17 историй про выбор имени, которые будут рассказывать на семейных застольях
С именем человеку ходить всю жизнь (ну или до смены паспорта). Так что его выбор — это дело серьезное. Бывает, что разгорается нешуточная борьба между родственниками, которые предлагают свои варианты. Неудивительно, что случается много казусов.
- Мы сказали моей маме, что дочь назовем Златой. В ответ она вытаращила глаза, скривила лицо и сказала, что нельзя так называть. Мол, Златочка — точка зла! Все еще смешно вспоминать. © kelpiko
- Мы назвали сына Сашей. Бабушка мужа вскинула бровь и произнесла: «Я буду называть его Алексом. Саша — слишком обычно для моего правнука!» © chi_zhkova
- Ой, как меня все отговаривали. Акушеры во время родов, когда я назвала малыша по имени, аж скривились. А мне что тогда, что сейчас все равно. Люблю вас всех, но оставьте ваше мнение при себе. Я выбирала имя, чтобы было комфортно каждое утро им ребенка будить. Сына зовут Боря. © irina_202204
- Меня зовут Дима, моего отца зовут Дима, моего дедушку тоже зовут Дима. Вот такая вот семейная традиция. Сейчас моя жена беременна, у нас будет сынок. И супруга очень хочет назвать его Никитой. Но мои родственники против, настойчиво уговаривают нас одуматься. Еще мы планируем только одного ребенка, поэтому я даже не могу пообещать родным, что второго сына будут звать Дима. И это их очень расстраивает. Я понимаю, что только мне и жене решать, как назвать нашего ребенка, но, если честно, мне очень нравится и мое имя и наша семейная традиция. Но все-таки я думаю, что в первую очередь должна решать моя любимая жена. © Палата № 6 / VK
- Я в браке 10 лет. Крепкая дружная семья. Но после рождения третьей дочки возник неприятный сюрприз. Муж, как всегда, был рад ребенку, все было хорошо. Когда стали выбирать имя, он предложил Снежану. Это, мол, его любимое. Назвали. А потом я случайно узнаю, что его первую девушку так звали. Муж в первый год после свадьбы много рассказывал мне про первую любовь. Они расстались, так как она его на кого-то променяла. Мучаюсь от ревности. Почему первую дочку так не назвал? Не значит ли это, что у него именно сейчас возобновился роман с той девушкой? © ispovedi.com
Мне имя кажется пошлым, но кому-то очень нравится
А про личную жизнь супругам не надо рассказывать...
- Сейчас беременна вторым, просветили мальчика. Дочка была со мной на УЗИ и решила сама сообщить новость: «Папа, у нас будет Ваня!» Муж: «Почему Ваня? Я не согласен». Дочь: «А я тебя не спрашиваю. Ты уже меня называл, а это мой малыш!» © Мамдаринка / VK
- Родилась моя булочка, моя звездочка, но мы с мужем так и не выбрали имя. Все вокруг давили, звонили из поликлиники, родственники спрашивали, это был какой-то ад. Говорю, мол, давай назовем Марусей. Согласился. Пошел и записал ее Марусей! Сказать, что я ревела и психовала, — это ничего не сказать. Я звонила в ЗАГС: там говорят менять имя только через опеку. Мне уже и Мария не нравится. Поменяю имя однозначно, но я до сих пор не могу подобрать ей новое, чтобы было прямо ее. © ispovedi.com
- Когда я родился, мой батя на полном серьезе собирался назвать меня Терминатором. Он был фанатом фильма. Он так стоял на своем, что перессорился со всеми, даже с мамой. Родственники объясняли, что меня затравят за необычное имя. Батя пошел на компромисс, и меня назвали Арнольдом. © Палата № 6 / VK
- Я родила дочь, родственники все разругались, как ее назвать. А я глупенькая была, 19 лет. Не хотела никого обидеть. Попали в патологию новорожденных, при оформлении на вопрос: «Как зовут девочку?», — ответила: «Не знаю, там бабушки ругаются, еще не решили». Мне женщина, которая нас оформляла, сказала: «Как зовут твоего ребенка, знаешь только ты, больше никто». Я сказала: «Пишите, что Ирина». А спор был между Викторией и Надеждой. Ей сегодня 19, и бабушки до сих пор не понимают, почему она Ирка. А мне пофиг на их мнение. © Палата № 6 / VK
- Знаю Сергея, у которого два сына от одной матери и оба Сергеи. Я спросила, как он их различает. Сказал, что один Серега, а второй — Малой. Хорошо хоть, что не близнецы. © Палата № 6 / VK
- Мои родственники назвали дочь Миа. Сказала об этом бабушке, она несколько раз переспросила. А потом передала дедушке, что девочку назвали Мяу. При этом без осуждения, с уважением к выбору родителей ребенка. Смешная ситуация, но они для меня пример. © be__elena
- Бабуля заявила: «Перепишу квартиру на вас, если свою дочку назовете в мою честь — Ольгой!» Но я давно решила, что свою дочь назову Ларисой, в честь моей рано ушедшей мамы. Мне бы промолчать, но я сразу сказала о своем решении. Тогда бабушка встала и вышла из комнаты. Утром муж сказал, что нам нужно искать жилье, потому что бабушка не хочет жить с маленьким ребенком, мол, годы уже не те. Да, мы жили с бабушкой мужа, так как своего угла нет. Но жили душа в душу!
