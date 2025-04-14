16 впечатляющих снимков, сделанных без обработки и фильтров
Фотоподборки
1 час назад
Иногда удача нам благоволит, и получается сделать любопытные снимки необычных предметов или явлений. Люди, которым это удалось, не стали жадничать и поделились своими фото в сети. Один только кадр с мистическим северным сиянием чего стоит. Взгляните.
"Один из листков этого тюльпана превратился в полулепесток"
"Апельсины, сфотографированные сквозь стекло теплицы"
"Кажется, эта спагеттина задумала сбежать из моей кастрюли"
"Коза щиплет травку, и коза у нее на боку тоже щиплет травку"
"Половинчатый лук!"
"Корни этого дерева напоминают растекшийся камень"
"Получилось сделать невероятное фото на телефон, без единого фильтра"
"Я просто поставила цветы в подкрашенную воду"
- Обожаю такие маленькие эксперименты! © Flat_Bodybuilder_175 / Reddit
"Дом на доме рядом с моим домом"
"Эта картошка напоминает овцу, нарисованную Сальвадором Дали"
"Дверь на ремонте, поэтому ее изображение распечатали и наклеили поверх настоящей"
"Найден странный суперодуванчик-мутант"
"Ледяные кристаллы, похожие на лес"
"Нашел у себя во дворе 6-листный клевер!"
"Солнечный луч, проходящий через подвесную призму, раскрасил текущую воду"
"Мы наблюдали за северным сиянием, как вдруг увидели мистическую штуку. Что это?"
- Поверить не могу, что это настоящее фото! © Unknown author / Reddit
- Вам повезло! Это момент взлета Falcon 9! © NoLemon5426 / Reddit
А вот и еще несколько статей с впечатляющими снимками:
Фото на превью eliseetc / Reddit
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