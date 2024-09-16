16 историй о сообщениях, которые смело можно отправить в папку «Избранное»

Истории
6 часов назад

Иногда сидишь себе, никого не трогаешь, и тут приходит сообщение либо начинается переписка, после которых так и тянет сказать: «Да, теперь этот день скучным не назовешь». Именно такие вот истории и поведали наши сегодняшние герои.

  • Однажды я получил сообщение, в котором было лишь слово «ветчина». Примерно через 4 дня, с того же номера мне пришло еще одно сообщение. Слово «Атлантида». С тех пор тишина. Немного разочарован, что так и не разобрался с этим шифром. © Vexer_Zero / Reddit
  • Два дня назад друг съехал со съемной квартиры. Арендодатель очень адекватный мужик, в квартиру почти не приходил в течении года. Сегодня пишет: «Ты забыл брызговик и чьи-то женские труселя». © PrylOffKing / PIkabu
  • Приходит сообщение с неизвестного номера: «С днем рождения». Я отвечаю: «Сегодня не мой день рождения». Ответ: «Это мой телефон, и я буду писать все, что захочу». © SuvenPan / Reddit
  • В Новый год получила сообщение от коллеги с текстом: «С Новым годом, моя зая! Всего тебе самого милого!» Текст озадачил, мы были с ним знакомы поверхностно. Откуда такие нежности? Решила не отвечать. Через пару дней от него приходит второе СМС: «Простите, Светлана. Вы попали в неверный список рассылки. Хороших праздников!» © MadTill**** / PIkabu
Niki SS
4 часа назад

Нужно было ответить в стиле "сыр', "Эльдорадо". Глядишь и общение наладилось бы

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  • Я получил сообщение с предложением работы, предназначенной для предыдущего владельца моего номера. Я появился на собеседовании, а человек явно очень растерялся, но все-таки познакомил меня с начальником. Меня взяли, и я проработал там около двух лет. © valued__customer / Reddit
  • На прошлой неделе я получил такое сообщение: «Привет, чувак, как дела? Давно не разговаривали. Я ищу твой рецепт намазки из копченой рыбы» Когда я сказал ему, что я не тот, кого он искал, и не ем рыбу, он ответил мне, что я многое упускаю, потому что «это просто восторг». © cubalibre21 / Reddit
  • Самое странное сообщение, которое я получил, привело к самому странному телефонному разговору, который у меня когда-либо был. Однажды ночью я получил несколько сообщений, в которых говорилось что-то вроде: «Мне нужно поговорить с вами о вашей дочери» и «Позвоните мне, когда прочтете». Я позвонил, ответила женщина средних лет и начала рассказывать мне, что моя дочь-подросток беременна. Я просто смущенно бубнел пару минут, прежде чем она поняла, что позвонила не по тому номеру, и повесила трубку. © Waffle_Maestro / Reddit
  • Мама моей подруги пыталась дозвониться до нее, но ее телефон был отключен. Ее мама знала, что мы рядом, поэтому написала мне сообщение, в котором попросила подругу перезвонить. А затем написала мне: «Коровы больны, мы должны их усыновить». Прошло 10 лет, а мы до сих пор не понимаем, что это было. © ****aroo_ / Reddit
  • Женщина написала мне сообщение с графиком уборки, который будет ей удобен. Я написал ей, что она ошиблась номером, и она извинилась. Спустя какое-то время она опять написала то же самое. Я отправил ей мем, в котором собака говорит по телефону и подписью: «Привет, это собака». © Unknown author / Reddit
  • Мне пришло сообщение: «Могу ли я пойти с другом в парк после школы? Его мама дала добро». Я ответил: «Конечно. Я не против. Только обязательно сообщи родителям, потому что ты ошибся номером». Я потом еще часто получал случайные сообщения от этого ребенка. © dotchianni / Reddit
  • Утро, выходной, сижу, уткнулся в монитор. Вдруг смс с незнакомого номера: «Купи майонез, масло и яйца! Это мой новый номер». Ну, думаю, жена с нового номера пишет, больше некому, оделся, сходил в магазин, купил все по списку... Вечером возвращается жена с работы, выкладывает из сумки майонез, масло и яйца: «Вот, как просил! А зачем ты новый номер взял?» Таааак! Звоним по неизвестному номеру. Оказалось, теща купила новый смартфон, переписала в него из блокнотика номера всех ближайших родственников и, отправляя сообщение мужу, как-то умудрилась сделать рассылку. Так холодильники пополнились еще в семье шурина и у моих родителей. © zzaets / PIkabu
  • Из переписки с девушкой⁠⁠.
    Она: «Я из нашего кота сегодня 1,5 метра новогоднего дождика вытащила»
    Я: «Надеюсь, вытащила из передней части кота»
    Она: «Я больше не хочу об этом разговаривать». © Conill / PIkabu
  • На днях был дикий ветер и ливень. Мой коллега позвонил жене, сказал, чтобы она никуда не выходила, и окна позакрывала. На прощание сказал, что сильно любит ее. Сижу, думаю, дай гляну, может, мой тоже что-нибудь написал мне. А он выдал: «Офигеть там буря!» Вот и все мимими, блин. © Подслушано / Ideer
  • Какая-то женщина написала мне в соцсети: «Приветики, я мама Жени, вы прекрасно смотрелись бы вместе». Я зашла к ней на страницу и увидела альбом с моими фотками, который она назвала «Моя будущая невестка». © Палата № 6 / VK
  • Моя подруга с отличным чувством юмора. Потеряв работу и придя на биржу труда встать на учет, чтобы получать пособие, написала мне сообщение, стоя в очереди: «Тут все такие же, как я, — с айфонами!» © Подслушано / Ideer
  • Играли с другом во дворе в камень-ножницы-бумага на желание. Когда фантазия закончилась, он сказал, что подумает над желанием и потом скажет. На следующий день я уехала. А когда вернулась, он с родителями переехал. Прошло больше 20 лет, и он написал мне: «Помнишь про желание? Я хочу, чтобы ты стала моей женой». Согласилась. Я счастлива. © Подслушано / Ideer

А для тех, кому не хватило ярких переписок, у нас есть еще несколько подборок:

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
9 часов назад

Арендодатель очень адекватный мужик, в квартиру почти не приходил в течении года. Сегодня пишет: «Ты забыл брызговик и чьи-то женские труселя». ©
🙄👀
Всем бы таких арендодателей)

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Ushwood
5 часов назад

Разнополой паре вообще очень опасно играть во что-либо нa желание. Однa вот доигралась - замуж вышла.

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