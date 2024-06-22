Первые две истории, как будто из моего детства. Оказывается, не я одна такая "неудобная" дочь.
16 историй о детских обидах, после которых и годы спустя остается горькое послевкусие
Случается так, что именно родители, порой даже любящие, поступают с детьми так, что слов нет. И даже если став взрослыми, мы понимаем, что повод был пустяковым, маленький ребенок, живущий в каждом из нас, не согласен и продолжает лелеять обиду. И хотя мы знаем, что нужно простить и отпустить, сделать это не так уж и просто.
- В свое время меня не пустили на выпускной в 4-м классе. Мотивировали тем, что это несерьезный выпускной, вообще не считается, не 11-й же. Была официальная часть для всех, а потом остальные поехали с родителями в ресторан, а я пошла домой. Сейчас такой же выпускной у брата. И мама оплатила ему поездку с классом на турбазу на три дня. Когда я спросила, зачем тратить столько денег, она ответила: «Ну как это — все дети поедут, а мой ребенок нет?» Я вспомнила, что мне праздник не оплачивали. При том, что я была отличницей, а брат троечник... На что мама сказала: «Вспомнила, тоже мне, дела давно минувших дней». Мне обидно. Я понимаю, что это глупо, но мне обидно. И если бы мама признала свой косяк, извинилась... Но нет же! © Подслушано / VK
- Мама никогда не уважала мое личное пространство, входя в комнату без стука. Говорила, мол, с чего бы ей стучать, если она моя мать? Точно также она врывалась в ванную, прекрасно слыша, что я принимаю душ. Она так делала вплоть до тех пор, пока мне не исполнилось восемнадцать, все время повторяя: «Я твоя мама, в этом нет ничего странного. Чего я там не видела?» © IndependentAd9747 / Reddit
- Родители, просто умоляю вас, перестаньте сравнивать своих детей. Сейчас мне 39, и я обожаю свою старшую сестру, но когда мне было 15, а ей 20, мама обожала сравнивать нас. Чтобы я ни делала, она говорила: «А твоя сестра сделала это лучше, почему ты так не можешь?» Когда окончила школу с серебряной медалью, я услышала, мол, почему не с золотой как сестра. Доходило до абсурда! Я не ем капусту, а вот сестра молодец и кушает ее. И при этом она все время спрашивала, почему мы с сестрой не такие дружные. Сестра уже тогда жила отдельно и не знала всего этого, я злилась и не любила ее, поэтому ничего не рассказывала. А вот когда выросла, поговорила с сестрой, то поняла, что проблема была не в ней и не во мне, а в маме. © Палата № 6 / VK
- Мама любит хвалиться тем, что с самого детства я была очень спокойным и послушным ребенком: не плакала, истерики не закатывала, не шумела и вообще не мешала. Только вот я помню все иначе. При каждом моем громком слове или даже, когда я громко смеялась, мама всегда говорила: "Алина, нельзя шуметь. А то от нас папа уйдет. Ты не хочешь, чтобы от нас ушел папа?" Со временем я смирилась с ситуацией, и вообще перестала быть заметной. И дома, и в школе, а потом и в университете. Только к 30-ти годам дошла до психолога, и сейчас немного учусь проявляться без чувства вины и страха. Но для мамы, конечно же, я была просто послушным ребенком. К слову, отец таки ушел от нас, когда мне было четырнадцать лет. И не думаю, что это как-то связано со мной. © Палата №6 / VK
- У меня есть старшая сестра, она с детства очень эмоциональная и экспрессивная. Родители всегда относились к тому, что она могла начать орать по любому поводу или без, с позиции "что ж поделать у нее такой характер, не обращай внимание, ты-то не такая, ты спокойная и рассудительная". Было немного обидно, но точкой невозврата стала ситуация, когда на меня нажаловалась учительница. Я расстроилась и расплакалась, а мама сказала: "Что ты тут театр устроила, ты притворяешься". С тех пор я от родителей закрылась полностью, никогда ничем не делюсь. © Ася / ADME
