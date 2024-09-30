17 платьев, которые шикарны спереди, но сзади — чистый восторг
Культура
1 час назад
Порой вся фишка платьев находится именно на спине. Будь то красивый и необычный разрез или бант, или какое-то другое украшение. Вот несколько знаменитостей, чьи платья со спины можно рассматривать часами.
Элизабет Дебики
Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News
Аня Тейлор-Джой
www.vlecaer.com/Invision/East News, www.vlecaer.com/Invision/East News
Джессика Честейн
Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News, Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News
Флоренс Пью
Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, Scott Garfitt/Invision/East News
Хилари Суонк
Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News, Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News
Кендалл Дженнер
Evan Agostini/Invision/East News, zz/NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
Клэр Фой
Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, Scott A Garfitt/Invision/East News
Сирша Ронан
Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News
В семнадцать лет представляла себе такой фасон своего свадебного платья, только без воланов и, почему-то, глубокосинего цвета в мелкий цветочек))). 1980 год)))
-
-
Ответить
Кейт Бланшетт
Joel C Ryan/Invision/East News, Terence Baelen/Starface/STARFACE PHOTO /East News
Клэр Дэйнс
Ashley Landis/Associated Press/East News, Danny Moloshok/Invision/East News
Эмили Ратаковски
Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News
Эмили Блант
Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News
Энн Хэтэуэй
Jordan Strauss/Invision/East News, VALERIE MACON/AFP/East News
Эмма Брукс
FREDERIC J. BROWN/AFP/East News, Jordan Strauss/Invision/East News
Нелли Фуртадо
Evan Agostini/Invision/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News
Эта веревочка прям как моя последняя нервная клетка. Держится за всех сил
-
-
Ответить
Джулианна Мур
VALERIE MACON/AFP/East News, VALERIE MACON/AFP/East News
Шэрон Стоун
0000292/Reporter / East News, East News
А вот еще несколько статей, где мы обсуждаем звездные наряды:
Фото на превью Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News, www.vlecaer.com/Invision/East News, www.vlecaer.com/Invision/East News
Комментарии
Уведомления
Похожее
15 любопытных штук в магазинах, которые будто так и ждали, что их сейчас сфотографируют
20 домашних кулинаров, которые умеют так эффектно подать блюдо, что уже и вкус не важен
1 год назад
16 человек, которые взялись за себя и с годами превратились в настоящих моделей
19 странных причесок, владельцы которых не могут и дня прожить без внимания окружающих
Народное творчество
4 года назад
20+ человек, которые благодаря своей работе узнали, что у каждого тела — своя история, и она достойна того, чтобы ее рассказать
Народное творчество
1 год назад
Почему важно сформулировать миссию своей семьи и как это поможет вам стать сильными и дружными
Семья
1 год назад
14 историй о том, что бывает, если залезть в чужой телефон
Истории
4 недели назад
20+ ситуаций, когда люди пытались продать в интернете лишний хлам, а им попались странные покупатели
Народное творчество
3 недели назад
10+ вещей, перед покупкой которых стоит 7 раз подумать, прежде чем нести их на кассу. Особенно на распродажах
Культура
1 год назад
9 мелких ошибок, которые невыгодно искажают внешность и делают нас старше. Но мы знаем, как их исправить
Культура
1 год назад
20 человек, которые, кажется, слегка перегнули палку
15+ человек, которых от барахолки за уши не оттащить
Народное творчество
1 год назад