16 позитивных фото, от которых улыбка расплывается по лицу как маслице по блинам
Хорошее настроение может быть весьма заразительно. Вот посмотришь на снимок хвостатой мамы с ее потомством или бодрой бабули, которая даст фору молодежи, и как-то само по себе хочется улыбнуться. Позитивные эмоции лишними не бывают, поэтому мы отыскали в сети фотографии, от которых настроение повышается на раз-два.
«Делал растяжку. Подошла бабушка 89 лет и показала, как она умеет»
«Оплатила отцу лечение катаракты. Папа переживал, что не может отдать мне деньги, хотя ему тысячу раз было сказано, что ничего возвращать не нужно!»
Это не пельмени😡 Пельмени слеплены колечком. Это вареники, перо́ги, что угодно
«В качестве „спасибо“ он приготовил мне 20 кг разных пельменей: с мясом, творогом, картошкой, капустой. Все готовил сам: и тесто, и начинку. И, поверьте, пельмени у него самые вкусные в этом мире!»
«Водился с ребенком. Прилег на 10 минут. Вот чего мне это стоило»
«Работаю водителем такси. Вот так я украсила машину для своих пассажиров в преддверии Пасхи»
Речной круиз. Все места уже забронированы
«Ради первоапрельской шутки я заменила майонез на йогурт и наблюдала, как мои ученики в шоке смотрели, как я ем»
Ctrl + C, Ctrl + V
«Мужчины тоже вяжут. Я увлекаюсь вязанием крючком не первый год. В основном делаю игрушки, но иногда и одежду для собаки»
Пингвинчик, конечно, немного подленький, серце иголкой протыкать, но все равно милашки
«Коллега и его сосед любят подкалывать друг друга. Вот что один из них обнаружил сегодня утром»
«Сегодня забрали этого малыша себе»
«Моему „гомерчу“ в этом году исполняется 6 лет»
- Он выглядит неплохо для своего возраста! Мой с трудом запрыгивает на кровать и не ходит так далеко, как раньше. Чем вы его кормите? © Rightinthepiehole / Reddit
«Настало время для купания»
- Как же я вас понимаю. Тем количеством воды, которое выплескивается во время купания, можно повторно наполнить ванну. © ryguy5 / Reddit
Ну и как тут не взять?
«Кот моей мамы, зовут Семен»
Ходят слухи, что у фотографа, заснявшего это облако, по сей день не сходит улыбка с лица
«Она так гордится собой. У нее 3 девочки и 1 мальчик»
Домашние любимцы как будто созданы для того, чтобы поднимать настроение людям. Даже когда они хулиганят, сердиться на хвостатых питомцев невозможно.
для бабушек с огородом это привычная поза. У нее вон даже ладони полностью прижаты. Молодец,бабауля!