Масло + сливочный сыр? Даже догадываюсь , где объявится следующая "липома")))
16 несносных мам, которым еще попробуй доказать, что дети уже давно выросли
Истории
2 часа назад
Скорее рак на горе свистнет, нежели наши родители признают, что мы уже давно выросли. Некоторые мамы до самой старости видят в своих детях несмышленышей, которые без их подсказок не разберутся, как жить эту жизнь. Да только иногда помощь любящих родительниц бывает ну вообще не к месту.
- Мы с мужем купили квартиру, без ипотеки и помощи родителей. Как начали делать ремонт, посыпались непрошеные советы от родителей. А последней каплей стала мамина фраза: «Скажи спасибо, что я согласилась на ваш цвет обоев в коридоре!» Ну а я в ответ выдала, недолго думая: «А какое вообще отношение ты имеешь к нашему коридору и обоям в нем?» Советов больше не поступало. © anjuta_lisa
- Недавно муж работу менял, и в процессе поиска попалась вакансия там, где раньше работала моя мама, и у нее осталось много хороших знакомых. Попросили ее разузнать у отдела, ищущего сотрудника, насколько заявленные в вакансии условия соответствуют действительности, повторили, что интересует только это и ничего больше. В итоге мама расхвалила мужа начальнице, сказала, что он хочет именно туда и готов в понедельник прийти на собеседование. Мы, конечно, знали, что она любит помогать, но чтоб настолько... Муж вообще не был уверен, что туда надо отправлять резюме, только это и хотел решить, а не бежать на работу устраиваться. © Лисяшик / ADME
- Я не понимаю логики мамы. Она растила меня под девизом «все сама, дочка». Папа перебивался шабашками, мама стояла на рынке либо бегала по офисам, убиралась. Как только мне исполнилось 14 лет, я стала ходить с ней, помогать по работе. Но все так же слышала: «Дочка, все сама, надейся только на себя». Мне никто не помогал ни со школой, ни с поступлением в универ. С работой так же, да дальше участия родителей и не надо было. Вот только у мамы так не работает. Вовлекает абсолютно во все свои дела: сходи туда, забери то, помоги там и сям. Она спокойно может попросить меня отправиться на другой конец города или отпроситься с работы, чтобы метнуться кабанчиком по ее важному делу. А я один раз попросила устроить меня на работу в ее организацию (была только после универа, хотела набраться опыта), а она отказала — якобы не любит быть кому-то обязанной. Чуть позже уже я устроила ее на хорошую работу и даже обычного «спасибо» не услышала. Может, это так у всех, и я сгущаю краски? Это же родители, мы им обязаны помогать безусловно и все такое... Или я просто наивная, удобная дочка? © Подслушано / Ideer
- У моей мамы есть дурная привычка: когда я что-то ем, она подходит ко мне и такая: «Ой, вот этот кусок точно испортился», а потом хватает кусок с моей тарелки и ест. Она так делала каждый день, пока я жил с родителями, и делает до сих пор, когда мы собираемся поесть вместе. © vmlm / Reddit
- Недавно обнаружила на своей спине уплотнение и здорово перепугалась. Но УЗИ показало, что это просто липома. Прошла неделя, мы созвонились по видеосвязи с мамой. Она увидела, как я намазываю на бутерброд масло и сливочный сыр, и говорит: «Спорим, в этом твоем „уплотнении“ виновато масло с сыром?» © dem-ode / Reddit
- Звонок от матери: «Хочу съездить в магазин на другом конце города, там гречка дешевле, чем в нашем магазине. Как будет у тебя время, свози меня, а то мне на автобусе ехать долго и тяжело». А я живу вообще за городом, и работаю далеко от нее и магазина. Ладно, говорю, как будет время, отвезу. Через 15 минут звонок: «Ты что, еще не подъехал? Я уже час тебя жду, оделась и сижу как дура! Вот и проси тебя о чем-нибудь! Попрошу сына соседки, он-то нормальный, маму возит в тот магазин постоянно!» А этому сыну соседки 40 лет, он никогда не был женат, периодически не работает, сидит всю жизнь на шее у матери. Я ей: «Ничего, что сейчас день, и я на работе?» «Вот и проси тебя! Больше никогда не буду этого делать!»
