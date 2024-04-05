16 фотографий, которые доказывают, что иногда детская логика суровее викингов

Каждый опытный родитель знает, что детская логика не имеет границ. Сегодня они кладут кексы в твои ботинки, а завтра используют зубную пасту в качестве крема для лица. Правильная последовательность действий в этом случае такая: разобраться с последствиями, а потом вдоволь посмеяться. Ведь именно такие мелочи делают жизнь с детьми веселой и запоминающейся.

«Попросили ребенка покормить кота»

Думаю, кот предпочтет остаться голодным. © hydeout904 / Reddit

«Количество камней, которое я нашел в одном кармане моего мелкого»

«Вот так мой младший брат открывает коробки с водой»

«У меня растет маленький бобер»

«Малышка положила кексы в мои туфли»

«Моим детям 4 и 6 лет. Они нарисовали это, и я пытаюсь понять, стоит ли мне беспокоиться»

«Сначала она решила накрасить свою коалу, а потом расстроилась, так теперь игрушка грязная»

«Мой сын убирался в комнате и рассортировал свою обувь. У него почти получилось»

«Так мой сын каждый вечер готовит себе одежду на следующий день»

«Попросила сына убрать остатки ужина в холодильник. Вот как он это сделал»

«Я не ответил на звонок своей 8-летней дочки, и она прислала мне это фото»

«Мой сын невероятно хорош в прятках»

«Мама будет на седьмом небе, когда узнает про мою огромную любовь к чтению»

Мне потребовалось слишком много времени, чтобы понять, что хитрюга так спрятал телефон. © ULTRAPUNK18 / Reddit

«Мы думали, она уснула, но на деле она просто нашла мазь от опрелостей»

«Попросила ребенка пополнить контейнер для корма нашего пса»

«То, как мои дочери пользуются туалетной бумагой, — чистое злодейство»