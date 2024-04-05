16 фотографий, которые доказывают, что иногда детская логика суровее викингов
Семья
13 минут назад
Каждый опытный родитель знает, что детская логика не имеет границ. Сегодня они кладут кексы в твои ботинки, а завтра используют зубную пасту в качестве крема для лица. Правильная последовательность действий в этом случае такая: разобраться с последствиями, а потом вдоволь посмеяться. Ведь именно такие мелочи делают жизнь с детьми веселой и запоминающейся.
«Попросили ребенка покормить кота»
- Думаю, кот предпочтет остаться голодным. © hydeout904 / Reddit
«Количество камней, которое я нашел в одном кармане моего мелкого»
«Вот так мой младший брат открывает коробки с водой»
«У меня растет маленький бобер»
«Малышка положила кексы в мои туфли»
«Моим детям 4 и 6 лет. Они нарисовали это, и я пытаюсь понять, стоит ли мне беспокоиться»
«Сначала она решила накрасить свою коалу, а потом расстроилась, так теперь игрушка грязная»
«Мой сын убирался в комнате и рассортировал свою обувь. У него почти получилось»
«Так мой сын каждый вечер готовит себе одежду на следующий день»
«Попросила сына убрать остатки ужина в холодильник. Вот как он это сделал»
«Я не ответил на звонок своей 8-летней дочки, и она прислала мне это фото»
«Мой сын невероятно хорош в прятках»
«Мама будет на седьмом небе, когда узнает про мою огромную любовь к чтению»
- Мне потребовалось слишком много времени, чтобы понять, что хитрюга так спрятал телефон. © ULTRAPUNK18 / Reddit
«Мы думали, она уснула, но на деле она просто нашла мазь от опрелостей»
«Попросила ребенка пополнить контейнер для корма нашего пса»
- Главное, что собака довольна. © The_Gumbo / Reddit
«То, как мои дочери пользуются туалетной бумагой, — чистое злодейство»
С большинством малышей лучше вообще не расслабляться. Но если ситуация все же вышла из-под контроля, то можно хотя бы повеселиться.
Фото на превью Josh_L**an / Reddit
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