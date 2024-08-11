17 женщин, у которых так и хочется спросить: «Вы забыли постареть?»
Иногда смотришь на женщину и не можешь понять, сколько ей лет — 20 или 50. Героинь нашей подборки так и хочется по-доброму назвать ведьмами, потому что их настоящий возраст кажется какой-то шуткой.
«Я с мамулей в 1996-м и 2024-м»
- И как часто ее принимают за вашу сестру? © Lepke2011 / Reddit
«А мне 48»
«Купила вот платье, но не уверена, нормально ли такое носить 34-летней мамочке»
Да такое в любом возрасте носить не нормально👎. Как унылая ночнушка для бедного родственника.
«Собрала наряд полностью в секонд-хенде. Мне 43, и этот образ кажется мне очень забавным»
«Я с сынулей 30 лет назад и сейчас»
- Сын стал взрослым мужчиной, а вы не постарели ни на день! © Perisan-Delight / Reddit
«Фото с днюхи. Мне исполнилось 38»
Вот это да, заблюрить лицо фильтрами, чтобы похвастать молодостью. Это абсолютно нормально
«Мы с дочкой в 2000 году на пляже, мы же в 2024-м выбираем ей свадебное платье»
«Мне 40, чувствую себя молодой»
«Моя жена в 2004 и 2024»
Отлично сохранилась. Могла бы надеть те же самые вещи, фигура не изменилась нисколько.
- Что-то не могу разобраться, какому из двух фото уже 20 лет? © 4r2m5m6t5 / Reddit
«Я с сыновьями в 1995 году и 2023. Мне скоро стукнет 60»
- Вы будто не старели с 1995 года. © Mountaindweller1000 / Reddit
«Мне 38, просто было настроение сделать селфи»
«Мы с мужем 16 лет назад и сейчас»
Тот случай, когда с возрастом стали лучше, особенно жена - красотка.
- Как так получилось, что ваш муж постарел на 16 лет, а вы только на 5? © MerrisAwesome / Reddit
«Я в одном и том же музее 13 лет назад и сейчас»
«Я в 16 лет и в 54 года»
«Подружки говорят, что в 42 так уже не одеваются, но мне плевать с высокой колокольни»
«Мамочка 10 лет назад и сейчас»
- Кажется, она стареет в обратном направлении. © cmzraxsn / Reddit
«Мне 46, но чувствую я себя на 23»
Иногда возраст — это лишь цифра в паспорте, которая совершенно не сходится с реальностью. И героини из другой нашей подборки это подтверждают.
Комментарии
Дамы рассчитывают, что в 2к24 кто-то не знает о существовании фильтров и faceapp?