Гудки. © nebovalmazah1 / Pikabu
- Когда я купила квартиру, мама стала называть ее «наша квартира». Когда я рассказала, что покупаю в спальню кровать, мама мне такая: «Зачем? Отец продавит матрас! Лучше диван». Я не выдержала и спросила: «А отец какое отношение имеет к моей кровати в моей квартире? У вас своя есть, вот там и спите». © astrahankaira
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- Мать с отцом развелись, но вынуждены жить вместе. Поэтому, когда нас с мужем подолгу нет дома, мама живет в нашей квартире. И вот недавно я узнала, что она устраивает там свидания. Как? Пропали пара новых трусов мужа и постельное белье. На резонный вопрос, что это значит, мама ответила: «А что такого? Ты же водила в мою квартиру своего парня». Не нашлось, что сказать... Действительно. © Подслушано / Ideer
- Когда я привел домой свою будущую жену, мама выдала такое, что я до сих пор за нее краснею. Она дождалась, пока моя девушка отправится в туалет, и заявила: «Из каких трущоб ты притащил эту девку?» И да, моя девушка была не из богатой семьи вроде нашей: просто честные работяги. Она, конечно, все слышала, но ради меня проигнорировала сказанное. Мама потом так и не извинилась. © Nigel Jennings / Quora
- Решила заказать пиццу на ужин, потому что устала после работы и готовить не хотелось. Дети были счастливы, муж — доволен, а мама моя на меня наорала: «Что ты детей всякой гадостью кормишь? Дети должны питаться домашней едой, я вот каждый день готовлю». И тут муженек мой как выдаст: «Мама права, надо почаще готовить». Ну ты возьми и приготовь, кто тебе мешает? В итоге сижу злая, пицца остыла, а у всех настроение испорчено. © Мамдаринка / VK
- Сегодня утром мама подходит ко мне и ни с того ни с сего выдает: «Знаешь что? Вот твой папа женился на мне, но так и не смог доказать, что любит. И вся семья у твоего отца такая, и у тебя это наследственное. Никогда не женись и не мучай женщину», — и едва не рыдает. Я понял, что ничего она обо мне не знает. Я не ’’лишен возможности любить’’, я просто не умею выражать эмоции. И вообще-то у меня есть подружка, о которой моя мать не знает. И пусть нам все равно пока рано жениться, потому что мы еще молоды, но мамины слова меня очень обидели. © Unknown author / Quora
- Я работаю редактором в издательстве. Первый совет, который мне дали при приеме на работу — не говорить никому, что я работаю в издательстве. Я думала, это шутка, но моя мама всем подряд рассказывает про «свою дочь, которая вот-вот откроет новую Джоан Роулинг». И ладно бы просто говорила, так она всем дает мои контакты. И вот мне постоянно звонят то племянник лавочника, то брат девушки моего брата, и говорят, что хотят показать мне свои рукописи. © Unknown author / Reddit
- Моя свадьба будет в кредит, подсчитано все до копейки. Я позвала маму помочь мне выбрать платье, и в магазине она тоже принялась мерить вечерние наряды. Я еще удивилась: дорогие же. Потом мама попросила и за нее рассчитаться. Я отказалась: не потяну. Что ж, в магазине она промолчала. А вот когда вышли, высказала мне, что у нас сейчас $ 3 100 кредитных денег, а я на мать пожалела. Потом стала вспоминать, с каким трудом она выкроила деньги мне на платье на выпускной и вообще как раньше тяжело было растить детей. Я пыталась ей объяснить, что у нас каждая копейка рассчитана, все заказано. Нет, обиделась! Она вообще как вышла на пенсию, стала очень ранимой. Свадьба через пол месяца, не знаю что делать, трубку не берет, боюсь что на свадьбу даже не приедет. © baby_baraboom
Если зрелый/пожилой человек проявляет несвойственное ему поведение и чрезмерную эмоциональность, это нельзя оставлять без внимания. Может, мама и правда потрясена выходом нa пенсию, а может у нее додементные изменения идут…
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- Всю жизнь живу на сопротивлении и делаю всем все назло, лишь бы выпендриться. Так считает моя мама. А все потому, что я воспитываю свою дочь так, как считаю нужным и правильным. Ее не брили в год, «чтобы волосы хорошие росли», не водили в музыкальную школу и на танцы, потому что она девочка и так положено. В 7 лет она сама решила, что хочет короткие волосы. Я объяснила ей все последствия: что через неделю нельзя будет их отрастить обратно. Не передумала? Ок, пошли, отрезали. Музыка и танцы ей неинтересны, зато очень любит читать и рисовать, с удовольствием ходит на самбо и в кружок робототехники. У нее нет ни одной юбки или платья — не любит и не хочет носить. Бабушка в обмороке — кого я ращу из девчонки? А я не хочу ничего объяснять. Что она еще ребенок и кучу раз передумает, что женственность не в юбке и косе, а ходить на ненавистное сольфеджио — это то еще удовольствие. Мне до 18 лет нельзя было стричь и красить волосы. Мечтала заниматься бальными танцами, но «куда с твоим ростом-то». Поэтому нет, дорогая мама, у моей дочери всегда будет выбор и поддержка в семье. © Подслушано / Ideer
- Выиграла поездку в город мечты на две недели. А отпуск могли дать максимум на 4 дня. Очень сильно переживала, ведь неизвестно, когда еще выпадет такой шанс. В это время на работе настолько сильно загрузили, что я спала в офисе, чтобы все закончить. О поездке и думать забыла. И тут меня увольняют за мелкую оплошность. Я в слезах рассказываю маме, а она говорит, мол, зато теперь в путешествие поедешь. Как вернулась, нашла новую работу, гораздо интереснее и оклад больше. А вчера отец рассказал мне, что это мама заставила начальство уволить меня, и теперь я не знаю, как быть. © Подслушано / Ideer
- А моя мама как-то пошла со мной на собеседование — как же, я ж без нее не справлюсь. Меня тогда не приняли на работу. Удивительно, правда? Ну и из недавнего: сварила она кашу, каша еще очень горячая; внук (ее внук, мой сын) приходит завтракать. А она ему в тарелку наложила и стоит перед окошком, кашку мешает, чтобы она остыла быстрее, а то внучек может обжечься. Внучку 14 лет, на минуточку. Он говорит, что прекрасно съест кашу и без этих шаманских процедур. Бабушка была в священном ужасе от этой идеи. Так и не дала внуку взять тарелку, пока я ей не сказала, что ему не 2 года — если хочет есть горяченную кашу, это его выбор. В случае чего, он и сам в состоянии ее остудить.
Так вот и живем. © Virgo / ADME
Конечно, мамы тоже горазды отмочить что-то эдакое, но они никогда перестанут быть самими близкими людьми для своих детей. А в этих статьях мы собрали трогательные посты о мамах, после прочтения которых на душе расцветают ромашки:
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