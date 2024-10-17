16 звезд чьи наряды такие классные, что хочется рассматривать с лупой

Звезды тщательно готовятся к выходу в свет, особенно если это важное мероприятие, такое как кинофестиваль или премьера очередного фильма. Вот несколько знаменитостей, которые решили отказаться от простых нарядов и выбрать что-то эдакое.

Дженнифер Лопес надела платье, которое по бокам скреплено бантами

Николь Кидман вышла в свет в платье с большим декольте. А потом повернулась спиной и фотографы с гостями оценили шикарный вырез сзади

Леди Гага на премьеру фильма «Джокер 2» надела необычное платье. Еще интереснее оно стало, когда звезда приподняла подол

Vianney Le Caer/Invision/East News , ALBERTO PIZZOLI/AFP/East News Светлана БМВ 35 минут назад Шляпка не уступает стилю платья. Гага- верхушка эпатажа. - - Ответить

Ева Герцигова надела на ковровую дорожку платье, имитирующее татуировки на теле

Pool Photo Events 04/IPA/SIPA/Sipa Press/East News Hangover Unicorn 1 час назад Н платье ткани явно маловато, но выглядит круто - - Ответить

Гленн Клоуз надела поверх рубашки некое подобие золотой клетки

Jordan Strauss/Invision/East News Рамбацамба 1 час назад Метафора к птице в золотой клетке? - - Ответить

Платье Деми Мур выглядело вполне обычным, однако особое внимание привлек розовый ворот платья

Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News Светлана БМВ 1 час назад Достойный наряд красивой женщины. И розовый воротник в тему. - - Ответить

Малин Акерман покорила гостей и фотографов ярко-синим платьем с интересной вышивкой на бедре

Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News Hangover Unicorn 1 час назад И самое интересное закрыто рукой - - Ответить

Никола Кохлан вышла в свет в платье, главным украшением которого были висящие кристаллы, напоминающие «висюльки» на люстре

Платье Эммы Робертс украшало игривое блестящее сердце

Grosby Group/East News Ana.Rok 1 час назад Все-таки мне нравилось правило вечерней одежды - показываем либо ноги, либо декольте - - Ответить

Платье Евы Лонгории выглядит вполне целомудренным, но ровно до того момента, когда звезда не повернулась боком

CYRIL PECQUENARD/SIPA/Sipa Press/East News , Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News Светлана БМВ 45 минут назад Если такое платье "целомудренное", то я - монашка. - - Ответить

Наряд Дженнифер Коннелли представлял собой платье с необычным плетением нитей

Evan Agostini/Invision/East News Светлана БМВ 41 минута назад Бедная, как же она выглядит! Худая, изможденная, замученная. Оно того стоит? - - Ответить

У Гвендолин Кристи главной изюминкой платья стала его фактурная верхняя часть

Наряд Кэти Перри напоминает сумку с замочками

Энн Хэтэуэй очень идет красный цвет. Она отлично смотрелась в этом фигурном платье с жесткими вставками

NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News Светлана БМВ 26 минут назад Платье похоже нa тюльпан🌷 Очень красивое. Но сверху, будто отдельный бюстгальтер надела. - - Ответить

Наряд Евы Лонгории имел сразу две притягательные детали. Широкий вырез на бедрах и красивое украшение в районе бюста

Платье Евы Грин напоминало бабочку

А вот еще несколько звезд, которым стало скучно ходить в одном и том же и они решились на эксперименты.