17 человек, которые столкнулись с чужой культурой и до сих пор в шоке
Приезжая в другую страну, люди сталкиваются с местными особенностями. Экзотическая кухня, поющие автобусы, дедули-арфисты — вот малая часть, которая поразила путешественников. Если вы любитель таких историй, то эта подборка для вас.
- На Пхукете мне довелось отведать мясо крокодила. Рекламные постеры оповещали, что на вкус это мясо — помесь курятины и свинины. Отведал, согласился. Впечатление немного испортило то, что я случайно зашел на задний двор этого кафе. А там выгружали куриные и свиные тушки. © Подслушано / Телеграм
- Я и думать забыл, что у меня есть профиль на сайте по поиску работы с комментарием «рассматриваю предложения». В один прекрасный день мне пишет какой-то индус, мол, хотите ли поработать на нас в Марокко. Я такой в ответ: «Не, спасибо», а он: «А давайте пообщаемся». Общение затянулось на 7 месяцев. Мы с женой эти беседы обсмеивали, типа супердолгая разводка какая-то. А потом решили, что это приключение, так как детей нет, можно и попробовать. В конце концов мне сделали оффер, который нас устроил. Вот уже 9 месяцев живем в Марокко. © Unknown author / Pikabu
- Я из Канады. Дело было в Риме. Я ехал в обычном автобусе и был единственным иностранцем внутри. Вдруг туда впорхнула стайка молодых работниц с фабрики. Одна девушка начала тихонько напевать себе под нос. К ней присоединилась вторая, а потом и все женщины. Они звучали как хорошо слаженный хор. Другие люди в автобусе явно знали эту песню и тоже начали тихонько подпевать. Пожилые люди слегка покачивали тростями в такт песне. Некоторые пассажиры даже умудрялись танцевать. Было так потрясающе! Мне так хотелось быть одним из них. © Rathkeale / Quora
- Япония. Если вы в городе и вам нужно в туалет, вы можете пойти в магазин и попроситься в уборную. В японских магазинах обычно есть туалеты, которые могут бесплатно посещать все желающие. © Senmer News Wire / Quora
- Были с подругой на югах. Жили у мужика, попросил его повозить нас по местным достопримечательностям. Он показал форелевую ферму, дольмены, а потом хитро сказал: «Едем к товарищу». Ну вот мы приехали, в домик зашли, расселись на ковриках, и ждем чего-то. И тут началось. Тазик салата из овощей. Мы на двоих осилили. Потом тазик супца на ноге какого-то животного. Тоже ушел на двоих, но уже с напрягом. А дальше нам принесли тазик плова. И сказали, что это на одного, сейчас еще тазик отгрузят. Я ел и плакал. Серьезно. Знал бы, что будет такой плов, не ел бы салат и суп. Просто места в животе было жалко. © NoSo**rvert / Pikabu
- Дико бесит, что в Испании о таком понятии как «самовывоз» вообще не знают. Доставка в Испании есть на все, но бесплатной доставки при заказе до € 100 не бывает. В Мадриде 99% магазинов предлагают доставку за € 3-5, и когда я прошу самовывоз, операторы спрашивают: «Что это? Зачем? Мы вам отвезем за € 3». Не хочу я доставку, дайте мне самому заехать и забрать! Благо в итоге спустя 5 минут переговоров, мне удается донести свою мысль, что я сам приеду за товаром, но удивляются этому запросу они очень сильно.
