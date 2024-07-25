18 человек, которые преобразили свое жилище до неузнаваемости

Говорят, что счастлив тот человек, который с радостью бежит на работу и с удовольствием торопится домой. Согласитесь, приятно возвращаться туда, где ждут не только любимые и родные люди, но и красивый интерьер, в котором можно расслабиться и прийти в себя после долгого трудового дня. Герои этой статьи постарались сделать так, чтобы им было комфортно там, где они проводят как минимум треть жизни.

Ванная завершена на 99%, осталось дождаться только заказанный светильник

А у знака «Выход» над дверью есть какая-то история? No_Television_8641 / Reddit

Не-а, я просто купила его на барахолке и решила, что будет забавно иметь нечто подобное. spildgoods / Reddit

«Я рискнула и оформила нашу ванную в ярких цветах. Моим родным и друзьям понравилось, а свекровь назвала ее „шкатулкой с драгоценностями“»

"После многих лет жизни в доме без ярких красок в интерьере я решила добавить своей однокомнатной квартире немного дофамина"

Новый дом — это отличный шанс воплотить мечту о домашнем офисе

"Я купил помещение, которое в Викторианскую эпоху было школой. Работы еще много, но уже есть что показать"

Переделка ванной наконец-то завершена

"Доделала свой домашний офис. Обожаю проводить здесь рабочие часы"

«Два года спустя после покупки я наконец-то чувствую себя здесь как дома»

"Мое убежище. 99% вещей либо найдены на обочинах, либо выменяны в соцсетях"

© Alisa305Brooklyn / Reddit Вианна 1 день назад Ну, стиль определенно есть. И что-то в таком дизайне тоже есть. И было бы прикольно такое увидеть в гостях. Но я бы не смогла жить в подобном интерьере, ощущение, что в магазине, боги, десятки зеркал разной формы на одной стене - - Ответить

«Работаю над этим месяцами, но еще не все готово. Цветы я рисовала вручную»

Художественный проект для детской комнаты

«Моя первая попытка сделать интерьер в средневековом стиле. Готично получилось, как вы считаете?»

Ванная до и после

«Эта ванная не давала мне покоя все 2,5 года, что мы живем в этом доме. Наконец-то решились на бюджетную переделку. Получилось неидеально, но мне нравится»

Краска способна творить чудеса

"Мой парень, с которым мы были вмеcте пять лет, несколько недель назад бросил меня по СМС. Моих вещей в доме было немного, поэтому пришлось совершить набег на комиссионку за мебелью"

Наш дом в средиземноморском стиле до и после