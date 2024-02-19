17+ фактов о жизни местных в Турции, о которых помалкивают даже гиды

Меня зовут Маша и уже год я живу в солнечной Турции. Зимой температура на улице редко опускается ниже 10 градусов, а вот в летние месяцы хочется жить в холодильнике. Вот несколько турецких фото, которые помогут поближе узнать эту замечательную страну.

Когда покупаешь золото в Турции, цена складывается из двух составляющих

Эти составляющие — цена за само золото и за работу мастера. Цена за грамм, как правило, фиксированная, а цену за работу каждый мастер назначает свою. Позже золото можно сдать обратно (многие турчанки именно таким образом копят деньги и борются с инфляцией), но деньги за работу мастера уже не вернешь.

Не секрет, что турки просто обожают кошек. На улицах нередко продаются даже подушечки в форме немного криповатых котят

Строительные материалы для ремонта или мебель во время переезда здесь не таскают по ступенькам, а заносят в дом с помощью таких вот автолестниц с подъемником

В каждом супермаркете вы найдете популярный зимний напиток шалгам. Считается, что он улучшает пищеварение, а на вкус напоминает огуречный рассол

Мороженщики, конечно, устраивают здесь настоящее шоу

Бездомные кошки обладают такими исключительными привилегиями, что могут спокойно дремать на пачке новых полотенец в магазине и никто не подумает их прогонять

Вот так идешь по парку, а на дереве какая-то маленькая коробочка с кнопкой. Так в Турции выглядит альтернатива приложению для вызова такси

Перед входом во многие магазинчики вы можете увидеть ковровые дорожки прямо на улице

Здесь так отмечают одно радостное событие — открытие нового ресторана. Такие венки с пожеланиями удачи и процветания в бизнесе дарят близкие и партнеры

Такого рода нестандартное оформление довольно часто встречается на турецких улицах.

Например, на этом венке у кафе написано примерно вот что: «С 14 февраля, Днем ​​святого Валентина!».

Некоторые десерты, например чизкейк, продаются в магазинах и кафе в баночках с крышкой

Пешеходные переходы в крупных городах оснащены либо лифтами, либо эскалаторами, которые работают и днем, и ночью

Вот такой неприметный знак у мусорного контейнера на обочине может указывать на остановку общественного транспорта, которая по-турецки называется durak

Пиццу можно разогреть прямо в магазине

Чай расфасовывают в пачки сразу по килограмму

Осенью начинается сезон оливок. На юге страны их продают на базаре десятками килограммов. Мало кто знает, что сырые оливки в пищу не пригодны.

Сначала турецкие хозяйки вымачивают оливки в воде около 10 дней. Воду при этом нужно менять 2-3 раза в день. И только затем закатывают их в банки.

Турецкие базары обычно проходят раз в неделю

На прилавках можно встретить как обычные овощи, так и диковинки, непривычные иностранцам. Например, так выглядят плоды кактуса на продажу.

Осенью прилавки ломятся от симпатичных тыквочек

Вот так выглядят цветы банана на ветке

Одеколон в Турции — всему голова

Турки часто используют одеколон — у них он называется колонья. Его используют вместо антисептика, чтобы освежиться во время жары, а также очищают им любые поверхности. Едем со свекровью в такси летом, а жара страшная, дышать нечем. Водитель, пожалев нас, протягивает бутылочку с водой. Я уже собиралась попить, но свекровь выбила у меня ее и из рук: «Ты что, не смотрела „Великолепный век?“ В этой бутылочке одеколон».

У ребенка температура. Я в стрессе, чужая страна, лекарств не знаю, благо притащила из дома свои. Бросилась колоть укол, а салфеток для обеззараживания нет. Пришла в аптеку, кое-как объяснила про салфетки, а мне в ответ, мол, да зачем они вам, просто протрите место одеколоном вот и все. Держите, с вас 10 лир.