- Я всегда хорошо рисовала, но родители говорили, что этого недостаточно, чтобы пойти в художественную академию или что-то в этом роде. «Просто выбери для себя какое-нибудь нормальное занятие на будущее». Итак, теперь у меня «нормальная» работа, но я все еще рисую. В этом году я проиллюстрировала книгу и, когда принесла им экземпляр, отец внимательно рассмотрел лишь страницу с благодарностями. Сюрприз - его там не оказалось. И, представьте, он был очень этим разочарован. © blurred_limes / Reddit
- Всегда была папиной дочкой. С детства папа водил меня на рыбалку, за грибами, в походы, часто мы просто гуляли вдвоем, он читал мне сказки, рассказывал истории. Летом мы купались на озере, зимой играли в снежки и строили домики. Он научил меня плавать, кататься на велосипеде, держать в руках инструменты. Когда он уезжал в командировку, я очень плакала. Родители развелись, папа уехал в другой город и женился на женщине с дочерью. Папа не звонил, не отвечал на звонки, а потом и вовсе пропал. © Подслушано / VK
- Многие жалуются на своих братьев, а надо мной всю жизнь издевалась сестра, на три года младше, чем я. Она подливала суперклей в мой шампунь, воровала мои контрольные работы, а однажды даже выпустила мою черепашку. В 16 лет я психанул, и сам попросился в училище с общежитием. С тех пор моя семья пытается встретиться со мной, но я их избегаю. Потому что они всегда защищали сестру и игнорировали все мои просьбы о помощи. © Палата № 6 / VK
- Мама каждый день оставляла нам с братом список дел, которые нужно сделать, прежде чем идти играть. От брательника обычно требовалось просто покормить собаку, не больше. Мне же поручали уборку. Каждый день после школы. Когда я ныла, что так нечестно, мне говорили, что брат — мальчик, а уборка — женское дело. У нас была безупречная чистота, и мама проверяла убралась ли я, выискивая дорожки от пылесоса. Мне сейчас за 40, и я готова плакать каждый раз, когда надо убираться, и платить, лишь бы кто-то сделал это вместо меня. © foxed-and-dogeared / Reddit
- Мне было лет 10-12. На Новый год подарили набор из нескольких раскрасок по номерам. До сих пор помню его — там были картинки с африканскими животными, подводный мир, лошади в поле, маленькие баночки с акрилом, тоненькие кисточки. Такое только-только стало появляться. Помню, как ждала, когда уйдут все гости и я смогу наконец начать разукрашивать, как буду смешивать цвета по обозначенной схеме. Но нет. Мама отобрала все картинки с фразой: «У тебя руки не из того места. Я сама все красиво разукрашу. А потом повесим на стену, чтобы было красиво». Из всех трех картин мне было позволено разукрасить крошечный кусочек неба и то только потому, что небо было большое, а этот кусочек был в центре: «Тут ты не испортишь». © elektri4e4ka / Pikabu
- В детстве коллекционировала фигурки из киндер-сюрпризов. У меня были собраны все акулы, бегемотики, пингвины и т.д. В один прекрасный день мама решила, что раз я в них не играю, то уже взрослая и скопом отдала мои сокровища младшей сестре. А та тут же потащила их в песочницу и все раздала другой малышне. У меня чуть ли не истерика была, а мама сказала: «Развела нюни из-за копеечной ерунды, жадина». Сейчас мне 35 и с каждой зарплаты я обязательно покупаю себе киндер с фигуркой внутри. Жаль, что таких, как были у меня в детстве, больше не делают.
