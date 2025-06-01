16 звезд, которые были в шаге от культовых ролей, но что-то пошло не так

Виталий Андреев, знакомый зрителям по роли Фила в сериале «Трудные подростки», мог стать Вовой Адидасом. Однако на пробах выбрали не его, а Ивана Янковского. Виталий отметил, что Янковский — замечательный артист, справившийся со своей работой на все сто. Актер отметил: «Было бы странно, если бы я выходил и рассказывал везде о том, что это я должен был сниматься... Как говорится, победителей не судят и после драки кулаками не машут».