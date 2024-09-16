16 историй о сообщениях, которые смело можно отправить в папку «Избранное»

Нужно было ответить в стиле "сыр', "Эльдорадо". Глядишь и общение наладилось бы
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Иногда сидишь себе, никого не трогаешь, и тут приходит сообщение либо начинается переписка, после которых так и тянет сказать: «Да, теперь этот день скучным не назовешь». Именно такие вот истории и поведали наши сегодняшние герои.
Нужно было ответить в стиле "сыр', "Эльдорадо". Глядишь и общение наладилось бы
А для тех, кому не хватило ярких переписок, у нас есть еще несколько подборок:
Арендодатель очень адекватный мужик, в квартиру почти не приходил в течении года. Сегодня пишет: «Ты забыл брызговик и чьи-то женские труселя». ©
🙄👀
Всем бы таких арендодателей)
Разнополой паре вообще очень опасно играть во что-либо нa желание. Однa вот доигралась - замуж вышла.