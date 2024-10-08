это отсылка к 1 части "Матрицы"? Тут вам и черный костюм, и гнутые ложки
15 звезд, которым стало скучно ходить в обычных нарядах и они решились на эксперименты
Мода и стиль
2 часа назад
Звезды постоянно находятся под пристальным вниманием папарацци. Поклонники и завистники внимательно рассматривают каждый их выход в свет. Вот несколько знаменитостей, которые вместо простых нарядов выбрали платья и костюмы с изюминкой.
Кейт Бланшетт надела на кинофестиваль черный костюм с ... ложками?
Brent Perniac/AdMedia/SIPA/Sipa Press / East News
-
-
Ответить
На Каннском кинофестивале Деми Мур выгуляла платье, в котором грозилась задеть коллег, стоящих слева
Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, AA/ABACA/Abaca/East News
Аня Тейлор-Джой вписала в свой нежный образ необычный аксессуар — шапочку напоминающую кольчугу в стиле 20-х
LOIC VENANCE/AFP/East News
У меня в детстве была бисерная шапочка. Правда по плетению она была больше сеточка)))
-
-
Ответить
На премьеру сериала Деми Мур надела еще одно сногсшибательное платье, на этот раз — с фламинго
Evan Agostini/Invision/East News
Наряд Кейт Хадсон дополняло замысловатое украшение на бедре
Faye Sadou/Associated Press/East News
Звезда сериалов Майя Рудольф надела не просто платье, а буквально воздушное облачко из оборок и рюшей
Evan Agostini/Invision/East News
Сирша Ронан надела на «Эмми» сдержанное черное платье с необычным рукавом. Вряд ли девушка могла поднять левую руку
Richard Shotwell/Invision/East News
Кейт Бланшетт дополнила свое «металическое» платье с бусинами украшением на плечи
Vianney Le Caer/Invision/East News
Селена Гомез также не осталась в стороне и выбрала для кинофестиваля казалось бы обычное платье, но с замысловатым украшением у шеи
AA/ABACA/Abaca/East News
Дженнифер Коннелли приехала на неделю моды в Париже в необычном платье яркой расцветки
Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News
Эх, красавица. Ей что угодно можно! Впрочем, как и всем в этой подборке.
-
-
Ответить
Элизабет Олсен отличается неповторимым стилем. Чего только стоит ее платье с массивными рукавами, которое звезда надела на очередной кинофестиваль
GEOFF ROBINS/AFP/East News
У Тильды Суинтон на на ковровой дорожке порой своя атмосфера. Например, на премьере фильма «Проблемный» у звезды из ворота торчали синие перья
zz/NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
Костюм с юбкой у Натали Портман украшали четыре «встроенные» розы
Image Press Agency/ABACA/Abaca/East News
У Николь Кидман был совершенно обычный наряд, если бы не одно но. И оно волочилось за звездой по полу
Laurent VU/SIPA/Sipa Press / East News
Эмили Блант выгуляла шикарный наряд, одно из главных украшений которого — пояс в виде змеи на талии
IMAGO/Nicole Kubelka/Imago Stock and People/East News
А вот и еще 15 пар звезд, которые выбрали похожие наряды, и мы пытаемся понять, кто носит вещь эффектнее.
Фото на превью Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, AA/ABACA/Abaca/East News, Brent Perniac/AdMedia/SIPA/Sipa Press / East News
Комментарии
Уведомления
Похожее
15+ человек, которые утерли нос пессимистам и добились своего
15+ жизненных твитов, которые своей внезапностью ошарашат сильнее, чем счет за коммуналку
Народное творчество
1 год назад
18 человек, чье тело подкинуло им вагон и маленькую тележку сюрпризов
Наука
1 год назад
Реальная история о взрослом сыне и невестке, которые слишком долго считали кошелек матери своим
Авторские колонки
1 год назад
Отец не разрешил дочери прийти на его свадьбу, но девушка не растерялась
Семья
1 год назад
16 туалетных комнат, дизайн которых настолько специфичен, что люди еще долго будут его вспоминать
18 человек, которые могут выкинуть такой финт, что рядом с ними лучше не зевать
Народное творчество
3 года назад
18+ завсегдатаев барахолок, которых фортуна точно записала в свои любимчики
Народное творчество
11 месяцев назад
15 фото из соцсетей звезд, которые отличаются от реальности
Культура
1 месяц назад
20+ раритетных вещей, которые годами ждали своего часа, и вот он наконец настал
15+ ресторанов, которые пойдут на все, чтобы гости о них историю запостили
Мифы о покупках для малышей: как я перестала тратить лишнее
Авторские колонки
1 месяц назад