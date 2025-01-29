16 историй о том, какого шороху может навести не самый обычный питомец дома

Не все люди заводят в качестве питомцев собак или кошек. Некоторым в силу разных причин подавай что полюбопытнее, вроде кроликов или змей, а то и вовсе экзотику вроде аллигаторов. А результатом этого бывают истории, которые расходятся по всему интернету.

Когда-то давно мой брат завел было тарантула, но мама, когда узнала об этом, потребовала, чтобы он избавился от него. После этого брательник притащил очаровательнейшего детеныша енота, который родился в неволе. Построил для него огромную клетку на заднем дворе, наполнил ее толстыми ветками деревьев и всем необходимым. Маленьким мы заносили енота в дом, а он играл и воровал драгоценности из шкатулки мамы. Но с возрастом он стал очень диким и агрессивным, так что брат стал постепенно отпускать его на свободу в горах, где у нашего родственника была хижина. Некоторое время он возвращался, чтобы попить и поесть, но с каждым разом делал это все реже, пока и вовсе не перестал к нам приходить. Ну а еще одним экзотическим питомцем брата стал детеныш аллигатора. Он держал его пару месяцев, пока аллигатор не сбежал, и его так и не нашли. © Barbara Hardin / Quora

Когда мне было лет 7-8, я нашла во дворе дикую голубку. Она сломала крыло и не могла летать. Я подобрала ее и принесла в дом. Мама помогла мне закрепить ее крыло, чтобы оно могло восстановиться. Мы назвали ее Малышкой, и она стала совсем ручной. Соорудили ей гнездо-коробку, позволили ей свободно бегать по дому. Она почти все время любила выглядывать в окно на улицу. За несколько месяцев ее крыло зажило, и она смогла им пользоваться, чтобы залетать на мебель и скользить обратно на пол. Ей нравилось сидеть у меня на плече, и она ела семена из моей руки. Осенью я выносила ее на улицу. Я подбрасывала ее в воздух, и она немного взлетала, становясь сильнее с каждым днем, но всегда возвращалась и ждала, пока я занесу ее в дом. Но вот в один момент она отлетела вдаль, а потом посмотрела на меня, а я, плача, пошла в дом. Вскоре она оторвалась от земли, улетела и не вернулась. А весной вдруг мама посмотрела в окно позвала меня. Я прибежала, а на лужайке перед нашим домом сидела серая голубка. С ней были ее 2 птенца. Она смотрела в то окно, из которого так много раз выглядывала. Через год она вернулась с новыми птенцами, и так продолжалось несколько лет. © C Woodrome / Quora

У мужа 2 питомца — самочки хамелеона. Когда они у нас появились, они были очаровашками размером с мизинец. С ними мало проблем, за исключением случаев, когда я нахожу потерянных ими сверчков или саранчу на краю дивана. Так как с возрастом эти девчули перестали между собой ладить, мы разделили их террариум и поставили каждой по личному обогревателю-лампе с ультрафиолетовым светом. Они едят сверчков, восковых молей и саранчу, а потому нам приходится заботиться о том, чтобы еда была свежей и ее было вдоволь. Так что приходится дополнительно держать контейнер, в котором живут сверчки, которых мы подкармливаем свежими овощами и салатом и за которыми в свою очередь ухаживаем. © Maria Holdsworth / Quora

У меня живет кролик. Как и бывает, муж был изначально против и хотел его в духовку отправить. Зато теперь у них любовь: для кролика покупает кедровые орехи, королевские финики. За это наш малыш научился ходить в туалет на пеленку и живет на свободном выгуле в доме. Выпрашивает хлебушек, стоя как сурикат, и раскрывает лапами рот мужа, если учуял шоколад. Раньше грыз обои, сейчас не трогает их. А когда я была беременная, не отходил от меня, спал со мной и ночами провожал меня в ванную. Самое эпичное, что он выдал — это ждал мужа под дверью туалета. Собаку можно не заводить. © Алена Зайцева / ADME

«Кролики наводят марафет моему парню. Стоит лечь на пол, как они все вместе подбегают и чистят тебя».

Как владелица муравьев могу сказать, что получаю море удовольствия, просто наблюдая за ними. Как они сообща решают свои проблемы и обустраивают пространство. Например, роют сложнейшие лабиринты в песке или растаскивают семечки и прочий корм по разным углам. А однажды одного муравья засыпало песком при строительстве, и он не мог выбраться. Решила посмотреть, что будет. Пришли другие, откопали. Кстати, вся колония состоит из самочек, трутень погибает после оплодотворения — этакий матриархат. Очень трогательно заботятся о королеве. У моей при доставке повредилась лапка, и она немного хромает, так большие муравьи ей помогают, тянут, подсаживают, если та перебирается на новое место и нужно какой-то сложный участок пролезть. Весь день работают, роют ходы, чистят, заботятся о куколках, там какой-то сложный процесс взращивания. Чистоплотные, относят мусор и павших товарищей в определенное место, подальше. Любопытные: если поменять расположение частей домика или добавить новые, тут же бегут узнавать, что там интересного. Сажают семечки во влажный песок и едят ростки, то есть растениеводством занимаются! © WeirdSister / ADME