Свекры звали к себе жить, но мы отказались. У них квартира однокомнатная, куда еще и мы с ребенком. Так и живем на съемной. А бабушка одна, никто с ней после того разговора не общается. © ispovedi.com
- Брат с женой ждали ребенка. Озвучили нашей маме имя — Матвей. Мать в штыки восприняла. И вот 15 февраля родился племянник. Мама спрашивает у меня: «Как назвали?» Я говорю: «Ну, раз тебя имя Матвей не устроило, назвали Гавриилом». Видели бы вы ее лицо! Она протянула: «Гаврю-ю-ю-ша? Ну уж лучше тогда Матвеем». Я развела руками и промолчала. Она на работе отмечала с коллегами рождение внука Гавриила. Когда брат сказал, что зарегистрировали ребенка как Матвея, мама выдохнула с облегчением. © olga__snopova
- Назвала сына Леон. Да, я из тех мамаш, которые на площадке кричат: «Ле-е-е-о!» Но не суть. Когда была в роддоме, моя тетя мне позвонила поздравить ну и имя заодно узнать, и ее комментарий был таков: «О, сына назвали как киллера». © _novosadova_
- Родственники назвали девочку Анжеликой, бабушка не могла выговорить и называла Аджикой. © alakajlar
- У меня есть подруга, которую я считала сестрой. Она родила дочку на два месяца раньше меня. Знала, что я жду девочку и хочу назвать ее Кирой. И с каким же удивлением я узнала, что подруга украла имя у моей дочери! Хотя бы сказала, что тоже таким именем назовет свою дочь. Может быть, мы бы это обсудили и все было бы иначе. А то просто поставила перед фактом. Еще и намекнула, что одна Кира уже есть, может, я назову свою дочь по-другому. Это меня разозлило еще больше. Так что моя дочь тоже Кира. А подруги у меня больше нет. © ispovedi.com
- Мама рассказывала, что когда она была беременна мною, то долгое время не могла придумать мне имя. В то время она ухаживала во дворе за собакой, которую все называли Лизой. Она ее кормила, каждый день ее проведывала, играла с ней, но забрать не могла, так как дома были коты. Суть в том, что буквально за несколько дней до моего рождения собака куда-то пропала. Просто исчезла со двора, и никто ее больше не видел. Мама по жизни человек довольно сентиментальный, добавьте сюда гормоны... Мне дали имя в память о той прекрасной Лизе. История милая и всегда меня трогает, вот только так странно думать, что меня назвали в честь собаки. © Карамель / VK
Многие считают, что ребенка с необычным именем будут дразнить в школе. Вот 20 историй о том, как на самом деле живется людям с редкими именами.
Комментарии
Ребенок чаще всего получает фамилию и отчество от отца. Дайте уже бабе, которая этого ребенка носила и рожала дать ребенку имя.
- Меня зовут Васильев Василий Васильевич. Сына моего завут Вася.
- А животные у вас есть?
- Да, кот Васька.
- Спасибо, но вы не подходите н/а роль креативного директора.
В копилку историй про имена, что-то я уже писала из-под прошлого аккаунта. 1. Одна знакомая мечтала назвать сына Матвеем. Рассказала об этом беременной подруге. А та возьми, да и позаимствуй идею. Всë, дружбы больше нет. Курьëз в том, что первая девушка HА тот момент не то что беременной не была, но даже не в отношениях. 2. Мы с мужем придумали ребëнку имя сразу, как нам уверенно сказали его пол. Родственникам сообщили, что имя есть, но до родов его никто, кроме нас, не узнает. О том, что ребëнок родился, сообщили, назвав его по имени. Ну и всë, у кого бы какие ни были свои мысли HA этот счëт – пришлось оставить при себе. :) 3. Когда родилась я, мама с бабушкой с еë стороны месяц спорили, как меня назвать, даже ссорились, каждая гнула свою линию. Папе это надоело, он взял документы, пошëл за свидетельством о рождении и назвал меня в честь своей бабушки. Внезапно это всех устроило. :) 4. Одну из родственниц мать хотела назвать каким-то простым именем, допустим, Ириной. Отец был не против, но когда пошëл еë крестить (дело было давно), в крëстные взял друга, который был по уши влюблëн в девушку с очень редким именем. И по дороге этот друг убедил отца, что лучшего имени не существует в природе. В итоге, возвращаются они домой, мать бросается к ребëнку: «Где же моя Ирочка?» – а Ирочки нету. Есть Тося – Евстолия. :)
Эти войны из-за имён... Нельзя украсть имя, оно - не твое. Оно просто есть. Но и требовать не называть как твоего тоже смешное.