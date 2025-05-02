17 вопросов, над которыми интересно подумать даже в выходной
Наука
2 часа назад
Кажется, что школьные годы прошли уже давно, но надежда, что хоть какие-то знания остались, все таки теплится в нас. Удалось ли строгой учительнице вбить на подкорку все одиннадцать глаголов исключений? Сможете ли с легкостью назвать, сколько океанов омывают Евразию? А наименьшее простое число?
1. Где находится самая большая пустыня в мире?
2. Cколько океанов омывают Евразию?
3. Сколько костей в теле акулы?
4. Под каким псевдонимом известен Сэмюэль Клеменс?
5. Чему равно отношение пути ко времени?
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6. Какое из этих чисел является наименьшим простым числом?
7. Сколько законов Ньютона существует?
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8. Назовите единицу измерения силы тока
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9. Как называются слова, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значению?
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10. Сколько видимых звезд составляют ковш Большой Медведицы?
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11. Какая планета вращается вокруг своей оси в направлении, противоположном направлению вращения большинства планет Солнечной Системы?
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12. Какой самый твердый минерал на Земле?
13. Какой химический символ у свинца?
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14. Какой глагол относится ко второму спряжению?
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15. Сколько хромосом в геноме человека?
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16. Какой континент находится во всех четырех полушариях?
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17. Как называется стадия эмбрионального развития, в процессе которой образуются зародышевые листки?
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- Самая большая пустыня на планете ― Антарктическая пустыня. Ее площадь 13 829 430 квадратных километров.
- Евразия — это единственный материк на Земле, омываемый сразу четырьмя океанами: на юге — Индийским, на севере — Северным Ледовитым, на западе — Атлантическим, на востоке — Тихим.
- Акулы являются хрящевыми рыбами: у них нет костей, а скелет построен из одной только хрящевой ткани.
- Марк Твен — это псевдоним журналиста и писателя Сэмюэля Ленгхорна Клеменса.
- Отношение пройденного пути к затраченному времени — это скорость.
- Простое число делится без остатка только на себя и на единицу. Наименьшее простое число — 2.
- Существует три важнейших закона классической механики, которые позволяют записать уравнения движения для любой механической системы, если известны силы, действующие на составляющие её тела. Их называют законы Ньютона.
- Единица измерения силы тока — ампер. Она названа в честь французского физика Андре Ампера.
- Омонимы — одинаковые по написанию и звучанию, но разные по значению слова.
- Большая Медведица — созвездие северного полушария неба. Семь звёзд Большой Медведицы составляют фигуру, напоминающую ковш с ручкой. Две самые яркие звезды — Алиот и Дубхе.
- При наблюдении со стороны северного полюса эклиптики Венера вращается с востока на запад, то есть в направлении, противоположном направлению вращения большинства планет.
- Алмаз является самым твердым из известных на сегодняшний день минералов.
- Свинец на латинском языке называется Plumbum, поэтому обозначается символом Pb.
- В русском языке ко второму спряжению принадлежат 11 глаголов-исключений, к которым относится и глагол «гнать».
- Нормальные диплоидные соматические клетки имеют 46 хромосом.
- Африка пересекается экватором, расположен во всех четырёх полушариях.
- Гаструла — стадия эмбрионального развития многоклеточных животных. Отличительной особенностью гаструлы является образование так называемых зародышевых листков — пластов (слоёв) клеток.
Если понравилось отвечать на школьные вопросы, то у нас есть еще статья с вопросами по географии.
Фото на превью wirestock / Freepik
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