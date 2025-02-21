16 ситуаций из жизни подростков, которые помогут понять новый сленг

Психология
1 час назад

Время летит, и вместе с ним меняется язык. Слова, которыми молодые люди объясняли свои эмоции и события в 90-х и 2000-х, сегодня так же устарели, как дисковые телефоны. Если вы хотите не только понимать, о чем говорят подростки, но и не прослыть "бумером" (да, это тоже часть их лексикона), пора обновить свой словарный запас.

Мы собрали популярные молодежные слова 2025 года и сравнили их с тем, как говорили подростки раньше. Проверьте, насколько изменился язык, и попробуйте догадаться, какие фразы звучали бы актуально в наше время.

1.

  • Тюбик — обычно парень худощавого телосложения, который не хочет брать на себя ответственность.
  • Флексить — хвалиться, выделываться, развлекаться, танцевать.
  • Вписка — молодежное название вечеринки на квартире.

2.

  • Форсить — продвигать. Но данный сленг значительно вышел за пределы одного понятия. Иногда дети говорят «давайте зафорсим», что означает «давайте распространим» что-либо.

3.

  • Кринж — стесняться, смущаться, испытывать неловкость.

    Мемес (мем) — картинка, фраза или видео, которые быстро становятся популярными в Интернете и распространяются среди людей.

    Рил — расшифровывается как ( с англ. слово "really" ) "реально/серьезно".

    Минус вайб — плохое настроение или неприятная обстановка.

4.

  • Треш — слово чаще всего передает сильные эмоции, вызванные созерцанием чего-то неприемлемого, неприятного. «Trash» в переводе с английского означает «мусор».
    Байтить — провоцировать. Происходит от to bite — укусить.

5.

  • Вкрашиться — влюбиться.
    Палить — смотреть пристально на кого-либо.
    Шиперить — сводить людей у себя в мыслях. Желать того, чтобы они встречались и были вместе в любовных отношениях.

6.

  • Чекать — изучать, проверять, пробивать информацию. Сленг произошел от английского "check" (проверка, контроль).
    Ботать — интенсивно учить что-либо, готовиться к экзамену или зачету.
    Скипать — (в данном случае) пропустить.
    Агриться — злиться.

7.

  • Имба — так говорят, когда хотят выразить восхищение — это синоним слова «круто» или «крутой».
    Топ — что-то, что является самым лучшим.

8.

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