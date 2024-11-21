17 отзывов и переписок, которые доказывают, что покупатели и продавцы — те еще юмористы

Народное творчество
4 часа назад

Как здорово, что есть среди нас люди, которым не лень написать в интернете отзыв о товаре, кафе или гостинице, ведь они помогают сэкономить остальным время поиска нужной вещи или услуги. И, конечно, хочется сказать отдельное спасибо тем, кто пишет занятные комментарии и отвечает на них.

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Vicky The Vikram
22 часа назад

Я даже не могу понять, как она эту дату прочитала, чтобы получилась просрочка... Тут как ни крути - не получается.

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У нас есть и другие статьи с искрометными отзывами покупателей:

Комментарии

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Балади
22 часа назад

Ну накидайте комментов, я хоть их почитаю, а то скучно)
Давайте я в избранное статью уберу - через часик зайду, а здесь клондайк 😂😂😂
Я думаю, может мужчину какого-нибудь обидим, Конфуз придет и будет весело..... Или фото котиков смешных, чтоль, наспамьте)))

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