16 несносных мам, которым еще попробуй доказать, что дети уже давно выросли

Скорее рак на горе свистнет, нежели наши родители признают, что мы уже давно выросли. Некоторые мамы до самой старости видят в своих детях несмышленышей, которые без их подсказок не разберутся, как жить эту жизнь. Да только иногда помощь любящих родительниц бывает ну вообще не к месту.