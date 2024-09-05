Хочу открыть для кого-то страшную тайну - в крабовых палочках крабов нет. Они состоят из частей рыб низких сортов.
18 человек, которые не боятся экспериментировать с едой
Как говорится, на вкус и цвет — фломастеры разные. И если для большинства добавлять клубничное варенье в суп — это нечто дикое, то некоторые уникумы будут такое с удовольствием уплетать. Вот и герои нашей статьи поделились своим странными пристрастиями в еде.
«Мама друга приготовила это, и у меня просто нет слов»
«Это запеченные куриные ножки с сыром, лапшой и каким-то соусом».
«Захотелось роллов с лобстером, но в продаже их нет. И я сделал бутеры из крабовых палочек и булочек для хот-дога»
«Люблю лакомиться угрями в желе, когда гуляю по пирсу»
«Мне просто было лень мыть посуду лишний раз»
В детстве все творили разное
- Чтобы объяснить боль итальянцев от поломанных спагетти или от пиццы с ананасами, приведу такой пример. Мой ребенок сейчас сидит и чистит пельмени, чтобы есть отдельно начинку и тесто. Говорит, что так вкуснее. Ничего ему не говорю, но чувствую ту самую итальянскую боль. © Bobren / Pikabu
«Мой двоюродный брат приготовил рамен, завернутый в водоросли»
Вот только сегодня делилась воспоминанием, что я в детстве чистила пельмени и в разные периоды ела только мясо или только тесто. Это нормально, у детей формируются вкусы, они пробуют есть по-разному, чтобы понять, что им нравится.
P.S. В итоге пельмени не люблю, ем крайне редко, если угощают или ну совсем некогда готовить.
«Я сделал куриные наггетсы с пармезаном, трюфельным соусом и свежим базиликом»
«Люблю сардины с морковно-имбирным соусом»
Чёрт его знает, может, это как-нибудь сверхполезно? Или сардины так себе? Хорошим-то сардинам никакой соус не нужен.👌
На вкус и цвет...
- Люблю экспериментировать с едой, совмещать несовместимое. Например, в суп добавляю клубничное варенье или намазываю васаби на плитку шоколада. Все мои родные и друзья раньше пугались и считали, что я беременна, но потом привыкли. Самое вкусное сочетание, по моему мнению — это мороженое с майонезом. А если смешать во рту корейскую морковку и семечки, то получится вкус жареного мяса. © Подслушано / Ideer
«Моя девушка сказала, что сделает крекеры с креветками. И это совсем не то, что я ожидал увидеть»
«Лучшая еда в моей жизни. Под пончиком есть печеные бобы, кстати»
Море — оно такое
- Я видела, как готовят борщ с горбушей. Это было в морском городе, и я списала все на то, что эти люди морского воздуха надышались и стали немного странными. © Controler / Pikabu
«После болезни у меня появились странные желания. Дыня с творогом, бальзамиком и сычуаньским перцем»
Сочетание звучит очень вкусно! А над подачей бы поработать, конечно)
«Я хотел добавить зелени в бутерброд, но у меня не было свежих овощей. Пришлось взять консервированный горошек. Честно говоря, на вкус это было неплохо»
Какой унылый бутер( Хлеба больше чем начинки, соуса никакого...
Когда плевать на правила
- У меня друг из Коста-Рики брал ложкой гречку и макал ее в борщ. И у меня тоже прорезались в тот момент какие-то итальянские междометия. © Vadim3814 / Pikabu
«Приправил себе копченую скумбрию расплавленным сыром»
Я привыкла, что в куриный бульон можно добавить рис или вермишель. А подруга однажды накормила куриным бульоном с гречей, как в их семье принято. Было странно, но вкусно :))
Вот как надо есть суши
- Решили мы как-то тещу суши накормить. Она их в тарелочке аккуратно вилкой расковыряла, перемешала, как салат, и с черным хлебушком употребила. Что бы чувствовали японцы? © SheD1S / Pikabu
«Вот такой обед я себе забацал. Это старинный семейный рецепт и большая тайна»
В Корее есть кимбап - это те же роллы, только с чем угодно, такая относительно быстрая и вкусная еда. Так вот часто в шоу вижу как они расковыривают, когда готовят что-то, перемешивают и еще и поджаривают и потом ложкой едят)) Потому может японцы бы и не поняли что к чему, но корейцы бы понимающе покивали))))
А вот вам еще подборка историй про странные вкусовые предпочтения, чтобы вы не сомневались: у многих людей есть свои секреты любимых блюд.
Комментарии
К черту еду!
Дорогие форумчане, напоминаю: близится второе воскресенье сентября, а с ним и Андреев день.
NB! Пройти смайлологическое обследование обязательно всем.
Празднование со сжиганием чучела АК, купанием в фонтанах, поеданием торта в виде Лэндкрузера, братанием, сестрением и прочим примирением состоится под любой новой статьей про селеб или моду, чтобы никому глаза не застить.
Основоположника традиции отковырять для вас не обещаю, ибо сей экспонат давно занес меня в бан-лист. Но скромно надеюсь, что он не пропустит вечеринку)
насчет макарон с лепешкой , мне кажется это есть возможно, и может быть даже вкусно