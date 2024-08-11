17 женщин, у которых так и хочется спросить: «Вы забыли постареть?»

Иногда смотришь на женщину и не можешь понять, сколько ей лет — 20 или 50. Героинь нашей подборки так и хочется по-доброму назвать ведьмами, потому что их настоящий возраст кажется какой-то шуткой.

«Я с мамулей в 1996-м и 2024-м»

И как часто ее принимают за вашу сестру? © Lepke2011 / Reddit

«А мне 48»

«Купила вот платье, но не уверена, нормально ли такое носить 34-летней мамочке»

«Собрала наряд полностью в секонд-хенде. Мне 43, и этот образ кажется мне очень забавным»

«Я с сынулей 30 лет назад и сейчас»

Сын стал взрослым мужчиной, а вы не постарели ни на день! © Perisan-Delight / Reddit

«Фото с днюхи. Мне исполнилось 38»

«Мы с дочкой в 2000 году на пляже, мы же в 2024-м выбираем ей свадебное платье»

«Мне 40, чувствую себя молодой»

«Моя жена в 2004 и 2024»

Что-то не могу разобраться, какому из двух фото уже 20 лет? © 4r2m5m6t5 / Reddit

«Я с сыновьями в 1995 году и 2023. Мне скоро стукнет 60»

Вы будто не старели с 1995 года. © Mountaindweller1000 / Reddit

«Мне 38, просто было настроение сделать селфи»

«Мы с мужем 16 лет назад и сейчас»

Как так получилось, что ваш муж постарел на 16 лет, а вы только на 5? © MerrisAwesome / Reddit

«Я в одном и том же музее 13 лет назад и сейчас»

«Я в 16 лет и в 54 года»

«Подружки говорят, что в 42 так уже не одеваются, но мне плевать с высокой колокольни»

«Мамочка 10 лет назад и сейчас»

Кажется, она стареет в обратном направлении. © cmzraxsn / Reddit

«Мне 46, но чувствую я себя на 23»