16 впечатляющих снимков, сделанных без обработки и фильтров

Иногда удача нам благоволит, и получается сделать любопытные снимки необычных предметов или явлений. Люди, которым это удалось, не стали жадничать и поделились своими фото в сети. Один только кадр с мистическим северным сиянием чего стоит. Взгляните.

"Один из листков этого тюльпана превратился в полулепесток"

"Апельсины, сфотографированные сквозь стекло теплицы"

"Кажется, эта спагеттина задумала сбежать из моей кастрюли"

"Коза щиплет травку, и коза у нее на боку тоже щиплет травку"

"Половинчатый лук!"

"Корни этого дерева напоминают растекшийся камень"

"Получилось сделать невероятное фото на телефон, без единого фильтра"

"Я просто поставила цветы в подкрашенную воду"

"Дом на доме рядом с моим домом"

"Эта картошка напоминает овцу, нарисованную Сальвадором Дали"

"Дверь на ремонте, поэтому ее изображение распечатали и наклеили поверх настоящей"

"Найден странный суперодуванчик-мутант"

"Ледяные кристаллы, похожие на лес"

"Нашел у себя во дворе 6-листный клевер!"

"Солнечный луч, проходящий через подвесную призму, раскрасил текущую воду"