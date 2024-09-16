15 пар звезд выбрали похожие наряды, и мы пытаемся понять, кто носит вещь эффектнее

Именитые кутюрье трудятся без устали, выпуская коллекцию за коллекцией, а звезды все равно умудряются выходить в свет в одинаковых платьях. А поклонники потом спорят, у кого из них образ получился более крутым. Вот, например, эти знаменитости выгуляли идентичные или ну очень похожие наряды, а нам теперь выбирать победительниц модных баттлов.
Розамунд Пайк и Мэйси Стелла
Jordan Strauss / Invision / East News, Richard Shotwell / Invision / East News
Крис Дженнер и Блейк Лайвли
CYRIL PECQUENARD / SIPA / Sipa Press / East News, Evan Agostini / Invision / East News
Эмма Уотсон и Дженнифер Лоуренс
Jonathan Short / Invision / AP / East News, AFP / EAST NEWS