16 известных дам, которые доказывают, что не нужно стесняться нормальных женских тел

Люди обожают обсуждать звезд и выискивать у них несуществующие недостатки. Но даже если внешность знаменитости далека от общепринятых стандартов красоты, для многих это вообще не проблема. Перед вами 16 умопомрачительных красоток, чьи «неидеальности» не дают хейтерам покоя, а они в это время живут свою лучшую жизнь. Читательницы, любите себя!

Пухленькие животики — это мило не только у беременных. Рэйчел МакАдамс — яркое тому доказательство

Chris Pizzello/Invision/East News , Chris Pizzello/Invision/East News , Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

У Николь Кидман в 56 лет изящная фигура, которую она с удовольствием демонстрирует. В том числе свои не совсем безупречные локти

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Складки на подборке и кольца Венеры — это естественно. Они делают женщину живой и настоящей

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Риз Уизерспун — успешная женщина. Уверены, что неидеальность рук мало ее волнует. Чего не скажешь о хейтерах, которым кажется, что у Риз что-то обвисает

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У Селены Гомес красная волчанка, лекарства от которой способствуют набору веса. Но белое платье смотрится на ней так шикарно, что мы можем сказать лишь: «Вау»

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В свои 55 лет Дженнифер Энистон выглядит шикарно. Ну а морщинки делают ее лицо только более живым

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Лола Керк — та еще бунтарка. Взяла и пришла на «Золотой Глобус» с волосами подмышками

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Кейт Уинслет не разрешает ретушировать фигуру и кожу на этапе постпродакшена фильмов. Отличное решение, скажем мы, ведь звезда — само очарование

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Порой люди бегут удалять даже самые небольшие родинки и пигментные пятна. А образу Натали Портман они только добавляют изюминку

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В Голливуде только девушки с параметрами 90-60-90? Забудьте. Элисон Оливер пришла, чтобы доказать обратное

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Флоренс Пью талантливая актриса, а каждый ее образ — это шедевр. Выбирая платье, девушка не думает о том, что кому-то не понравятся ее подмышки

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По всей видимости, Фиби Дайневор — обладательница жирной кожи, которая порой предательски блестит. А что, если превратить блеск в элемент макияжа?

Jordan Strauss/Invision/East News

Ногти с цветным покрытием теряют свои позиции. Звезды первой величины без оглядки приходят на красные дорожки с «голыми» ноготками

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У Эль Фаннинг просто бесподобные уши, которые она не скрывает за распущенными волосами. Так держать, Эль!

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Идеально ровная осанка — это, конечно, красиво. Но Эмму Уотсон ее спина совершенно не беспокоит

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Дизайнер Вера Вонг чаще всего предстает перед объективами фотографов в очках. На фото тот редкий случай, когда она их сняла. И этой женщине 74 года!

Vianney Le Caer/Invision/East News

А вот еще одна фотоподборка со снимками 17 знаменитых женщин, которые чихать хотели на пресловутые стандарты красоты.