17+ животных, которые удачно попали в объектив фотографа и превратили обычные фото в шедевры эпохи Ренессанса

за надписями самого главного не видно, здесь котенька должен быть главным героем, а не плашки с коментами
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Они не позировали. Не следовали указаниям фотографа. Даже не подозревали, что в этот момент создают шедевр. Но именно их спонтанная грация, комичные позы или царственный взгляд превратили обычные снимки в живые полотна, достойные кисти Рубенса или да Винчи.
за надписями самого главного не видно, здесь котенька должен быть главным героем, а не плашки с коментами
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