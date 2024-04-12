17 комиксов от художника, который едко обличает обратную сторону нашей жизни

Согласитесь, у каждого из нас случаются ситуации, которые ну просто выводят из себя. А иногда бывает такое, что у нас не хватает времени посмотреть на привычные вещи под другим углом. Художник Антон Гудим с помощью своих остроумных комиксов поможет остановиться и задуматься о жизни.