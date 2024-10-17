16 звезд чьи наряды такие классные, что хочется рассматривать с лупой
Знаменитости
2 часа назад
Звезды тщательно готовятся к выходу в свет, особенно если это важное мероприятие, такое как кинофестиваль или премьера очередного фильма. Вот несколько знаменитостей, которые решили отказаться от простых нарядов и выбрать что-то эдакое.
Дженнифер Лопес надела платье, которое по бокам скреплено бантами
Evan Agostini/Invision/East News
Николь Кидман вышла в свет в платье с большим декольте. А потом повернулась спиной и фотографы с гостями оценили шикарный вырез сзади
Jordan Strauss/Invision/East News, Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News
Леди Гага на премьеру фильма «Джокер 2» надела необычное платье. Еще интереснее оно стало, когда звезда приподняла подол
Vianney Le Caer/Invision/East News, ALBERTO PIZZOLI/AFP/East News
Ева Герцигова надела на ковровую дорожку платье, имитирующее татуировки на теле
Pool Photo Events 04/IPA/SIPA/Sipa Press/East News
Гленн Клоуз надела поверх рубашки некое подобие золотой клетки
Jordan Strauss/Invision/East News
Платье Деми Мур выглядело вполне обычным, однако особое внимание привлек розовый ворот платья
Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News
Малин Акерман покорила гостей и фотографов ярко-синим платьем с интересной вышивкой на бедре
Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News
Никола Кохлан вышла в свет в платье, главным украшением которого были висящие кристаллы, напоминающие «висюльки» на люстре
Vianney Le Caer/Invision/East News
Платье Эммы Робертс украшало игривое блестящее сердце
Grosby Group/East News
Все-таки мне нравилось правило вечерней одежды - показываем либо ноги, либо декольте
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Платье Евы Лонгории выглядит вполне целомудренным, но ровно до того момента, когда звезда не повернулась боком
CYRIL PECQUENARD/SIPA/Sipa Press/East News, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News
Наряд Дженнифер Коннелли представлял собой платье с необычным плетением нитей
Evan Agostini/Invision/East News
Бедная, как же она выглядит! Худая, изможденная, замученная. Оно того стоит?
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У Гвендолин Кристи главной изюминкой платья стала его фактурная верхняя часть
Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News
Наряд Кэти Перри напоминает сумку с замочками
Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News
Энн Хэтэуэй очень идет красный цвет. Она отлично смотрелась в этом фигурном платье с жесткими вставками
NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
Платье похоже нa тюльпан🌷 Очень красивое. Но сверху, будто отдельный бюстгальтер надела.
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Наряд Евы Лонгории имел сразу две притягательные детали. Широкий вырез на бедрах и красивое украшение в районе бюста
Castel Franck/ABACA/Abaca/East News
Платье Евы Грин напоминало бабочку
Rick Gold/Capital Pictures/Capital Pictures/East News
А вот еще несколько звезд, которым стало скучно ходить в одном и том же и они решились на эксперименты.
Фото на превью Vianney Le Caer/Invision/East News, ALBERTO PIZZOLI/AFP/East News
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