В копилку историй про имена, что-то я уже писала из-под прошлого аккаунта. 1. Одна знакомая мечтала назвать сына Матвеем. Рассказала об этом беременной подруге. А та возьми, да и позаимствуй идею. Всë, дружбы больше нет. Курьëз в том, что первая девушка HА тот момент не то что беременной не была, но даже не в отношениях. 2. Мы с мужем придумали ребëнку имя сразу, как нам уверенно сказали его пол. Родственникам сообщили, что имя есть, но до родов его никто, кроме нас, не узнает. О том, что ребëнок родился, сообщили, назвав его по имени. Ну и всë, у кого бы какие ни были свои мысли HA этот счëт – пришлось оставить при себе. :) 3. Когда родилась я, мама с бабушкой с еë стороны месяц спорили, как меня назвать, даже ссорились, каждая гнула свою линию. Папе это надоело, он взял документы, пошëл за свидетельством о рождении и назвал меня в честь своей бабушки. Внезапно это всех устроило. :) 4. Одну из родственниц мать хотела назвать каким-то простым именем, допустим, Ириной. Отец был не против, но когда пошëл еë крестить (дело было давно), в крëстные взял друга, который был по уши влюблëн в девушку с очень редким именем. И по дороге этот друг убедил отца, что лучшего имени не существует в природе. В итоге, возвращаются они домой, мать бросается к ребëнку: «Где же моя Ирочка?» – а Ирочки нету. Есть Тося – Евстолия. :)