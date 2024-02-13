17 звезд, которые когда-то одевались как попало, а теперь — ну просто Леди Совершенство
Некоторые звезды ищут свой стиль годами. Порой путем проб и многочисленных экспериментов им удается добиться таких результатов, что на фотосравнения артистов в начале карьеры и сейчас можно смотреть только с открытым ртом.
Аня Тейлор-Джой (2017 vs 2023)
Кейт Уинслет (1999 vs 2023)
А здесь мы рассказывали, как Кейт Уинслет перестала переживать из-за особенностей своей фигуры и научилась принимать свою уникальность.
Эмма Стоун (2012 vs 2023)
Джоди Комер (2016 vs 2023)
Марго Робби (2011 vs 2023)
Хейли Болдуин (2015 vs 2023)
Адель (2008 vs 2023)
Хлои Кардашьян (2010 vs 2023)
Кейт Бланшетт (2007 vs 2023)
Ванесса Кирби (2015 vs 2023)
Натали Портман (2004 vs 2023)
Дженнифер Лоуренс (2011 vs 2023)
Сальма Хайек (2000 vs 2023)
О секретах красоты Сальмы Хайек мы писали в этой статье.
Бейонсе (2003 vs 2023)
Америка Феррера (2013 vs 2023)
Кейт Хадсон (2003 vs 2023)
Блейк Лайвли (2005 vs 2022)
Еще больше звездных фотосравнений вы можете увидеть здесь.
Комментарии
В год, когда это надевалось, наверняка это было стильно и актуально. В большинстве случаев. Через лет десять то, что сейчас вызывает всохищение, будет вызывать удивление, что это кому то нравилось. А лет через 30 снова будет на пике популярности.
Т.е."жуткие розочки" у Бейонсе на платье слева выглядят , по мнению статьи, хуже двух огромных "жутких розочек" справа? Позвольте не согласиться
Зачем Эмме Стоун рисуют настолько темные и четкие брови? Ту мач.
Ну и по сабжу. В юности почти все одеваются плохо, это нормально экспериментировать и искать свой стиль. Или своего стилиста😁