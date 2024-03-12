16 позитивных фото, от которых улыбка расплывается по лицу как маслице по блинам

Хорошее настроение может быть весьма заразительно. Вот посмотришь на снимок хвостатой мамы с ее потомством или бодрой бабули, которая даст фору молодежи, и как-то само по себе хочется улыбнуться. Позитивные эмоции лишними не бывают, поэтому мы отыскали в сети фотографии, от которых настроение повышается на раз-два.

«Делал растяжку. Подошла бабушка 89 лет и показала, как она умеет»

«Оплатила отцу лечение катаракты. Папа переживал, что не может отдать мне деньги, хотя ему тысячу раз было сказано, что ничего возвращать не нужно!»

«В качестве „спасибо“ он приготовил мне 20 кг разных пельменей: с мясом, творогом, картошкой, капустой. Все готовил сам: и тесто, и начинку. И, поверьте, пельмени у него самые вкусные в этом мире!»

«Водился с ребенком. Прилег на 10 минут. Вот чего мне это стоило»

«Работаю водителем такси. Вот так я украсила машину для своих пассажиров в преддверии Пасхи»

Речной круиз. Все места уже забронированы

«Ради первоапрельской шутки я заменила майонез на йогурт и наблюдала, как мои ученики в шоке смотрели, как я ем»

Ctrl + C, Ctrl + V

«Мужчины тоже вяжут. Я увлекаюсь вязанием крючком не первый год. В основном делаю игрушки, но иногда и одежду для собаки»

«Коллега и его сосед любят подкалывать друг друга. Вот что один из них обнаружил сегодня утром»

«Сегодня забрали этого малыша себе»

«Моему „гомерчу“ в этом году исполняется 6 лет»

Он выглядит неплохо для своего возраста! Мой с трудом запрыгивает на кровать и не ходит так далеко, как раньше. Чем вы его кормите? © Rightinthepiehole / Reddit

«Настало время для купания»

Как же я вас понимаю. Тем количеством воды, которое выплескивается во время купания, можно повторно наполнить ванну. © ryguy5 / Reddit

Ну и как тут не взять?

«Кот моей мамы, зовут Семен»

Ходят слухи, что у фотографа, заснявшего это облако, по сей день не сходит улыбка с лица

«Она так гордится собой. У нее 3 девочки и 1 мальчик»