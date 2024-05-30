16 звезд, которые так поколдовали над веками, что можно хлопать ресницами и взлетать
Знаменитости
1 час назад
Говорят, глаза — зеркало души, и ведь действительно взгляд очень сильно влияет на то, как мы воспринимаем человека. Удивительно, но порой внешность буквально преображается, когда меняются форма или разрез глаз. Мы убедились в этом на примере известных красавиц, сравнив фотографии, сделанные в разные годы.
Трудно сказать, как они добились подобного эффекта, но результат, как говорится, налицо.
Дженнифер Лоуренс
PHOTOSHOT/REPORTER/East News, Kristin Callahan/Everett Collection/East News
Дженнифер Грей
PARAMOUNT PICTURES / Album/EAST NEWS, JA/Everett Collection/East News
Кайли Дженнер
ADMEDIA/SIPA/EAST NEWS, Evan Agostini/Invision/East News
Разницу ниже вижу, а веки вроде такие и есть. Брови погуще разве что стали
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Ответить
Кендалл Дженнер
EAST NEWS, Vianney Le Caer/Invision/East News
Вот сколько надо в себя вложить и перекроить, чтобы получилась модель человека
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Ответить
Белла Хадид
Тейлор Свифт
Ann Porter/Broadimage/EAST NEWS, Jordan Strauss/Invision/East News
Софи Тернер
AFP/EAST NEWS, Vianney Le Caer/Invision/East News
Блейк Лайвли
Пэрис Хилтон
Ron Wolfson/Everett Collection / East News, Chris Pizzello/Invision/East News
Зои Кравиц
AFP/EAST NEWS, Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News
Адриана Лима
Mario Santoro/AdMedia/SIPA/EAST NEWS
Нина Добрев
imago stock&people/EAST NEWS, Invision/Invision/East News
Хейли Бибер
Evan Agostini/Invision/AP/East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News
Эшли Симпсон
EVERETT/EAST NEWS, Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News
Хилари Дафф
EVERETT COLLECTION/EAST NEWS, fernandoallende@broadimage/Broad Image/East News
Кейт Бекинсейл
EVERETT COLLECTION/EAST NEWS, Laurent VU/SIPA/Sipa Press/East News
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Фото на превью PARAMOUNT PICTURES / Album/EAST NEWS, JA/Everett Collection/East News
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