он весит почти 9 кг. Сейчас он на диете, и ночью я поймала его за попыткой добыть собачий корм»

«Знаете, почему этот крепыш сидит в раковине? Там он пытается спрятаться от ветеринара»

«Помогите кто-нибудь идентифицировать это чудовище. Какая-то разновидность динозавра? Гремлин?»

Кажется, это огнедышащий дракон, который охраняет свои сокровища. © Aspiring-Ent / Reddit

«Порой кошак пугает меня до чертиков»

«Просто оставил на столе новую упаковку туалетной бумаги»

«Муж говорит, что я люблю собаку больше, чем кота. Внимание! Лежанка нашей собаки и поместье нашего кота. Сделала все своими ручками»

«Потратила $1,5 тыс., чтобы врач сказал, что на одежду она писает не из-за болезни, а просто так, назло»

«Работаю из дома, он трудится вместе со мной. Кажется, устал»

«Слышу грохот возле тумбочки. Думаю: ну опять кошак все свалил на пол. Оборачиваюсь и вижу это»

«Приготовилась помыть лоток. Для кота это сигнал, что самое время его использовать по назначению»