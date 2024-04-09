16 звезд, чьи наряды так и хочется разглядывать, будто это картины в музее

Дизайн
28 минут назад

Многие звезды стараются выделиться на красной дорожке. Кто-то выбирает пышные юбки, а другие, напротив, щеголяют с вырезом до пупка. Но героини нашей подборки пошли иным путем и выбрали наряды, которые похожи на произведения искусства.

Джулия Фокс

Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News

Сандра Хюллер

MICHAEL TRAN/AFP/East News

Сирша Ронан

MICHAEL TRAN/AFP/East News

Эль Фаннинг

Ivanka Voisin / Starface/STARFACE PHOTO /East News, Ivanka Voisin / Starface/STARFACE PHOTO /East News

Памела Андерсон

Evan Agostini/Invision/East News
bazzzay11
9 минут назад

Ой, на столбике голова ! Вау, да она разговаривает !
Профессор Доуэль, часть вторая, женский вариант.

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Селена Гомес

MICHAEL TRAN/AFP/East News
bazzzay11
7 минут назад

Воротник просто потрясает своей изысканной....мммм....глупостью ?

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Кэролин Мерфи

Evan Agostini/Invision/East News

Мария Мендес

ROBYN BECK/AFP/East News, ROBYN BECK/AFP/East News
bazzzay11
5 минут назад

Надеюсь левый глаз на втором фото - это задумка модельера. Браво !

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-
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Энн Хэтэуэй

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Ева Грин

Andrews Archie/ABACA/Abaca/East News, Andrews Archie/ABACA/Abaca/East News

Лили Коллинз

Stella Pictures/ABACA/Abaca/East News

Дуа Липа

Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Хэлли Бэйли

Scott Garfitt/Invision/East News

Тейлор Расселл

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Кристина Риччи

Kristin Callahan/Everett Collection/East News 

Ким Кардашьян

Evan Agostini/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Мы всегда с интересом разглядываем фото звезд с красных дорожек. А вот самим селебрити иногда бывает непросто, ведь наряд может в любое время устроить подлянку его обладательнице.

Фото на превью Evan Agostini/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News, Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News

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