Люблю экзотических животных. Сейчас у меня живет лиса, две енота, сурок и белка. И есть одна вещь, которая вымораживает меня прям бешено — это непрошенные советы вроде «Отпустите их на волю, они должны жить в лесу, им плохо». Я даже не говорю, что мои животные домашние и в лесу не выживут. Но с чего они взяли, что на воле хоть кому-то может быть лучше? Домашняя лиса живет 15+ лет, а дикая — 3-5. Сурок, которому организуешь дома спячку, проживет 15-20 лет, на воле — 4-6. Гибнут дикие животные не от старости, а от голода, болезней, их загрызают хищники и мучают паразиты. Моя 9-летняя лиса на воле уже трижды бы попрощалась с жизнью. © Подслушано / VK

«Это наш удав Эва. Она любит тепло, укромные закутки и плотно поесть. Не кот, конечно, но что-то общее есть».

У меня была огненная рыба-ястреб, которая подплывала ко мне в ладонь, чтобы я ее погладил. При этом она плыла не за лакомством: она просто любила, когда ее держали и гладили. У моего друга была рыба-летучая мышь, которая тоже любила, когда ее гладили. Поскольку она была слишком большой, чтобы лежать у него на ладони, она просто всплывала на поверхность и волновала воду, пока вы не гладили ее по голове. Ее лоб был больше сантиметра в ширину и почти 8 сантиметров в длину, поэтому сделать это было несложно. © Gary Kersen / Quora

У папиного одноклассника в детстве жил необычный питомец — капуцин Яша. Папа-моряк привез сыну такой подарок из рейса. Был Яша тем еще пакостником: не любил отпускать хозяина в школу и поэтому шел на хитрость. Он измазывался во все, что придется — варенье, мед, сметану — и начинал тереться о шторы и мебель. Мальчику приходилось все это срочно убирать, и из-за этого он опаздывал на уроки. И не было в мире никого счастливее, чем маленький капуцин, когда тот слышал, что его мальчик вернулся из школы. © Подслушано / VK

У знакомого в загоне около гаража живет северный олень. Еще маленьким его забрали на выхаживание у оленеводов, так как от него отказалась мама. Сейчас это большой, красивый, высокий и очень необычный зверь Хозяин отпускает иногда его погулять, все местные жители оленя знают и любят. © Карамель / VK

Когда нам было лет по 11, подружка купила на рынке белую крысу. А мама не разрешила ее оставить, и подружка сплавила крысу мне. Мне тоже разрешения не давали, поэтому я скрытно держала ее в серванте, убрав оттуда учебники. А потом все вскрылось, бабушка учинила скандал, а родители все-таки отстояли, хотя и жили мы у бабушки с дедушкой. Крысена осталась со мной. Я носила ее с собой нa прогулки, она тусила у меня нa плече или спала в рукаве под мышкой. Потом я нашла около подъезда крысака, тоже белого, с переломанным хвостом — видимо, кто-то выбросил. Крысена пыталась его съесть, поэтому он поселился этажом выше в том же серванте. Но между попытками его съесть, она умудрилась от него забеременеть. И было у них 12 крысят. Никогда, наверное, не забуду эти розовые комочки с просвечивающими животами. Наблюдать за ними было какое-то волшебство. Мы с двоюродной сестрой раздали всех, включая крысака, нескольких сестра впарила людям прямо нa улице. Крысена прожила со мной 2 года, а потом я уехала в летний лагерь, вернулась, а мне сказали, что ее больше нет. © Ардна Скела / ADME

«Она сделала это через секунду после того, как я положил втулку в ее клетку. К счастью, она смогла вылезти из нее сразу, как я ее сфоткал и положил обратно».

Знаю точно, что мне нельзя заходить в зоомагазин. Я так люблю животных, что сначала купила несколько джунгариков, потом двух морских свинок и кролика. Но вишенкой этого мини-зоопарка стал паук Виктор. Оказалось, птицееды — очень милые пауки. И все бы ничего, но, когда муж делал мне предложение, то подарил щенка сенбернара, а дома довольно давно живет пушистый котяра Сэм. Я обожаю всех домашних питомцев, дети восторге, муж немного в шоке. © Карамель / VK

