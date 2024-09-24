16 фотосравнений, на которых разница заметна сразу

Народное творчество
4 часа назад

Наблюдая за вещами, людьми, природным явлениями сложно уловить момент изменений. И только сопоставив фотографии, порой можно заметить, какая же колоссальная трансформация произошла. Разглядывать и сравнивать такие фотографии можно долго, этим мы вам сейчас и предлагаем заняться.

«Как менялись мои глаза: 2 года, 6 лет, 17 лет, 29 лет»

мальвина
2 часа назад

Первые три были аналогичны)), карий ободок всегда был, но теперь цвет выцвевший зеленый((. Это типа темно-серый, но болотистый. В общем, так себе цвет((

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«Показала своему мастеру эскиз маникюра и вот как она его воплотила»

«Без глиттера (зеленый); Глиттер; Глиттер; Без глиттера (розовый); Нюдовый гель-лак».

«Я в 23 и в 32. Доволен тем, как я сейчас выгляжу»

«Жена увлеклась вышивкой летом 2020, я горжусь тем, какого уровня она достигла на сегодняшний день»

«Между этими фото разница в 5 лет и 12 килограмм. Я до сих пор в шоке от своего лица в профиль»

Мери
5 минут назад

У меня наоборот😂 и я тоже в шоке. А девушка красотка, так держать👌

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«Итог похудения на 12 с лишним килограмм»

Тëтя из интернета
41 минута назад

А вот тут как раз вполне себе 12 кг при высоком росте. :) Ну я просто знаю, что HA моих 180 см такое изменение веса отследить можно разве что по тому, застëгиваются брюки или нет.

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«Татуировка 10-летней давности и новые»

«Собака с витилиго всего лишь год спустя»

«Слева мне 24, а справа — 29. Вот что со мной сотворил ботокс в жевательную мышцу. До него я слишком сильно сжимала зубы. А еще я перешла на корейский уход за кожей»

«Не представляла, какой нос я хочу, поэтому доверилась своему хирургу. Вот я спустя полгода после операции»

«Замку, который я использую на ящике для инструментов в своем грузовике, уже 3 года. Вот он в тот день, когда я его купил, и сейчас»

«Cестра и ее мужчина нашли котенка и назвали его Сноу. Кажется, он счастливчик»

«Обычное яйцо и длинное, которое наша курица снесла сегодня. В нем оказалось два желтка»

«Сравните мою первую и последнюю буханки хлеба. Горжусь своими результатами»

Elena LV
3 часа назад

Мне все равно, как выглядит продукт, если он не теряет своих вкусовых качеств.

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«Вся одежда та же, кроме майки, но разница между фото 18 килограмм»

«Фасоль до и после того, как ночь полежала в воде»

Ollissiya Makerpeace
2 часа назад

О Боже! Это просто сенсация! Где репортеры, чтобы осветить это значимое событие? Фасоль в воде набухла!

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Изменения, дело такое — иногда происходят, даже если мы того не хотим. Это, например, касается внешности. Но есть макияж и он иногда творит настоящие чудеса.

Фото на превью Planktongirlie4003 / Reddit

Комментарии

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Kate
6 часов назад

Особенно эпичны тут фасоль и замок, спасибо адми, жизнь всех это видевших никогда не будет прежней

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