17 комиксов от художника, который едко обличает обратную сторону нашей жизни

Художники
1 час назад

Согласитесь, у каждого из нас случаются ситуации, которые ну просто выводят из себя. А иногда бывает такое, что у нас не хватает времени посмотреть на привычные вещи под другим углом. Художник Антон Гудим с помощью своих остроумных комиксов поможет остановиться и задуматься о жизни.

1.

bazzzay11
1 час назад

Расскажите это пассажирам в утреннем вагоне метро. Они горячо вас поддержут .)

-
-
Ответить

2.

3.

bazzzay11
57 минут назад

Правильно подметил художник. Где яишница с колбасой ? Где лёгкий бутерброд с маслом и сыром ?
Какой-то странный чай с урезанным меню....

-
-
Ответить

4.

5.

6.

7.

bazzzay11
51 минута назад

О, да !!! Всю жизнь интересовал один момент - а как же , извините, в туалете ? )

-
-
Ответить

8.

9.

10.

11.

12.

bazzzay11
46 минут назад

Дурак , что ли ? Если смешать сразу, пока кто-то купит - сухари размокнут, листья салата осядут...

-
-
Ответить

13.

14.

15.

16.

17.

bazzzay11
41 минута назад

Это такой маркетинговый ход !!!
Убивал бы тварей , придумывающих подобное ....

-
-
Ответить

Многие из нас испытывают слабость к интеллектуальным телевикторинам. «Кто хочет стать миллионером?» — одна из них. В ней принимают участие не только обычные люди, но и звезды. Проверьте, сможете ли вы ответить на 18 вопросов, которые поставили в тупик наших селебрити.

Комментарии

Уведомления
Шуршилла
1 час назад

Интересно, сколько он заплатил за то, чтобы кто-то посмотрел на его картинки в духе "Спасибо, Капитан Очевидность"?

-
-
Ответить
Ushwood
1 час назад

*зевает
Когда-то это было свежо и остро. Сейчас свежесть восприятия ушла, эмоции ушли вместе с ней.

-
-
Ответить

Похожее