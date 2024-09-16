15 пар звезд выбрали похожие наряды, и мы пытаемся понять, кто носит вещь эффектнее

Знаменитости
9 часов назад

Именитые кутюрье трудятся без устали, выпуская коллекцию за коллекцией, а звезды все равно умудряются выходить в свет в одинаковых платьях. А поклонники потом спорят, у кого из них образ получился более крутым. Вот, например, эти знаменитости выгуляли идентичные или ну очень похожие наряды, а нам теперь выбирать победительниц модных баттлов.

Розамунд Пайк и Мэйси Стелла

Jordan Strauss / Invision / East News, Richard Shotwell / Invision / East News

Крис Дженнер и Блейк Лайвли

CYRIL PECQUENARD / SIPA / Sipa Press / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Эмма Уотсон и Дженнифер Лоуренс

Jonathan Short / Invision / AP / East News, AFP / EAST NEWS

Леди Гага и Кэтрин Зета-Джонс

DDNY / Broadimage / EAST NEWS, © MediaPunch Inc / Alamy Stock Photo

Кэмерон Диас и Филиппа Шарлотта «Пиппа» Мэттьюз

Jef Hernandez / Everett Collection / EAST NEWS, AFP / EAST NEWS

Мишель Уильямс и Ким Кэттролл

www.310pix.com / EAST NEWS, Michael Bowles / LFI / EAST NEWS

Кейт Бланшетт и Адель

NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Принцесса Уэльская и Пэрис Хилтон

© David M. Benett / WireImage / Getty Images, Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

Тайра Бэнкс и Ким Кардашьян

© s_bukley / Shutterstock.com, ZAK BRIAN / SIPA / EAST NEWS

Хелен Миррен и Нина Добрев

AFP / EAST NEWS, Richard Shotwell / Invision / AP / East News

Кейт Уинслет и Лив Тайлер

AGENCE / BESTIMAGE / East News, AP / East News

Эль Макферсон и Энн Хэтэуэй

Retna / Photoshot / REPORTER / East News, AFP / EAST NEWS

Кайли Дженнер и Каролина Куркова

Joe Sutter, PacificCoastNews / EAST NEWS, 0000292 / Reporter / EAST NEWS

Кэти Перри и Дженнифер Лоуренс

ABACA / EAST NEWS, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / EAST NEWS

Рэйчел Вайс и Миранда Ламберт

IMAGO / RW / Imago Stock and People / East News, © MediaPunch Inc / Alamy Stock Photo

Посмотреть, как знаменитости носят идентичные наряды, можно также и здесь:

Фото на превью Jordan Strauss / Invision / East News, Richard Shotwell / Invision / East News

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