17 случаев, когда звезды были на грани фола, но только знатно поржали

Многим звезды кажутся чуть ли не небожителями. Но знаменитости, как и все мы, не застрахованы от конфузов. Другое дело, что такие мелочи, как задравшееся платье, внезапно расстегнувшийся ремень или чей-то неудобный комментарий редко ставят их в тупик. Из большинства ситуаций они выходят с завидным оптимизмом.

Эмма Стоун вышла получать свой «Оскар» в порвавшемся платье. Впрочем, актриса не смутилась и заявила со сцены: «Только не смотрите на мою спину!»

PATRICK T. FALLON/AFP/East News , Chris Pizzello/Invision/East News

Похоже, платье порвалось во время музыкального выступления Райана Гослинга. Актер так зажигал на сцене, что Стоун начала плясать, а ее наряд этого не выдержал.

На церемонии вручения премии Гильдии киноактеров у Фрэн Дрешер случилась небольшая неприятность: во время фотосессии она потеряла одну из сережек

Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Впрочем, актриса моментально ее подхватила, приняла новую позу и спокойно предложила продолжить съемку.

Крисси Тайген не слишком серьезно относится ко всяческим неприятностям, которые происходят с ее нарядами

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Когда ее роскошное черно-белое платье полностью разошлось на спине, модель выложила фото этого конфуза в соцсетях и просто посмеялась над ситуацией.

Во время выступления Дженнифер Лоуренс случайно потеряла ремень

Evan Agostini/Invision/East News , Evan Agostini/Invision/East News

Дело в том, что ее микрофон оказался настроен на слишком большую громкость. Актриса невольно вздрогнула, и ее ремень расстегнулся. Она только рассмеялась и заметила: «Простите, но это было так громко, что мой ремень не выдержал этого и слетел!»

Оливия Манн не смогла до конца застегнуть платье. Но печалиться не стала и просто посмеялась над произошедшим

Одно крупное издание перепутало Джастина Хартли с другим актером — Гленом Пауэллом

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Пауэлл посмеялся над этой ошибкой, заявив: «Похоже, самое время объявить, что мы с Джастином будем сниматься в самом скучном фильме об обмене телами».

На церемонии вручения премии «Золотой глобус» платье Натали Портман случайно зацепилось за наряд Розамунд Пайк

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Натали честно призналась, что такой конфуз с ней произошел не в первый раз. К слову, дамы быстро решили проблему.

Во время презентации своей новой песни Дженнифер Лопес так увлеченно танцевала, что потеряла прядь наращенных волос

Но певицу это ни капельки не смутило. Отбросив «помеху», она продолжила выступление.

Когда одна из пуговиц на пиджаке Эмили Блант случайно отлетела, Флоренс Пью тут же пришла подруге на помощь, защитив актрису от любопытных глаз

Vianney Le Caer/Invision/East News , Vianney Le Caer/Invision/East News

Подол платья Эшли Робертс зацепился за каблук, и знаменитость чуть не лишилась наряда

Правда, она быстро справилась с ситуацией, вволю посмеявшись над конфузом.

На вручении премии «Золотой глобус» Келти Коллин умудрилась потерять бриллиант в 4 карата

Jordan Strauss/Invision/East News

Актриса не растерялась и опубликовала сообщение в соцсетях с просьбой вернуть камень, если кто-то его обнаружит.

Пинк давала очередной концерт, и что-то ей не очень понравилось собственное исполнение

Поэтому она извинилась перед фанатами, съела шоколадку и продолжила выступление с новыми силами.

На 95-й церемонии вручения премии «Оскар» платье Дженни Слейт неожиданно порвалось, открыв область чуть ниже спины

Jordan Strauss/Invision/East News

Знаменитость стоически пережила эту неприятность, но предложила мужу сбежать, пока никто не заметил ее конфуза. Благо их места в зале к тому времени уже заняли.

Во время церемонии награждения Мишель Йео вручила «Оскар» не победительнице Эмме Стоун, а Дженнифер Лоуренс

PATRICK T. FALLON/AFP/East News

Позже Йео написала: «Извини, Эмма! Кажется, я тебя смутила. Но я хотела, чтобы ты разделила этот момент со своей лучшей подругой Дженнифер. Вы двое напоминаете мне нас с Джейми Ли Кертис. Всегда готовы поддержать друг друга!»

Сигурни Уивер призналась, что Николь Кидман и Зои Салдана спасли ее, когда подкладка ее золотистого платья случайно задралась

John Locher/Invision/East News

Перед самым выходом на сцену Сигурни неожиданно поняла, что подкладка ее наряда собралась в огромные складки в районе бедер. Она попросила о помощи Кидман и Салдану. Те мигом залезли под стол и поправили наряд актрисы, так что никто и не заметил этого досадного происшествия.

Когда репортер заявил Кейт Хадсон, что она понимает, каково это — получить «Оскар», актрисе пришлось его поправить

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

«Вообще-то я никогда не получала „Оскара“, — заметила Кейт. — Но я уверена, что это просто невероятное ощущение!» Рассмеявшись, она добавила, что однажды все же была номинирована на эту премию.

Кейт Бекинсейл недавно призналась, что Киану Ривз и Роберт Шон Леонард спасли ее на Каннском кинофестивале в 1993 году

Боди, которое Бекинсейл надела под платье, неожиданно расстегнулось и свернулось, словно жалюзи, задравшись вверх. Актриса не знала, что делать, и рассказала о проблеме Киану и Роберту. Те не растерялись и пришли на помощь. По словам Кейт, на фото выше она прижимает к животу переднюю ластовицу, а ее коллеги-мужчины крепко держат заднюю.

Кстати, многие звезды идут на различные хитрости, чтобы выглядеть на красной дорожке как можно лучше.