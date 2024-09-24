Первые три были аналогичны)), карий ободок всегда был, но теперь цвет выцвевший зеленый((. Это типа темно-серый, но болотистый. В общем, так себе цвет((
16 фотосравнений, на которых разница заметна сразу
Наблюдая за вещами, людьми, природным явлениями сложно уловить момент изменений. И только сопоставив фотографии, порой можно заметить, какая же колоссальная трансформация произошла. Разглядывать и сравнивать такие фотографии можно долго, этим мы вам сейчас и предлагаем заняться.
«Как менялись мои глаза: 2 года, 6 лет, 17 лет, 29 лет»
«Показала своему мастеру эскиз маникюра и вот как она его воплотила»
«Без глиттера (зеленый); Глиттер; Глиттер; Без глиттера (розовый); Нюдовый гель-лак».
«Я в 23 и в 32. Доволен тем, как я сейчас выгляжу»
Вообще не по себе от левого фото, я бы его никому не показывала.
«Жена увлеклась вышивкой летом 2020, я горжусь тем, какого уровня она достигла на сегодняшний день»
«Между этими фото разница в 5 лет и 12 килограмм. Я до сих пор в шоке от своего лица в профиль»
«Итог похудения на 12 с лишним килограмм»
А вот тут как раз вполне себе 12 кг при высоком росте. :) Ну я просто знаю, что HA моих 180 см такое изменение веса отследить можно разве что по тому, застëгиваются брюки или нет.
«Татуировка 10-летней давности и новые»
Не поняла, в чем здесь прикол. Какие то черточки чёрные это типо татуировки?????
«Собака с витилиго всего лишь год спустя»
«Слева мне 24, а справа — 29. Вот что со мной сотворил ботокс в жевательную мышцу. До него я слишком сильно сжимала зубы. А еще я перешла на корейский уход за кожей»
«Не представляла, какой нос я хочу, поэтому доверилась своему хирургу. Вот я спустя полгода после операции»
«Замку, который я использую на ящике для инструментов в своем грузовике, уже 3 года. Вот он в тот день, когда я его купил, и сейчас»
«Cестра и ее мужчина нашли котенка и назвали его Сноу. Кажется, он счастливчик»
«Обычное яйцо и длинное, которое наша курица снесла сегодня. В нем оказалось два желтка»
«Сравните мою первую и последнюю буханки хлеба. Горжусь своими результатами»
Мне все равно, как выглядит продукт, если он не теряет своих вкусовых качеств.
«Вся одежда та же, кроме майки, но разница между фото 18 килограмм»
«Фасоль до и после того, как ночь полежала в воде»
О Боже! Это просто сенсация! Где репортеры, чтобы осветить это значимое событие? Фасоль в воде набухла!
Изменения, дело такое — иногда происходят, даже если мы того не хотим. Это, например, касается внешности. Но есть макияж и он иногда творит настоящие чудеса.
Комментарии
Особенно эпичны тут фасоль и замок, спасибо адми, жизнь всех это видевших никогда не будет прежней