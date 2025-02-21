16 ситуаций из жизни подростков, которые помогут понять новый сленг

Время летит, и вместе с ним меняется язык. Слова, которыми молодые люди объясняли свои эмоции и события в 90-х и 2000-х, сегодня так же устарели, как дисковые телефоны. Если вы хотите не только понимать, о чем говорят подростки, но и не прослыть "бумером" (да, это тоже часть их лексикона), пора обновить свой словарный запас.



Мы собрали популярные молодежные слова 2025 года и сравнили их с тем, как говорили подростки раньше. Проверьте, насколько изменился язык, и попробуйте догадаться, какие фразы звучали бы актуально в наше время.