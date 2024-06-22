16 историй о детских обидах, после которых и годы спустя остается горькое послевкусие

Случается так, что именно родители, порой даже любящие, поступают с детьми так, что слов нет. И даже если став взрослыми, мы понимаем, что повод был пустяковым, маленький ребенок, живущий в каждом из нас, не согласен и продолжает лелеять обиду. И хотя мы знаем, что нужно простить и отпустить, сделать это не так уж и просто.