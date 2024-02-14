16 фото знаменитостей, которые впору печатать на вкладышах жвачки «Lоve is...»

Влюбляясь, знаменитости ведут себя так же глупо, безрассудно и мило, как и миллионы других пар, пораженных стрелой Купидона. Мы не могли пройти мимо столь непосредственных и чувственных фотографий и подготовили кадры наших любимых звезд, которые могли бы стать отличной иллюстрацией к фразе «Любовь — это...»

Когда морщины на ваших лицах говорят не о возрасте, а о чудесных 40 годах, проведенных вместе

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Голди Хоун и Курт Рассел.

Когда вы делите с друг другом не имущество, а радости

Invision / Invision / East News

Эмили Блант и Джон Красински после получения актрисой награды за роль второго плана.

Когда ты можешь быть хоть самим Джеймсом Бондом, но именно она — твоя поддержка и опора

AFP / EAST NEWS

Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс.

Когда вы даже на красной дорожке думаете лишь о том, как доберетесь вместе домой

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек.

Когда 18 лет спустя ее красота опьяняет так же, как и в день свадьбы

Роберт Дауни-младший с женой Сьюзан.

Когда вам одинаково хорошо вместе и на твердой земле, и в воздухе

Николь Кидман и ее муж Кит Урбан.

Когда и без слов ясно, кто для вас самый дорогой человек на Земле

Vianney Le Caer / Invision / East News , Scott Garfitt / Invision / East News

Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон.

Когда с ним так весело, что все равно, что подумают окружающие

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс.

Когда у тебя миллионы на банковских счетах, но свое главное сокровище ты крепко держишь в руках

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News , RW / Associated Press / East News

Амаль Клуни и Джордж Клуни.

Когда вы все делаете вместе

Дэвид Бэкхем, Виктория Бэкхем и их дочь.

Когда вы смотрите друг на друга так, словно вы — единственные мужчина и женщина на Земле

Джулия Робертс с мужем, видеооператором Дэниелом Модером, за которым замужем больше 20 лет.

Когда делаешь маленькие романтические жесты не по принуждению, а просто для того, чтобы увидеть ее улыбку

Мэтт Деймон на церемонию «Золотой глобус-2024» надел запонки с инициалами его жены Лусианы, с которой его связывают 18 лет брака.

Когда отсылаешь ему селфи, которое при нем сделала в зеркале, а он на полном серьезе разглядывает его и любуется

Приянка Чопра и ее муж Ник Джонас.

Когда между вами такая химия даже спустя годы брака, что куда там «Основному инстинкту»

Scott Garfitt / Invision / East News

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас.

Когда вы дополняете друг друга, как 2 части одного пазла

Крис Хемсворт и его жена Эльза Патаки.

Когда даже в свои 60 лет она для тебя все та же красивая девочка

Пирс Броснан и его жена Кили Шей Смит.