16 фотосравнений, на которых разница заметна сразу

Наблюдая за вещами, людьми, природным явлениями сложно уловить момент изменений. И только сопоставив фотографии, порой можно заметить, какая же колоссальная трансформация произошла. Разглядывать и сравнивать такие фотографии можно долго, этим мы вам сейчас и предлагаем заняться.

«Как менялись мои глаза: 2 года, 6 лет, 17 лет, 29 лет»

«Показала своему мастеру эскиз маникюра и вот как она его воплотила»

«Без глиттера (зеленый); Глиттер; Глиттер; Без глиттера (розовый); Нюдовый гель-лак».

«Я в 23 и в 32. Доволен тем, как я сейчас выгляжу»

«Жена увлеклась вышивкой летом 2020, я горжусь тем, какого уровня она достигла на сегодняшний день»

«Между этими фото разница в 5 лет и 12 килограмм. Я до сих пор в шоке от своего лица в профиль»

«Итог похудения на 12 с лишним килограмм»

© blueberryblunderland / Reddit Тëтя из интернета 41 минута назад А вот тут как раз вполне себе 12 кг при высоком росте. :) Ну я просто знаю, что HA моих 180 см такое изменение веса отследить можно разве что по тому, застëгиваются брюки или нет. - - Ответить

«Татуировка 10-летней давности и новые»

«Собака с витилиго всего лишь год спустя»

«Слева мне 24, а справа — 29. Вот что со мной сотворил ботокс в жевательную мышцу. До него я слишком сильно сжимала зубы. А еще я перешла на корейский уход за кожей»

«Не представляла, какой нос я хочу, поэтому доверилась своему хирургу. Вот я спустя полгода после операции»

«Замку, который я использую на ящике для инструментов в своем грузовике, уже 3 года. Вот он в тот день, когда я его купил, и сейчас»

«Cестра и ее мужчина нашли котенка и назвали его Сноу. Кажется, он счастливчик»

«Обычное яйцо и длинное, которое наша курица снесла сегодня. В нем оказалось два желтка»

«Сравните мою первую и последнюю буханки хлеба. Горжусь своими результатами»

«Вся одежда та же, кроме майки, но разница между фото 18 килограмм»

«Фасоль до и после того, как ночь полежала в воде»