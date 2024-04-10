16 типов друзей, без которых наша жизнь была бы пресной, как овсянка

25 человек, которые купили одежду и обувь за две копейки, а выглядят в ней на миллион
Народное творчество
1 год назад
Родственники присутствуют в нашей жизни как данность, а вот друзей мы выбираем сами. И именно они разделяют с нами стремления и интересы, поддерживают в трудную минуту и готовы искренне порадоваться успехам товарища. Мы выделили 16 типов приятелей, которые есть, наверное, у каждого человека.
Действительно, без маникюра сегодня не обходится ни одна модница, да и вообще успешность человека давно не определяется наличием диплома. Главное искренне любить свою работу и получать от нее удовольствие.