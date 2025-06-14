17+ животных, которые удачно попали в объектив фотографа и превратили обычные фото в шедевры эпохи Ренессанса

Животные
25 минут назад

Они не позировали. Не следовали указаниям фотографа. Даже не подозревали, что в этот момент создают шедевр. Но именно их спонтанная грация, комичные позы или царственный взгляд превратили обычные снимки в живые полотна, достойные кисти Рубенса или да Винчи.

Pantika
21 минута назад

за надписями самого главного не видно, здесь котенька должен быть главным героем, а не плашки с коментами

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«Кот...»


«Портрет домашнего кота»

«Разрешаю собакам моих друзей залезать на кровать»

  • Ахх, эта боксерская мордашка в полном блаженстве. © jdehjdeh / Reddit
  • Даже не знаю кому больше завидовать: мужчине или собакам. © ForceSuper5719 / Reddit

Отныне — ты здесь король!

  • «Мы усыновили их, они усыновили друг друга»


«Кошка без жемчужной сережки»

«Гусь Джефф отправляется спать»

«Мои свинки ранним осенним утром»


А что? Удобненько!

«Обморок гоблина»

«Вороны такие драматичные»

«Арчи в холодильнике»

«Фото моего мужа и кота, которое выглядит как картина из бабушкиного дома»

«Великолепная собака»

«Семейный портрет собак»

«Нарисуй меня, как своих черных лабрадоров»

«Девушка и ее собака»

Бонус: фотографии от сотрудников ADME

Чао-Бамбино!

Великолепное трио в одном кадре

Pantika
19 минут назад

какие сладкие фотогеничные ушастые булочки) прям модели :)

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Коннектинг кошек

«Саломе и Я»

За секунду до...

«Я в экзистенциальном кризисе или положении»

Фото на превью Sir_Lamorak_De_Gais / Reddit

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