Поздним вечером слышу стук в дверь. Открываю — а там супруга с козлом каким-то стоит. Говорит, вот, нашла на дороге, привязался и за ней пошел. Что делать? А он еще и смотрит так жалобно. Блин, ну ок, отвели его в хозблок на ночевку. Наутро выяснил, что такими делами полиция занимается, вызывали участкового. А козел-то еще породистый, англо-нубийский, кажется, красивый, ручной, вонючий. Участковый говорит, мол, пусть у вас остается, пока хозяин не объявится. В итоге, жена предложила отвезти козла знакомой девочке, заводчице. Та животных любит и в козах разбирается. Погрузили в газельку и отвезли за 30 км. А та заводчица, когда козла определила в хлев, призадумалась: как так, такой хороший козел, а никто не ищет? Стала листать местные объявления о вязке и нашла на одном козла ну точь-в-точь как этот англо-нубийский. Связалась с заводчиком, а тот возьми и признайся, что козел-то пропал. Все закончилось тем, что хозяин через час после разговора прилетел на джипе. Благодарен был до слез, козел тоже был рад. Отвез его хозяин домой — в соседнем поселке он жил — и был очень удивлен, что козел за 30 км вдали от дома оказался. Говорит, не мог он сам через 2-метровый забор никак перебраться, никак соседи завистливые подсобили. © Alexey.VT / Pikabu

«Укладываем лису Тосю спать, а спать в клетке ей не хочется, ведь на кровати мягче и интереснее! Ночью, пока люди храпят, можно их руки покусать, а потом можно будет где-нибудь нашкодить или сожрать что-то неразрешенное».

Мама работала на аукционах, где часто выставляли сельскохозяйственных животных. Однажды они выставили на продажу мини-пигов размером с кошку. Она была в ужасе, узнав, что эти малыши предназначались на рождественские обеды. За $ 50 ей удалось одного спасти от этой участи и принести домой. Мы назвали нашего мини-пига Пенелопа в честь девочки из фэнтезийного фильма. Сначала Пенни застенчиво пряталась в углу и прижималась к одеялу, которое мы ей дали. Но радостно схомячила фрукты и сырые макароны. В конце концов она стала такой ручной, что спала на коленях и любила, когда ее гладили. Но при этом Пенелопа не подходила для жизни в доме. Она не понимала, почему ее наполнитель для туалета или пеленки нельзя жевать. А все вещи, расположенные на уровне ниже метра, безжалостно уничтожала. Мы пытались выгуливать ее на улице на шлейке, но Пенелопа орала, как резаная. В конце концов, мы нашли пару, которая жила на ферме и держала свиней в качестве домашних животных, а не для еды. Пенни переехала к новым хозяевам, и иногда те шлют нам сообщения c ее фотками, и она кажется вполне счастливой. © Ashwin E. Morrill / Quora

От бывшей девушки мне достался домашний африканский ежик по имени Крошик. Так получилось, что мы оба стали ей не нужны. А я уже к нему прикипел и бросить никак не мог. Многие держат ежей в клетках, но Крош у меня на свободном выгуле. Может бегать где хочет и когда хочет. Лишь когда на ночь остаются гости, я ограждаю его домик-вигвам забором. Раз в неделю его надо мыть и подстригать коготочки. Это его самое нелюбимое занятие, но я всегда его награждаю дополнительной порцией вкусняшек за то, что он вытерпел эту экзекуцию. В качестве вкусняшек могут быть зоофобусы, сухой корм для котят, красная рыба, испеченная на гриле или куриная грудка. Любопытно, что хотя у ежей плохое зрение, меня он определяет моментально: по запаху. Как-то посадили его в круг из 12-ти человек, и он тут же подбежал ко мне. Зато, когда я намазал руки кремом, стал вырываться, не узнав меня. © zepellin** / Pikabu

Училась в старших классах, завели волнистого попугайчика, который очень ко мне привязался, а я к нему. Давался в руки, позволял себя гладить и сидел по большей части только на мне. Но вот пришла пора поступления в универ... Уехала в другой город, дома появлялась раз в 2 недели. Он обижался на то, что я оставила его так надолго. Когда приезжала, он начинал чирикать, но при этом кусал меня и щипал. Не сразу отходил от обиды. Затосковал и заболел... В один день приехала домой, и папа сказал, что нет больше моего Гошки. Прошло много лет, но скучаю по нему до сих пор. © Roguе / ADME

Была у мамы подруга, завидущая такая. Как-то мама мыла окна, и в квартиру залетела ворона. А тут как раз ее подруга в гости наведалась. Увидев ворону, офигела и стала cпрашивать, что да как. А мама возьми и скажи: «Да она у нас домашняя». Неделю подруги не было, и вдруг с бешеным взглядом прибегает ночью. Оказывается, она из зависти где-то достала ворону и заперла у себя в квартире, живет с ней и пытается ее дрессировать. Вот только та у нее всю мебель поклевала, обои разодрала, вечно орет и гадит, где попало. Ныла, как она устала с ней возиться. Мама с «подругой» больше не общается, а мы до сих пор угараем с этой истории. © Подслушано / VK