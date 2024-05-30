16 звезд, которые так поколдовали над веками, что можно хлопать ресницами и взлетать

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1 час назад

Говорят, глаза — зеркало души, и ведь действительно взгляд очень сильно влияет на то, как мы воспринимаем человека. Удивительно, но порой внешность буквально преображается, когда меняются форма или разрез глаз. Мы убедились в этом на примере известных красавиц, сравнив фотографии, сделанные в разные годы.
Трудно сказать, как они добились подобного эффекта, но результат, как говорится, налицо.

Дженнифер Лоуренс

PHOTOSHOT/REPORTER/East News, Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Дженнифер Грей

PARAMOUNT PICTURES / Album/EAST NEWS, JA/Everett Collection/East News

Кайли Дженнер

ADMEDIA/SIPA/EAST NEWS, Evan Agostini/Invision/East News

Кендалл Дженнер

EAST NEWS, Vianney Le Caer/Invision/East News

Белла Хадид

© WENN Rights Ltd / Alamy Stock Photo, AUG/FaceToFace/REPORTER / East News

Тейлор Свифт

Ann Porter/Broadimage/EAST NEWS, Jordan Strauss/Invision/East News

Софи Тернер

AFP/EAST NEWS, Vianney Le Caer/Invision/East News

Блейк Лайвли

© MediaPunch Inc / Alamy Stock Photo, Avid Fotos/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Пэрис Хилтон

Ron Wolfson/Everett Collection / East News, Chris Pizzello/Invision/East News

Зои Кравиц

AFP/EAST NEWS, Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News

Адриана Лима

Mario Santoro/AdMedia/SIPA/EAST NEWS

Нина Добрев

imago stock&people/EAST NEWS, Invision/Invision/East News

Хейли Бибер

Evan Agostini/Invision/AP/East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Эшли Симпсон

EVERETT/EAST NEWS, Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

Хилари Дафф

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS, fernandoallende@broadimage/Broad Image/East News

Кейт Бекинсейл

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS, Laurent VU/SIPA/Sipa Press/East News

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