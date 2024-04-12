Расскажите это пассажирам в утреннем вагоне метро. Они горячо вас поддержут .)
17 комиксов от художника, который едко обличает обратную сторону нашей жизни
Согласитесь, у каждого из нас случаются ситуации, которые ну просто выводят из себя. А иногда бывает такое, что у нас не хватает времени посмотреть на привычные вещи под другим углом. Художник Антон Гудим с помощью своих остроумных комиксов поможет остановиться и задуматься о жизни.
1.
2.
3.
Правильно подметил художник. Где яишница с колбасой ? Где лёгкий бутерброд с маслом и сыром ?
Какой-то странный чай с урезанным меню....
4.
Это как пешеходы уворачиваются от отбитых велосипздстов и самокатчиков
5.
6.
Да ладно !))) В России ????
Э, братан , где качнуть крякнутую версию !? )))
7.
О, да !!! Всю жизнь интересовал один момент - а как же , извините, в туалете ? )
8.
9.
10.
11.
12.
Дурак , что ли ? Если смешать сразу, пока кто-то купит - сухари размокнут, листья салата осядут...
13.
14.
15.
16.
Читал, что если кошка любит вас кусать за руки - то она вас считает равным
17.
Это такой маркетинговый ход !!!
Убивал бы тварей , придумывающих подобное ....
Многие из нас испытывают слабость к интеллектуальным телевикторинам. «Кто хочет стать миллионером?» — одна из них. В ней принимают участие не только обычные люди, но и звезды. Проверьте, сможете ли вы ответить на 18 вопросов, которые поставили в тупик наших селебрити.
Комментарии
Интересно, сколько он заплатил за то, чтобы кто-то посмотрел на его картинки в духе "Спасибо, Капитан Очевидность"?
*зевает
Когда-то это было свежо и остро. Сейчас свежесть восприятия ушла, эмоции ушли вместе с ней.