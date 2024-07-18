17 трудяг, которые после своей работы могут ни в кино, ни в цирк не ходить

Я устроилась на работу в 17 лет, и со мной сотрудницы в кабинете (нас было 5 бухгалтеров в кабинете) не разговаривали около трех недель... Типо, молелетка, за неё все делать придётся. Было обидно. Но когда я их догнала в работе, и предложила помощь сотруднице за соседним столом, постепенно меня приняли в коллектив.