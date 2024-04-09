16 звезд, чьи наряды так и хочется разглядывать, будто это картины в музее
Дизайн
28 минут назад
Многие звезды стараются выделиться на красной дорожке. Кто-то выбирает пышные юбки, а другие, напротив, щеголяют с вырезом до пупка. Но героини нашей подборки пошли иным путем и выбрали наряды, которые похожи на произведения искусства.
Джулия Фокс
Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News
Сандра Хюллер
MICHAEL TRAN/AFP/East News
Сирша Ронан
MICHAEL TRAN/AFP/East News
Эль Фаннинг
Ivanka Voisin / Starface/STARFACE PHOTO /East News, Ivanka Voisin / Starface/STARFACE PHOTO /East News
Памела Андерсон
Evan Agostini/Invision/East News
Ой, на столбике голова ! Вау, да она разговаривает !
Профессор Доуэль, часть вторая, женский вариант.
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Селена Гомес
MICHAEL TRAN/AFP/East News
Кэролин Мерфи
Evan Agostini/Invision/East News
Мария Мендес
ROBYN BECK/AFP/East News, ROBYN BECK/AFP/East News
Энн Хэтэуэй
Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News
Ева Грин
Andrews Archie/ABACA/Abaca/East News, Andrews Archie/ABACA/Abaca/East News
Лили Коллинз
Stella Pictures/ABACA/Abaca/East News
Дуа Липа
Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News
Хэлли Бэйли
Scott Garfitt/Invision/East News
Тейлор Расселл
Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News
Кристина Риччи
Kristin Callahan/Everett Collection/East News
Ким Кардашьян
Evan Agostini/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News
Мы всегда с интересом разглядываем фото звезд с красных дорожек. А вот самим селебрити иногда бывает непросто, ведь наряд может в любое время устроить подлянку его обладательнице.
Фото на превью Evan Agostini/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News, Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News
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