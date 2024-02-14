16 фото знаменитостей, которые впору печатать на вкладышах жвачки «Lоve is...»
Влюбляясь, знаменитости ведут себя так же глупо, безрассудно и мило, как и миллионы других пар, пораженных стрелой Купидона. Мы не могли пройти мимо столь непосредственных и чувственных фотографий и подготовили кадры наших любимых звезд, которые могли бы стать отличной иллюстрацией к фразе «Любовь — это...»
Когда морщины на ваших лицах говорят не о возрасте, а о чудесных 40 годах, проведенных вместе
Голди Хоун и Курт Рассел.
Когда вы делите с друг другом не имущество, а радости
Эмили Блант и Джон Красински после получения актрисой награды за роль второго плана.
Когда ты можешь быть хоть самим Джеймсом Бондом, но именно она — твоя поддержка и опора
Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс.
Когда вы даже на красной дорожке думаете лишь о том, как доберетесь вместе домой
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек.
Когда 18 лет спустя ее красота опьяняет так же, как и в день свадьбы
Роберт Дауни-младший с женой Сьюзан.
Когда вам одинаково хорошо вместе и на твердой земле, и в воздухе
Николь Кидман и ее муж Кит Урбан.
Когда и без слов ясно, кто для вас самый дорогой человек на Земле
Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон.
Когда с ним так весело, что все равно, что подумают окружающие
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс.
Когда у тебя миллионы на банковских счетах, но свое главное сокровище ты крепко держишь в руках
Амаль Клуни и Джордж Клуни.
Когда вы все делаете вместе
Дэвид Бэкхем, Виктория Бэкхем и их дочь.
Когда вы смотрите друг на друга так, словно вы — единственные мужчина и женщина на Земле
Джулия Робертс с мужем, видеооператором Дэниелом Модером, за которым замужем больше 20 лет.
Когда делаешь маленькие романтические жесты не по принуждению, а просто для того, чтобы увидеть ее улыбку
Мэтт Деймон на церемонию «Золотой глобус-2024» надел запонки с инициалами его жены Лусианы, с которой его связывают 18 лет брака.
Когда отсылаешь ему селфи, которое при нем сделала в зеркале, а он на полном серьезе разглядывает его и любуется
Приянка Чопра и ее муж Ник Джонас.
Когда между вами такая химия даже спустя годы брака, что куда там «Основному инстинкту»
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас.
Когда вы дополняете друг друга, как 2 части одного пазла
Крис Хемсворт и его жена Эльза Патаки.
Когда даже в свои 60 лет она для тебя все та же красивая девочка
Пирс Броснан и его жена Кили Шей Смит.
Если после просмотра фото у вас появилось романтичное настроение, предлагаем вам прочитать трогательную речь Амаль Клуни, посвященную ее мужу.
Комментарии
Не знаю, что там под красивыми картинками, но пары и впрямь выглядят мило. Единственное, что смущает, так это воспоминания о правилах воспитания Бена Аффлека авторства Дженнифер Лопес )
Всё-таки какая у Пирса Броснана жена красивая. Ну и что, что не худенькая. Очень женственная.
Понамешали десятилетиями проверенные отношения и селебные парочки, которые хорошо если еще хотя бы несколько лет продержатся пиара ради типа Чопры. Еще несколько лет назад в подборку розовых соплей впихнули бы и Арми Хаммера с женой, ведь их соцсети были просто забиты фоточками в стиле "я люблю тебя! - нет, я люблю тебя сильнее! - нет, я тебя!", а потом понеслось, что оказывается все эти годы были (кто бы мог подумать! в холивудах то) путаны, фантазии о том, как он чьи отрубленные ноги-руки-череп сношал, потом грязный развод, поливание бывшего мужа, который "ты мое счастье на века! сердечки-сердечки" и поддержка каким-то эскортницам. Но фото, фото были все прям "love is.."