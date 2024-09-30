17 платьев, которые шикарны спереди, но сзади — чистый восторг

Культура
1 час назад

Порой вся фишка платьев находится именно на спине. Будь то красивый и необычный разрез или бант, или какое-то другое украшение. Вот несколько знаменитостей, чьи платья со спины можно рассматривать часами.

Элизабет Дебики

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Аня Тейлор-Джой


www.vlecaer.com/Invision/East News, www.vlecaer.com/Invision/East News

Джессика Честейн

Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News, Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News

Флоренс Пью

Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, Scott Garfitt/Invision/East News

Хилари Суонк

Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News, Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

Кендалл Дженнер

Evan Agostini/Invision/East News, zz/NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Клэр Фой

Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, Scott A Garfitt/Invision/East News

Сирша Ронан

Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News
Galina Sineokay
12 часов назад

В семнадцать лет представляла себе такой фасон своего свадебного платья, только без воланов и, почему-то, глубокосинего цвета в мелкий цветочек))). 1980 год)))

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Кейт Бланшетт

Joel C Ryan/Invision/East News, Terence Baelen/Starface/STARFACE PHOTO /East News

Клэр Дэйнс

Ashley Landis/Associated Press/East News, Danny Moloshok/Invision/East News

Эмили Ратаковски

Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

Эмили Блант

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News

Энн Хэтэуэй

Jordan Strauss/Invision/East News, VALERIE MACON/AFP/East News

Эмма Брукс

FREDERIC J. BROWN/AFP/East News, Jordan Strauss/Invision/East News
Kate
12 часов назад

У нее бюст накладной не по центру и зачем эта простыня?

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Нелли Фуртадо

Evan Agostini/Invision/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News

Джулианна Мур

VALERIE MACON/AFP/East News, VALERIE MACON/AFP/East News

Шэрон Стоун

0000292/Reporter / East News, East News

А вот еще несколько статей, где мы обсуждаем звездные наряды:

Фото на превью Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News, www.vlecaer.com/Invision/East News, www.vlecaer.com/Invision/East News

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