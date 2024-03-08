16 фото, глядя на которые владельцы животных смахнут слезу понимания
Животные
1 час назад
Вероятно, у каждого владельца кошки, собаки, попугая или хорька половину телефонной фотогалереи занимают снимки, где их обожаемый питомец спит, ест и дурачится. Вот несколько таких снимков, глядя на которые думаешь: «Ну и как они вообще так умудрились?»
«Лег спать с женой, а проснулся рядом с этим»
- Ведьма, мы нашли ведьму! © LittleKitty235 / Reddit
«Личное пространство? А что это?»
Наглядно о том, как все происходило
«Почему у нее все время такой взгляд?»
«Наглядный ответ на вопрос, почему я не покупаю своей кошке игрушки и прочие штуки»
«А ведь дочка просто хотела сделать снежного ангела»
«Это Бакстер. Он весит почти 9 кг. Сейчас он на диете, и ночью я поймала его за попыткой добыть собачий корм»
«Знаете, почему этот крепыш сидит в раковине? Там он пытается спрятаться от ветеринара»
«Помогите кто-нибудь идентифицировать это чудовище. Какая-то разновидность динозавра? Гремлин?»
- Кажется, это огнедышащий дракон, который охраняет свои сокровища. © Aspiring-Ent / Reddit
«Порой кошак пугает меня до чертиков»
«Просто оставил на столе новую упаковку туалетной бумаги»
«Муж говорит, что я люблю собаку больше, чем кота. Внимание! Лежанка нашей собаки и поместье нашего кота. Сделала все своими ручками»
«Потратила $1,5 тыс., чтобы врач сказал, что на одежду она писает не из-за болезни, а просто так, назло»
«Работаю из дома, он трудится вместе со мной. Кажется, устал»
«Слышу грохот возле тумбочки. Думаю: ну опять кошак все свалил на пол. Оборачиваюсь и вижу это»
«Приготовилась помыть лоток. Для кота это сигнал, что самое время его использовать по назначению»
А для тех, кому этих картинок показалось мало, вот еще одна подборка в стиле «Вы только посмотрите на это чудо!».
Фото на превью VaguelyArtistic / Reddit
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