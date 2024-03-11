16 известных дам, которые доказывают, что не нужно стесняться нормальных женских тел
Люди обожают обсуждать звезд и выискивать у них несуществующие недостатки. Но даже если внешность знаменитости далека от общепринятых стандартов красоты, для многих это вообще не проблема. Перед вами 16 умопомрачительных красоток, чьи «неидеальности» не дают хейтерам покоя, а они в это время живут свою лучшую жизнь. Читательницы, любите себя!
Пухленькие животики — это мило не только у беременных. Рэйчел МакАдамс — яркое тому доказательство
У Николь Кидман в 56 лет изящная фигура, которую она с удовольствием демонстрирует. В том числе свои не совсем безупречные локти
Складки на подборке и кольца Венеры — это естественно. Они делают женщину живой и настоящей
Риз Уизерспун — успешная женщина. Уверены, что неидеальность рук мало ее волнует. Чего не скажешь о хейтерах, которым кажется, что у Риз что-то обвисает
У Селены Гомес красная волчанка, лекарства от которой способствуют набору веса. Но белое платье смотрится на ней так шикарно, что мы можем сказать лишь: «Вау»
В свои 55 лет Дженнифер Энистон выглядит шикарно. Ну а морщинки делают ее лицо только более живым
По-хорошему, лицо спрятать надо, конечно. Раз полагается прятать морщинистые локти, колени и всё, что имеет подвисшую кожу...
Лола Керк — та еще бунтарка. Взяла и пришла на «Золотой Глобус» с волосами подмышками
а чем прославилась эта дама? кроме сложных отношений с бритвой:-))
Кейт Уинслет не разрешает ретушировать фигуру и кожу на этапе постпродакшена фильмов. Отличное решение, скажем мы, ведь звезда — само очарование
Кейт как всегда красива и естественна, поэтому не вижу смысла в фото ее глаза крупным планом.
Порой люди бегут удалять даже самые небольшие родинки и пигментные пятна. А образу Натали Портман они только добавляют изюминку
В Голливуде только девушки с параметрами
90-60-90? Забудьте. Элисон Оливер пришла, чтобы доказать обратное
Флоренс Пью талантливая актриса, а каждый ее образ — это шедевр. Выбирая платье, девушка не думает о том, что кому-то не понравятся ее подмышки
А юбку обязательно было натягивать выше пупка?.. Стойкая ассоциация с колготками в детском саду.
По всей видимости, Фиби Дайневор — обладательница жирной кожи, которая порой предательски блестит. А что, если превратить блеск в элемент макияжа?
У нее прекрасная кожа. Это просто модный эффект «сияющей» или «влажной» кожи. Специальные тональники за миллионы денег есть с жирненьким эффектом. Специально не припудривается. Это в пику моде на железобетонный матовый тон, который дает пресловутый эффект штукатурки. Живенько выглядит. Ну и вспотеть под софитами может даже сухая кожа.
Ногти с цветным покрытием теряют свои позиции. Звезды первой величины без оглядки приходят на красные дорожки с «голыми» ноготками
У неё нюдовое покрытие, а не "голые" ногти. Нейтральный универсальный маникюр
У Эль Фаннинг просто бесподобные уши, которые она не скрывает за распущенными волосами. Так держать, Эль!
Идеально ровная осанка — это, конечно, красиво. Но Эмму Уотсон ее спина совершенно не беспокоит
Скорее всего, своим выпуклым животом она скрывает этот умопомрачительный наряд. Стесняется, что ли…
Дизайнер Вера Вонг чаще всего предстает перед объективами фотографов в очках. На фото тот редкий случай, когда она их сняла. И этой женщине 74 года!
А вот еще одна фотоподборка со снимками 17 знаменитых женщин, которые чихать хотели на пресловутые стандарты красоты.
Комментарии
Спасибо, что подписали. Процентах в восьмидесяти я бы без подписи не догадалась что не так, и каким «не так» надо восхищаться
Ужасно. Выдуманные недостатки, о которых эти знаменитые женщины, возможно, и не думают вовсе.
Разве только Флоренс в банном полотенце здесь к месту.
Дорогая редакция, это какая-то биполярочка. Нарочитое выискивание под микроскопом этих "недостатков" с посылом не обращать на них внимание.
Я понимаю теперь, почему женщины становятся феминистками... На всем внимание заострили и сиси тут, и подмышки, и родинки, и кожа, и руки, и т.д и т.п. Это Вам подопытные крысы что ли?!