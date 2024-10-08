15 звезд, которым стало скучно ходить в обычных нарядах и они решились на эксперименты

Звезды постоянно находятся под пристальным вниманием папарацци. Поклонники и завистники внимательно рассматривают каждый их выход в свет. Вот несколько знаменитостей, которые вместо простых нарядов выбрали платья и костюмы с изюминкой.

Кейт Бланшетт надела на кинофестиваль черный костюм с ... ложками?



Brent Perniac/AdMedia/SIPA/Sipa Press / East News shanghai48 1 час назад это отсылка к 1 части "Матрицы"? Тут вам и черный костюм, и гнутые ложки - - Ответить

На Каннском кинофестивале Деми Мур выгуляла платье, в котором грозилась задеть коллег, стоящих слева

Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News , AA/ABACA/Abaca/East News

Аня Тейлор-Джой вписала в свой нежный образ необычный аксессуар — шапочку напоминающую кольчугу в стиле 20-х

LOIC VENANCE/AFP/East News Евга 1 час назад У меня в детстве была бисерная шапочка. Правда по плетению она была больше сеточка))) - - Ответить

На премьеру сериала Деми Мур надела еще одно сногсшибательное платье, на этот раз — с фламинго

Evan Agostini/Invision/East News

Наряд Кейт Хадсон дополняло замысловатое украшение на бедре

Звезда сериалов Майя Рудольф надела не просто платье, а буквально воздушное облачко из оборок и рюшей

Сирша Ронан надела на «Эмми» сдержанное черное платье с необычным рукавом. Вряд ли девушка могла поднять левую руку

Richard Shotwell/Invision/East News

Кейт Бланшетт дополнила свое «металическое» платье с бусинами украшением на плечи

Vianney Le Caer/Invision/East News Катерина Лисичкина 2 часа назад Гармонирует с платьем. Кейт вообще выдумщица! - - Ответить

Селена Гомез также не осталась в стороне и выбрала для кинофестиваля казалось бы обычное платье, но с замысловатым украшением у шеи

AA/ABACA/Abaca/East News

Дженнифер Коннелли приехала на неделю моды в Париже в необычном платье яркой расцветки

Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News Устрица Омара 6 минут назад Эх, красавица. Ей что угодно можно! Впрочем, как и всем в этой подборке. - - Ответить

Элизабет Олсен отличается неповторимым стилем. Чего только стоит ее платье с массивными рукавами, которое звезда надела на очередной кинофестиваль

GEOFF ROBINS/AFP/East News Averti 1 час назад В руки забыли вложить скалку . - - Ответить

У Тильды Суинтон на на ковровой дорожке порой своя атмосфера. Например, на премьере фильма «Проблемный» у звезды из ворота торчали синие перья

zz/NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News Устрица Омара 4 минуты назад Вспомнился миядзакиевский аист из мульта "Мальчик и птица". - - Ответить

Костюм с юбкой у Натали Портман украшали четыре «встроенные» розы

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У Николь Кидман был совершенно обычный наряд, если бы не одно но. И оно волочилось за звездой по полу

Laurent VU/SIPA/Sipa Press / East News Рамбацамба 1 час назад Галстук последней жертвы? :) колготки застряли в колготках? - - Ответить

Эмили Блант выгуляла шикарный наряд, одно из главных украшений которого — пояс в виде змеи на талии

IMAGO/Nicole Kubelka/Imago Stock and People/East News Averti 1 час назад Я так прогуливала своего амурского полоза! - - Ответить

А вот и еще 15 пар звезд, которые выбрали похожие наряды, и мы пытаемся понять, кто носит вещь эффектнее.