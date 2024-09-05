18 человек, которые не боятся экспериментировать с едой

Как говорится, на вкус и цвет — фломастеры разные. И если для большинства добавлять клубничное варенье в суп — это нечто дикое, то некоторые уникумы будут такое с удовольствием уплетать. Вот и герои нашей статьи поделились своим странными пристрастиями в еде.

«Мама друга приготовила это, и у меня просто нет слов»

«Это запеченные куриные ножки с сыром, лапшой и каким-то соусом».

«Захотелось роллов с лобстером, но в продаже их нет. И я сделал бутеры из крабовых палочек и булочек для хот-дога»

«Люблю лакомиться угрями в желе, когда гуляю по пирсу»

«Мне просто было лень мыть посуду лишний раз»

В детстве все творили разное

Чтобы объяснить боль итальянцев от поломанных спагетти или от пиццы с ананасами, приведу такой пример. Мой ребенок сейчас сидит и чистит пельмени, чтобы есть отдельно начинку и тесто. Говорит, что так вкуснее. Ничего ему не говорю, но чувствую ту самую итальянскую боль. © Bobren / Pikabu

«Мой двоюродный брат приготовил рамен, завернутый в водоросли»

© Custombi / Reddit Королева-Ведьма 2 часа назад Вот только сегодня делилась воспоминанием, что я в детстве чистила пельмени и в разные периоды ела только мясо или только тесто. Это нормально, у детей формируются вкусы, они пробуют есть по-разному, чтобы понять, что им нравится.



P.S. В итоге пельмени не люблю, ем крайне редко, если угощают или ну совсем некогда готовить. - - Ответить

«Я сделал куриные наггетсы с пармезаном, трюфельным соусом и свежим базиликом»

«Люблю сардины с морковно-имбирным соусом»

На вкус и цвет...

Люблю экспериментировать с едой, совмещать несовместимое. Например, в суп добавляю клубничное варенье или намазываю васаби на плитку шоколада. Все мои родные и друзья раньше пугались и считали, что я беременна, но потом привыкли. Самое вкусное сочетание, по моему мнению — это мороженое с майонезом. А если смешать во рту корейскую морковку и семечки, то получится вкус жареного мяса. © Подслушано / Ideer

«Моя девушка сказала, что сделает крекеры с креветками. И это совсем не то, что я ожидал увидеть»

«Лучшая еда в моей жизни. Под пончиком есть печеные бобы, кстати»

Море — оно такое

Я видела, как готовят борщ с горбушей. Это было в морском городе, и я списала все на то, что эти люди морского воздуха надышались и стали немного странными. © Controler / Pikabu

«После болезни у меня появились странные желания. Дыня с творогом, бальзамиком и сычуаньским перцем»

«Я хотел добавить зелени в бутерброд, но у меня не было свежих овощей. Пришлось взять консервированный горошек. Честно говоря, на вкус это было неплохо»

Когда плевать на правила

У меня друг из Коста-Рики брал ложкой гречку и макал ее в борщ. И у меня тоже прорезались в тот момент какие-то итальянские междометия. © Vadim3814 / Pikabu

«Приправил себе копченую скумбрию расплавленным сыром»



© Metaldrake / Reddit Ромашка успокаивает 51 минута назад Я привыкла, что в куриный бульон можно добавить рис или вермишель. А подруга однажды накормила куриным бульоном с гречей, как в их семье принято. Было странно, но вкусно :)) - - Ответить

Вот как надо есть суши

Решили мы как-то тещу суши накормить. Она их в тарелочке аккуратно вилкой расковыряла, перемешала, как салат, и с черным хлебушком употребила. Что бы чувствовали японцы? © SheD1S / Pikabu

«Вот такой обед я себе забацал. Это старинный семейный рецепт и большая тайна»

© agentmulder** / Reddit Pantika 11 минут назад В Корее есть кимбап - это те же роллы, только с чем угодно, такая относительно быстрая и вкусная еда. Так вот часто в шоу вижу как они расковыривают, когда готовят что-то, перемешивают и еще и поджаривают и потом ложкой едят)) Потому может японцы бы и не поняли что к чему, но корейцы бы понимающе покивали)))) - - Ответить