Фееее,какое фееее. Шторочки-цветочки, странное сочетание лососевого и синего,пестрота и оборки..как в этом вообще дышать?на унитаз ещё пушисто-кружевной чехол натяните. Такое же противной расцветки
18 человек, которые преобразили свое жилище до неузнаваемости
Говорят, что счастлив тот человек, который с радостью бежит на работу и с удовольствием торопится домой. Согласитесь, приятно возвращаться туда, где ждут не только любимые и родные люди, но и красивый интерьер, в котором можно расслабиться и прийти в себя после долгого трудового дня. Герои этой статьи постарались сделать так, чтобы им было комфортно там, где они проводят как минимум треть жизни.
Ванная завершена на 99%, осталось дождаться только заказанный светильник
- А у знака «Выход» над дверью есть какая-то история? No_Television_8641 / Reddit
- Не-а, я просто купила его на барахолке и решила, что будет забавно иметь нечто подобное. spildgoods / Reddit
«Я рискнула и оформила нашу ванную в ярких цветах. Моим родным и друзьям понравилось, а свекровь назвала ее „шкатулкой с драгоценностями“»
Твоюжмать!!!!красивый мятный на ЭТО???вспомнилось
Не надо делать мне как лучше,оставьте мне как хорошо.
"После многих лет жизни в доме без ярких красок в интерьере я решила добавить своей однокомнатной квартире немного дофамина"
Новый дом — это отличный шанс воплотить мечту о домашнем офисе
Мечтаю о такой библиотеке), но электронная книжка всё же рулит😁
"Я купил помещение, которое в Викторианскую эпоху было школой. Работы еще много, но уже есть что показать"
Переделка ванной наконец-то завершена
"Доделала свой домашний офис. Обожаю проводить здесь рабочие часы"
«Два года спустя после покупки я наконец-то чувствую себя здесь как дома»
"Мое убежище. 99% вещей либо найдены на обочинах, либо выменяны в соцсетях"
Ну, стиль определенно есть. И что-то в таком дизайне тоже есть. И было бы прикольно такое увидеть в гостях. Но я бы не смогла жить в подобном интерьере, ощущение, что в магазине, боги, десятки зеркал разной формы на одной стене
«Работаю над этим месяцами, но еще не все готово. Цветы я рисовала вручную»
Художественный проект для детской комнаты
Если сами рисовали, то отлично. Если это кто-то делал за деньги… кхе…кого-то обокрали
«Моя первая попытка сделать интерьер в средневековом стиле. Готично получилось, как вы считаете?»
Ванная до и после
«Эта ванная не давала мне покоя все 2,5 года, что мы живем в этом доме. Наконец-то решились на бюджетную переделку. Получилось неидеально, но мне нравится»
Краска способна творить чудеса
"Мой парень, с которым мы были вмеcте пять лет, несколько недель назад бросил меня по СМС. Моих вещей в доме было немного, поэтому пришлось совершить набег на комиссионку за мебелью"
Наш дом в средиземноморском стиле до и после
Местами поменяли цвет стен и мебели, и раковины были как будто внутрь, а теперь наружу
Переделка ванной в съемной квартире обошлась нам с девушкой в $ 250
Комментарии
Такие подборки могли бы быть интересными, если бы вы раз за разом не приносили одни и те же фотки (за это всегда диз), и не выкладывали в переделках вау-вау просто прибитые полки с покрашенными стенами.