Если понимать мужчин буквально, не додумывать и быть благодарной за то хорошее, что есть, - жизнь может быть гораздо проще.
16 твитов о нашем, о девичьем, под которыми хочется тысячу лайков сразу поставить
Народное творчество
44 минуты назад
Чего хотят женщины? У каждой свои «хотелки»: одна мечтает убежать в лес и там плясать вокруг костра (0% осуждения, 100% понимания), другая обожает складывать в корзину маркетплейса все, что хочется, и не покупать. В этой статье мы собрали твиты о том, что на душе у нас, девчонок, что нас радует или бесит.
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Вам не кажется, что вот эта коллега, считающая, что выходные только для детных, мягко говоря, странная? Хотя бывает, что и не таких встретишь, жизнь вообще многогранна и регулярно подкидывает что-нибудь эдакое.
Вот героини другой нашей статьи столкнулись с такими сюрпризами судьбы: одной свекровь свою ношеную кофточку подарила, к другой начальник подкатывает... Так и хочется сказать: «К такому меня жизнь не готовила!».
Фото на превью LVTV_02 / Twitter
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