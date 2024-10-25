16 историй о рыбалке, которую люди еще долго будут припоминать

Снаряженье приготовлю

Для подледной рыбной ловли,

Ей, рыба, не грусти!

Не беда, что нет удачи,

Нет удачи - надо, значит,

Место новое найти.



Припев: Вот мой коловорот

Разрезает лед,

И душа поет.

Что он мне несет -

Омут или брод?

И не разберешь,

Пока не повернешь,

Пока не повернешь.



Замерзать от стужи жалко,

Нет без выпивки рыбалки,

Ведь мороз жесток.

Белоснежный, как невеста,

С каждой переменой места

Я делаю глоток.



Припев.



Я не помню, как я выжил,

Но очнулся я и вижу,

Что сижу нa чьей-то крыше.

Снег протаял, снизу сыро,

А вокруг полсотни дырок,

И чей-то голос слышу.



Припев: Вот новый поворот,

Тот мужик ревет

И в руках несет

Мой коловорот.

Я ползу как крот,

А потом бегу,

Петляя нa снегу,

За поворот.



Новый поворот,

И мужик ревет.

Что он мне несет -

Пропасть или взлет,

Омут или брод?

И не разберешь,

Пока не повернешь,

Пока не повернешь.

(c)