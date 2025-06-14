17+ животных, которые удачно попали в объектив фотографа и превратили обычные фото в шедевры эпохи Ренессанса

Они не позировали. Не следовали указаниям фотографа. Даже не подозревали, что в этот момент создают шедевр. Но именно их спонтанная грация, комичные позы или царственный взгляд превратили обычные снимки в живые полотна, достойные кисти Рубенса или да Винчи.