16 звезд, которые так поколдовали над веками, что можно хлопать ресницами и взлетать

Говорят, глаза — зеркало души, и ведь действительно взгляд очень сильно влияет на то, как мы воспринимаем человека. Удивительно, но порой внешность буквально преображается, когда меняются форма или разрез глаз. Мы убедились в этом на примере известных красавиц, сравнив фотографии, сделанные в разные годы.

Трудно сказать, как они добились подобного эффекта, но результат, как говорится, налицо.