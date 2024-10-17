16 звезд чьи наряды такие классные, что хочется рассматривать с лупой

Знаменитости
2 часа назад

Звезды тщательно готовятся к выходу в свет, особенно если это важное мероприятие, такое как кинофестиваль или премьера очередного фильма. Вот несколько знаменитостей, которые решили отказаться от простых нарядов и выбрать что-то эдакое.

Дженнифер Лопес надела платье, которое по бокам скреплено бантами

Evan Agostini/Invision/East News

Николь Кидман вышла в свет в платье с большим декольте. А потом повернулась спиной и фотографы с гостями оценили шикарный вырез сзади

Jordan Strauss/Invision/East News, Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

Леди Гага на премьеру фильма «Джокер 2» надела необычное платье. Еще интереснее оно стало, когда звезда приподняла подол

Vianney Le Caer/Invision/East News, ALBERTO PIZZOLI/AFP/East News

Ева Герцигова надела на ковровую дорожку платье, имитирующее татуировки на теле

Pool Photo Events 04/IPA/SIPA/Sipa Press/East News

Гленн Клоуз надела поверх рубашки некое подобие золотой клетки

Jordan Strauss/Invision/East News

Платье Деми Мур выглядело вполне обычным, однако особое внимание привлек розовый ворот платья

Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Малин Акерман покорила гостей и фотографов ярко-синим платьем с интересной вышивкой на бедре

Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

Никола Кохлан вышла в свет в платье, главным украшением которого были висящие кристаллы, напоминающие «висюльки» на люстре

Vianney Le Caer/Invision/East News

Платье Эммы Робертс украшало игривое блестящее сердце

Grosby Group/East News
Ana.Rok
1 час назад

Все-таки мне нравилось правило вечерней одежды - показываем либо ноги, либо декольте

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Платье Евы Лонгории выглядит вполне целомудренным, но ровно до того момента, когда звезда не повернулась боком

CYRIL PECQUENARD/SIPA/Sipa Press/East News, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Наряд Дженнифер Коннелли представлял собой платье с необычным плетением нитей

Evan Agostini/Invision/East News

У Гвендолин Кристи главной изюминкой платья стала его фактурная верхняя часть

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Наряд Кэти Перри напоминает сумку с замочками

Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News

Энн Хэтэуэй очень идет красный цвет. Она отлично смотрелась в этом фигурном платье с жесткими вставками

NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Наряд Евы Лонгории имел сразу две притягательные детали. Широкий вырез на бедрах и красивое украшение в районе бюста

Castel Franck/ABACA/Abaca/East News

Платье Евы Грин напоминало бабочку

Rick Gold/Capital Pictures/Capital Pictures/East News

А вот еще несколько звезд, которым стало скучно ходить в одном и том же и они решились на эксперименты.

Фото на превью Vianney Le Caer/Invision/East News, ALBERTO PIZZOLI/AFP/East News

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