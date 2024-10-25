16 историй о рыбалке, которую люди еще долго будут припоминать
Многим людям может казаться, что рыбалка — это скучное времяпрепровождение. Закинул удочки и сиди себе, скучай. Но на самом деле подобный досуг нередко оборачивается настоящим приключением, которое на всю жизнь запоминается в малейших деталях. О подобных случаях и рассказали герои нашей подборки.
- На зимней рыбалке провалился в полынью по пояс. Вдобавок машина подвела, не пожелав завестись в самый важный момент. В пешей доступности была дача и ключи от нее. Но она была конкретно «законсервирована» на зиму. То есть все, что могло испортиться или быть расхищено, было оттуда вывезено. Разломав дедову табуретку, я затопил камин. Покуда грелся да сох, жутко захотелось жрать. Термос с чаем и еду забыл в машине. В погребке нашел чудом завалявшийся пакет с замороженной овощной «мексиканской смесью». Срок годности истек в начале зимы. Разогреть было совершенно не на чем. Даже завалявшейся мисочки не найти — сам все осенью вывозил. Видел бы кто-нибудь меня, гревшего попу у камина и жующего овощную просрочку прямо из надорванного пакета, дурку бы вызвал. А мне даже понравилось. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 13 лет, папа взял меня с собой на рыбалку со своими друзьями. В итоге пятеро мужиков рыбачат, ловят рыбу (а поймали тогда много), а я ее чищу! Прямо всю! На жаре! Это моя детская травма. Выросла, мужу недавно рассказала. Теперь, если он едет на рыбалку, то он или не привозит рыбу вообще, или сразу чищенную. © Подслушано / Ideer
- Лет в 11-12 с двоюродным братом пошли на рыбалку на утренний клев в 4 утра. Рыбалка удалась, наловили рыбы, пошли домой. Путь пролегал через старый полустанок, на котором изредка останавливались поезда. В то утро начался сильный дождь с грозой, и мы решили переждать его в грузовом вагоне поезда, который стоял на полустанке уже несколько дней. Вагон был не заперт. В нем лежали мешки с отрубями, мы прилегли на них, и оба уснули. Проснулись от того, что вагон качался и гремел раздвижной дверью. Мы спрыгнули с вагона и дошли до ближайшей деревушки. Было очень страшно, потому что мы не знали, как далеко от дома находились. Мобильных тогда у нас не было, да и вне города связь не ловила. Повезло, что какой-то ворчливый старичок за пойманную рыбу согласился довести нас на лошади до трассы, которая проходила мимо нашего поселка. Только до поворота на поселок было еще 70 км по трассе и от нее еще 6 км. Нас подвез мужик на грузовике в будке, в которой мы ехали вместе с овечками. От поворота шли пешком. Дома на вопрос мамы, почему так поздно явились, ответили, что были у бабушки. Потом бабушке сказали, что весь день провели у нас дома. Прошло 20 лет, я до сих пор переживаю, что родители узнают о наших приключениях. © Подслушано / Ideer
- Поехала на рыбалку. Берег озера, ночь, луна, я одна. Ко мне приплыла крыса. Я дала ей пожрать, сидим, все ок. Я отвернулась, а эта животинка схватила пакет с семечками и дала деру! Я слышала лишь, как она попискивала в кустах, шурша пакетом. Угорала надо мной, видимо! © Подслушано / Ideer
- Мой приятель поймал рыбу размером около 22 кг и захотел сфотографировать, как он вытаскивает ее из воды. Он стоял по пояс в воде в полусогнутом положении, удерживая руками рыбу. И когда друг попытался поднять ее и встать, рыбина так дернулась, что ударила его по лицу. В итоге у друга остались синяки под глазами. А еще нет никакой фотографии, чтобы доказать происхождение синяков. © slimshifty00 / Reddit
- Каждый год муж с моим папой ездят на рыбалку на 2 дня. В этот раз они взяли с собой нашего сына, ему 7 лет, он давно просился поехать с ними. Как только они уехали, мы с мамой пошли в спа. Но через 3 часа мне позвонил муж и сказал, что они срочно едут домой. Оказалось, что как только они приехали, сына ужалила пчела, поэтому они приехали домой. В этом году не удался ни наш с мамой отдых, ни рыбалка у ребят. © Мамдаринка / VK
- Поехали мы с дедушкой на рыбалку. Мне тогда было 20, как раз идеальный возраст для того, чтобы составить дедушке хорошую компанию. Нашли классное место под деревом, поставили удочки и давай жарить мясо и болтать. Часа 3 так провели в шикарной атмосфере, даже словили немного рыбы. После обеда у нас уже было почти целое ведро рыбы, но мы так «подустали», что совсем не следили за тем, что происходит вокруг. В один момент оборачиваемся с дедушкой к ведру, а там всего пара рыбешек на дне! А в десятке метров от нас сидит с десяток деревенских котов. Все облизываются, умываются, такие довольные и сытые. © Палата № 6 / VK