- В Новой Зеландии настолько все плохо с интернетом, что я прикалываюсь, мол, им трафик кораблями из Австралии завозят. Угадайте сколько времени нужно, чтобы подключить интернет, который стоит $ 60 в месяц по минимальному тарифу? 10 рабочих дней минимум. Мне в новой квартире ставили месяц. Так и не протянули. © Red02 / Pikabu
- Путешествовал автостопом по Франции. Юноша, который меня подвозил, узнал, что я учитель. Они с отцом решили мне помочь и разрешили у них переночевать. Приезжаем, а там — замок! А они еще и извинись, мол, расходы на содержание велики, тут только 3 жилые комнаты. Но какая разница, я ведь впервые в жизни ночевал в настоящем замке! На следующее утро они приготовили завтрак: яйца оказались переваренными, а тост подгорел. Я-то думал, все французы замечательные повара, но не эти двое. На следующий день готовкой занялся я. Они были настолько впечатлены моей стряпней, что предложили мне жить тут, сколько угодно. Я пробыл там с ними четыре дня и уехал с прекрасными воспоминаниями. © Joseph Skinkis / Quora
- в Сингапуре меня больше всего удивило то, что у таксистов всегда была сдача. В Индии, к примеру, если поездка стоит 204 рупии, а вы заплатите 210, никто вам сдачу не отдаст. В вот в Сингапуре, если стоимость проезда составляла $ 19,7 и вы вручили купюру в 20, водитель отдал бы вам 30 центов. У водителя всегда под рукой монеты номиналом 10, 20 и 50 центов. © Kanthaswamy Balasubramaniam / Quora
- Был в Вануату — крошечном островном государстве в Тихом океане. Местные жители очень интересовались жизнью в Канаде. Однажды в центре столицы прошел циклон и смыл с люка крышку. Я указал на отсутствующую крышку и говорю, мол, в Канаде бы сразу поставили крышку, потому что городские будут бояться, что кто-то упадет в яму и подаст в суд. Реакция жителей Вануату была такой: «Но разве люди не должны смотреть, куда они идут?» И тут я понял, как различается наш менталитет. © Norm Keller / Quora
- Японцы кланяются при разговоре с людьми даже по телефону. Большинство японских поездов очень тихие, изредка в углу можно увидеть японца, прикрывающего рот, кланяющегося и говорящего в трубку: «Извините, я сейчас в пути, выйду через такое-то время и перезвоню вам». © Senmer News Wire / Quora
- Будучи в ОАЭ купили видеокамеру в известной сети магазинов, и она перестала работать прямо в последний день. Мы увидели филиал того же магазина в аэропорту и спросили, могут ли они починить камеру. Менеджер просто сказал: «Мы вам заменим». Нам тут же принесли новую технику. И никакого чека не спросили! Нашего слова было достаточно. © Kanthaswamy Balasubramaniam / Quora
- В Японии может показаться, что вы хорошо вписываетесь, а затем совершаете ошибку, которую не сделал бы и ребенок. Например, зайти в комнату с татами в обуви. Но иногда японские коллеги изо всех сил стараются «быть европейскими». У меня был коллега, который пытался меня обнять. Я просто стоял, как статуя, и не знал, что делать. Я тогда объяснил, что не все жители Запада обнимаются. К примеру, обнимать меня без приглашения могут только мои самые близкие друзья. © Liam MacDonald / Quora
- Путешествовали по Австрии. Мы были на высоте 1800 метров, искали какое-то место, где можно перекусить. Извилистая тропа привела нас к хижине. На крыльце сидел старик лет 80-ти, он играл на арфе и пел. Рядом паслись коровы. Как мы узнали позже, старик с женой жили тут одни. Летом жена продавала молочную продукцию и выпечку желающим, а муж пел. Несмотря на то, что это был медвежий угол, нас собралась где-то дюжина туристов. Это — одно из самых прекрасных моих воспоминаний. © Mark N. Taylor / Quora
- В Германии связи практически нигде, кроме больших городов, нет! Я живу в деревне в 15 км от крупного города. Квартира новая, год назад отстроили, кабельного интернета нет. И не будет. Потому что кабель только в 2026 проложат. Может быть. Мобильной связи практически нет. Ну иногда получается страничку даже с картинками загрузить. Я по работе с Штутгарта до Берлина ехал. Считай, с самого юга на самый север через всю страну. За 6 часов ни разу не получилось даже 5 минут кряду видеотелефонию запустить. © VinceMarch / Pikabu
- В Таиланде посетили ресторанчик в рыбацкой деревне. В центре стола крабы и прочее. Походил по деревне и увидел этих же крабов, которые ползают в трясине и на помойках. Мда. © dimas20 / Pikabu
- Пар лет назад я с небольшой группой туристов делали восхождение в горах Тянь-Шань. Все гордились тем, что нам удалось подняться на высоту более 4000 м, а это действительно сложно. Пока мы готовились идти выше, два швейцарских велосипедиста с легкостью спустились с горы, пересекая реку у подножия ледника. Господи! Наши лошади не могли нести более 5 кг багажа, а пара на велосипедах везла палатки и припасы на две недели. Место, откуда они спустились, было настолько высоко, что мне даже страшно представить! © Ahmet Cakir / Quora
А здесь у нас 11 фактов о Китае, о которых вам не скажут даже раскрученные блогеры.
Комментарии
Эта история про песни в Риме напомнила...
Как-то застала сцену, семейка прогуливалась вечером, вдруг один из составляющих запел "Oje vita, oje vita mia!..." Случайные прохожие подхватили "Oje, core, 'e chistu core!" Допевали уже все вместе.
А я сама как-то была дома одна, думаю "Пока никого нет, подмету". Пока подметала, стала петь "Скажите, девушки" ("Te vojo bene, te vojo bene assaje..."), в полной уверенности, что меня никто не слышит. Но тут из-за стены от соседей раздалось "Te vojo bene assaje, ma tanto taaaanto bene, saje..." ("Caruso").🤦♀️🤦♀️🤦♀️Потом ещё долго этих соседей избегала вообще везде😂😂 Не очень я уверена в своём певческом таланте.
Про немає зв"язку в Німеччині, це реально смішно. Фантазєри!