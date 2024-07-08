18 производителей, которые заботливы как любимая бабушка

Фотоподборки
29 минут назад

Мы уже давно привыкли ожидать подвоха от магазинов и продавцов. Поэтому вдвойне приятно, когда вдруг получаешь такой заботливый сервис, будто к любимой бабуле в гости зашел. И как тут не рассказать о такой приятности всему интернету.

В тележках этого супермаркета есть держатель для телефона

«Картон из моей коробки с пылесосом выглядит как скульптура из ацтекского храма»

Vianna
19 минут назад

Коробка прикольная, но каким образом это забота производителя в стиле бабушки, о чем в заголовке написала автop Алекcaндра?

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Смотрите, какие кольца для ногтей! А как наглядно!

«На новой куртке моего сына есть специальное место, куда можно вписать имена новых владельцев, когда сын из нее вырастет»

На лестнице в этой больнице пронумерована каждая ступенька

  • Думаю, это нужно для физиотерапии — чтобы отслеживать прогресс пациентов. © JamesTDennis / Reddit

Если вы не знали как заставить детей читать, то вот. В этой сельской библиотеке есть цыплята

Vianna
17 минут назад

И как именно цыплята заставят детей читать, если дети будут смотреть на цыплят?

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«В моем номере в отеле есть отпариватель»

«Мои таблетки для сердца в форме та-дам! — сердечек!»

В туалете этого ресторана есть душ

А в уборной этой кафешки можно не прикасаться руками к ручкам двери

«После мытья рук используйте ножную педаль, чтобы выйти»

Кондитерская дает скидку в зависимости от того, сколько градусов ниже нуля за окном

Vianna
15 минут назад

Можно пояснительную бригаду, в чем логика производителя? Если она есть

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Этикетку выжгли прямо на батате вместо того, чтобы использовать наклейку

Это, кстати, никак не портит сам овощ.

А в этом заведении предлагают два вида мыла: чтобы использовать их до и после еды

Vianna
14 минут назад

Не вижу, как стало бы меньше заботы о посетителях, если бы мыло было одно. Без запаха или с нейтральным

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  • Видел такое в одном суши-ресторане. Смысл в том, что перед едой мыло без отдушек, чтобы не перебивать запах самих суши. А уже после с запахом, чтобы убрать с рук аромат рыбы. © JFiney / Reddit

Эти ботиночки могут пищать как игрушка для собак на радость детям, но у них есть специальная кнопка, которая «отключает» звук

«Мое велосипедное сиденье одновременно еще и насос»

В упаковке видно, сколько еще осталось молока

В этой защелке туалетной кабинки есть встроенная подставка и вы не сможете уйти, забыв свои вещи

Посмотрите, что они положили в пельмени! Это соль и лаврушка, в самое сердечко

Чуда Чудная
8 минут назад

во времена моей юности в магазинах продавали набор пельмени + соевый соус + лавровый лист с парой горошин перца. Это был местный производитель с самыми лучшими пельмешками)))

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А вот еще производители, которые явно обожают своих клиентов:

Фото на превью Unknown author / Reddit

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