- Был как-то на рыбалке с товарищем. Приехали в забытую богом деревню, сели у берега, наслаждаемся. Тут приезжают два мужика на старенькой машине, сразу достали еду: огурчики, колбаска, мясо, хлебушек. Разложились в машине, закусили плотно и пошли рыбачить. Машину оставили открытой, на сиденье вся еда лежит. А спустя полчаса стадо коров с быками идут мимо нас. Одна крупная скотина заинтересовалась едой в машину, пошла туда и... зацепилась рогами за сиденье! Мы с другом в шоке наблюдаем, мужики покидали удочки, бегут к машине и не знают, что делать. Корова орет, нервничает, бушует. Короче, вырвала кусок сидушки и убежала вместе с ним, знатно нас повеселив, но огорчив мужиков. © Палата № 6 / VK
- В молодости, когда поженились, ездили в тайгу на рыбалку и ночевали в палатке. А утром увидели следы медведя, который шатался около нас. © Татьяна Хуснутдинова
- Муж взял меня на рыбалку. Сидим, болтаем, тут он рыбку вытаскивает. Красивую, вся блестит на солнце, и своими глазками так и смотрит мне в душу. Уговорила мужа отпустить. Я взяла ее в руку, понесла к воде. Решила по приколу загадать желание. А вдруг? Загадала себе кофточку. И что вы думаете? Уже на следующий день приехала свекровь и привезла кофточку, которую она своими руками для меня связала. Правда, та колется сильно, да и размер великоват, но все же. Видимо, рыбка была «полузолотой». © Мамдаринка / VK
- Муж с сыном уехали на рыбалку. Я волновалась, говорила, чтобы ничего не забыли, все с собой взяли. Они еще куда-то за город поехали, где нет магазинов. Спустя 2 дня приезжают. Муж взволнован, а сын довольный. Я сразу же расспрашиваю, мол, что и как, муж отвечает: «Все хорошо». А сын тут же кричит: «А нам с папой не было что пить, поэтому мы утром футболками росу собирали и выжимали из футболок воду!» © Мамдаринка / VK
- Мне пришлось ловить очень большую чайку во время рыбалки в океане. Птица слопала мою наживку. Я обернул ее полотенцем и смог вытащить крючок из ее клюва. © Independent-Knee-625 / Reddit
- Поехали с парнями на рыбалку. По итогу потеряли и сломали два дорогих спиннинга, врезались в дерево на машине, один чудак сломал руку, а другой — поймал клеща в причинном месте. Рыбу, к слову не поймали. © ПОЗОР / VK
- Мой друг поймал одну рыбу. Когда он ее вытащил, мы увидели, что она зацепилась за крючок чьей-то удочки. Потянули леску и вытянули саму удочку. Когда мы вернулись к нашей палатке, наткнулись на пацана лет 10, который рыбачил недалеко. И рассказал нам, как поймал огромную рыбу, которая уплыла вместе с его удочкой. После того как он описал свою удочку, мы вернули ее ему. Оказалось, мы вместе с рыбой вытянули как раз его удочку. © GoMiners22 / Reddit
- Мы с приятелями разбили палатки вдоль реки. Прямо возле нас в реке была впадина, где плавала форель. Люди пытались их поймать, но они не клевали. Итак, наступает вечер, мы с парнями готовим себе сосиски. Тут одна случайно падает на землю. Я решил бросить ее в реку и попал прямо в ту впадину с форелями. Боже, что там началось: рыбы просто разорвали тут сосиску в клочья. Мы с друзьями переглянулись, у всех промелькнула одна и та же мысль и мы тут же бросились насаживать сосиски на крючки. Вскоре мы вытащили примерно 10 рыб из той впадины. Свежеприготовленная форель оказалась намного вкуснее наших булочек с сосисками. © Kickflippingdad / Reddit
- Поехали мы с кумом на зимнюю рыбалку. Все как положено взяли. Прибыли на место — на озеро, рядом с которым был поселок. И обнаружили, что забыли самое главное — бур, чтобы лунку сверлить. Решили, что я смотаюсь в поселок, попрошу у местных мужиков, а кум пока снасти приготовит, чтоб сразу сесть ловить рыбку, когда я вернусь и лунку сделаем. Помчался я. Пока оббегал полпоселка, пока нашел тот бур, кум умудрился провалиться по пояс под лед: он бегал недалеко от берега и проверял прочность льда. Этот бедолага как-то сам вылез, и, когда я вернулся, пришлось нам быстренько сматываться и быстрее ехать домой. Кстати, кум совсем разлюбил зимнюю рыбалку, сколько не звал, отказывается. © Палата № 6 / VK
Предлагаем вам окунуться в ностальгию и прочесть 15+ деревенских историй — наверняка у многих они вызовут приятные воспоминания из детства.
Комментарии
Снаряженье приготовлю
Для подледной рыбной ловли,
Ей, рыба, не грусти!
Не беда, что нет удачи,
Нет удачи - надо, значит,
Место новое найти.
Припев: Вот мой коловорот
Разрезает лед,
И душа поет.
Что он мне несет -
Омут или брод?
И не разберешь,
Пока не повернешь,
Пока не повернешь.
Замерзать от стужи жалко,
Нет без выпивки рыбалки,
Ведь мороз жесток.
Белоснежный, как невеста,
С каждой переменой места
Я делаю глоток.
Припев.
Я не помню, как я выжил,
Но очнулся я и вижу,
Что сижу нa чьей-то крыше.
Снег протаял, снизу сыро,
А вокруг полсотни дырок,
И чей-то голос слышу.
Припев: Вот новый поворот,
Тот мужик ревет
И в руках несет
Мой коловорот.
Я ползу как крот,
А потом бегу,
Петляя нa снегу,
За поворот.
Новый поворот,
И мужик ревет.
Что он мне несет -
Пропасть или взлет,
Омут или брод?
И не разберешь,
Пока не повернешь,
Пока не повернешь.
(c)