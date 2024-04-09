16 звезд, чьи наряды так и хочется разглядывать, будто это картины в музее

Многие звезды стараются выделиться на красной дорожке. Кто-то выбирает пышные юбки, а другие, напротив, щеголяют с вырезом до пупка. Но героини нашей подборки пошли иным путем и выбрали наряды, которые похожи на произведения искусства.

Джулия Фокс

Сандра Хюллер

Сирша Ронан

Эль Фаннинг

Памела Андерсон

Селена Гомес

Кэролин Мерфи

Мария Мендес

Энн Хэтэуэй

А вот это хорошо. Реально хорошо.

Ева Грин

Лили Коллинз

Дуа Липа

Хэлли Бэйли

Тейлор Расселл

Кристина Риччи

Ким Кардашьян

Мы всегда с интересом разглядываем фото звезд с красных дорожек. А вот самим селебрити иногда бывает непросто, ведь наряд может в любое время устроить подлянку его обладательнице.