Коробка прикольная, но каким образом это забота производителя в стиле бабушки, о чем в заголовке написала автop Алекcaндра?
18 производителей, которые заботливы как любимая бабушка
Мы уже давно привыкли ожидать подвоха от магазинов и продавцов. Поэтому вдвойне приятно, когда вдруг получаешь такой заботливый сервис, будто к любимой бабуле в гости зашел. И как тут не рассказать о такой приятности всему интернету.
В тележках этого супермаркета есть держатель для телефона
«Картон из моей коробки с пылесосом выглядит как скульптура из ацтекского храма»
Смотрите, какие кольца для ногтей! А как наглядно!
«На новой куртке моего сына есть специальное место, куда можно вписать имена новых владельцев, когда сын из нее вырастет»
На лестнице в этой больнице пронумерована каждая ступенька
- Думаю, это нужно для физиотерапии — чтобы отслеживать прогресс пациентов. © JamesTDennis / Reddit
Если вы не знали как заставить детей читать, то вот. В этой сельской библиотеке есть цыплята
И как именно цыплята заставят детей читать, если дети будут смотреть на цыплят?
«В моем номере в отеле есть отпариватель»
А вот это полезная штука. А то приходится с собой свой возить.
«Мои таблетки для сердца в форме та-дам! — сердечек!»
В туалете этого ресторана есть душ
А в уборной этой кафешки можно не прикасаться руками к ручкам двери
«После мытья рук используйте ножную педаль, чтобы выйти»
Кондитерская дает скидку в зависимости от того, сколько градусов ниже нуля за окном
Можно пояснительную бригаду, в чем логика производителя? Если она есть
Этикетку выжгли прямо на батате вместо того, чтобы использовать наклейку
Это, кстати, никак не портит сам овощ.
А в этом заведении предлагают два вида мыла: чтобы использовать их до и после еды
Не вижу, как стало бы меньше заботы о посетителях, если бы мыло было одно. Без запаха или с нейтральным
- Видел такое в одном суши-ресторане. Смысл в том, что перед едой мыло без отдушек, чтобы не перебивать запах самих суши. А уже после с запахом, чтобы убрать с рук аромат рыбы. © JFiney / Reddit
Эти ботиночки могут пищать как игрушка для собак на радость детям, но у них есть специальная кнопка, которая «отключает» звук
«Мое велосипедное сиденье одновременно еще и насос»
В упаковке видно, сколько еще осталось молока
В этой защелке туалетной кабинки есть встроенная подставка и вы не сможете уйти, забыв свои вещи
Очень удобно, жаль, что не везде есть такие. А то в некоторых кабинках даже сумку повесить не на что.
Посмотрите, что они положили в пельмени! Это соль и лаврушка, в самое сердечко
во времена моей юности в магазинах продавали набор пельмени + соевый соус + лавровый лист с парой горошин перца. Это был местный производитель с самыми лучшими пельмешками)))
А вот еще производители, которые явно обожают своих клиентов: