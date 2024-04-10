16 типов друзей, без которых наша жизнь была бы пресной, как овсянка

Родственники присутствуют в нашей жизни как данность, а вот друзей мы выбираем сами. И именно они разделяют с нами стремления и интересы, поддерживают в трудную минуту и готовы искренне порадоваться успехам товарища. Мы выделили 16 типов приятелей, которые есть, наверное, у каждого человека.

Скептик с богатым опытом

Фанат конкурсов

Критик

Одиночка

Человек — коммерческое предложение

Экспериментатор

Генератор дурацких идей

«Тебе-то хорошо...»

Жертвы ипотеки

Своя в доску

Сказочник

Любитель здорового образа жизни

Тот, кто знает, что наглость — второе счастье

Человек, который пользуется вашей добротой

Мисс Идеальность (да, она существует)

Реалист