- В детстве, когда ругалась с родителями, всегда лезла на антресоли, вытаскивала оттуда все шапки, перчатки, кепки и шарфы, клала все в рублевый пакет, а потом громко заявляла, что ухожу в детский дом. Выходила на улицу, сидела там минут 10 и шла обратно. До сих пор обидно, что никто меня не останавливал. © Подслушано / VK
- Когда была маленькой, мама все норовила выпытать у меня мои мелкие детские секреты, а потом сладострастно обсасывала их в компании подружек, родственников, да и просто знакомых. Могла стоя в очереди рассказать незнакомому человеку, что дочь влюбилась в мальчика из своей группы. Я подросла и перестала делиться с ней своими мыслями, начала дневник вести. Изливала на его страницы всю душу. И вот его нашла мама. Разозлившись, что я предпочитаю записывать, а не ей рассказывать, отдала блокнот моей однокласснице, жуткой сплетнице. Естественно, всего за один день вся школа знала, что я там написала. Примчалась домой в слезах и накинулась на маму с обвинениями, та спокойно ответила, что нечего хранить секреты от матери, иначе хуже будет. Давно выросла и живу одна, с мамой предпочитаю не общаться, а она обижается и спрашивает, за что я так с ней. © Палата № 6 / VK
- Мне было 10 лет и я в местном универмаге присмотрела для мамы кольцо из серебристого металла с голубым камнем. Все деньги, которые мне давали на мороженое и кино, я не тратила и долго копила на это колечко. Купив, принесла домой и подарила маме. Я была счастлива, думала мама очень будет рада подарку. А она взяла его, осмотрела и убила меня одной фразой: «Я такое не ношу, ношу только золото» © Ирина / ADME
К-сожалению, не все женщины могут быть матерями, хотя рожают и "воспитывают" детей, ломая им психику и загружая комплексами. Немногие могут потом избавиться от этих
комплексов и нормально построить свою жизнь.
- До 10-го класса была лучшей ученицей в классе. Получать отличные оценки было для меня обычным делом. Когда в восьмом классе в моем табеле на фоне пятерок и четверок появилась единственная тройка — по физкультуре, которую мне поставили за то, что бросить мяч в цель я не могла даже если от этого зависела моя жизнь, все, что сказала мама: «Откуда тройка?» Когда я неплохо закончила институт, услышала от нее:"О, здорово«. Хуже всего то, что я дальше думала бы, что так и надо, если бы не семья моего парня. Он закончил институт одновременно со мной и они просто пищали от счастья, вручили ему подарок и праздновали, наверное, неделю. © witch_of_osowiec / Reddit
- Мне 10 и мы с мамой едем в отпуск в горы. В нашей группе оказался мальчик, и следующие две недели сделали нас неразлучными. Да, пожалуй, это была любовь. Чистая, невинная, глубокая детская любовь. Мы гуляли по берегу реки и считали звезды, разговаривали каждую ночь перед сном, мечтали о чем-то и точно знали, что вернемся в родной город и встретимся уже там! И вот, настает день перед отъездом и полночи, когда все уже спят, я пишу записку. Сделать это заранее в голову не пришло. С десятого раза она написана без ошибок и помарок, конверт изобретен и все это торжественно возложено напротив дивана, где спит моя любовь.
Разбудили меня в 5 утра, потому что поезд на море, машина до вокзала уже ждет. Выхожу грустно из дома, проходя мимо того самого дивана и вижу, что там не моя записка — рукой моей мамы, на помятом тетрадном листе, выведено мое имя, телефонный номер, адрес и все. Вместо каждого моего продуманного слова, вместо моих аккуратных закорючек, вместо целого письма. Я в сердцах разорвала эту писульку в клочья, побежала к маме с требованием вернуть мое письмо, но она говорит, что нас уже ждут, оно глубоко в сумке и вообще, мол, что за истерика. Машина. Вокзал. Поезд. Я рыдала сутки, а мама злилась на мое «горе». Для нее ничего не произошло. © badfantasy / Pikabu
Детские обиды - тема неисчерпаемая. Многие верят, что если делиться наболевшим, становится легче. Вот еще несколько статей, в которых люди решили выплеснуть то, что мучит их годами:
Комментарии
Про фигурки из киндеров: их можно поискать на авито и барахолках. Если правда такая боль, то моно и потратиться.