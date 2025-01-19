Понятно, что психологиня "положила глаз" нa мужа клиентки, поэтому обозвала её тортиком от которого тошнит.
18 человек рассказали о запоминающихся сеансах у психолога
О психическом здоровье в последнее время стали говорить намного чаще, особенно в соцсетях. Даже не особо интересующийся этим человек слышал про «прорабатывание травмы» и «отстаивании границ». Возросло количество психологов и людей, которые к ним ходят. И вместе с тем и эпичных историй, которые произошли во время сеанса.
- У нас с мужем давно не ладилось. Мы постоянно ссорились, разбегались, жили месяцами отдельно. Потом по привычке сходились, но ненадолго. И вот решили попробовать все сначала, но с помощью семейного психолога. Он нас послушал, дал выговориться, а потом сказал, что нам придется много работать, если мы действительно хотим быть вместе. И спросил, готовы ли мы к такому. Мы обещали подумать, вышли на улицу, пообедали вместе последний раз и решили, что нет, не готовы. Вот и получилось, что развелись с мужем после похода к психологу. © Мамдаринка / VK
- Однажды психолог спросила, есть ли что-то, что я хотела бы сделать, но, как мне кажется, уже не могу. Я ответила, что хотела бы поступить в юридический университет, но это уже не в моих силах. Тогда она сказала: «Ты ведь знаешь, что все еще можешь поступить? Никто не должен давать тебе на это разрешение». Так вот, в мае я получу степень доктора права. Сомневаюсь, что она понимала, насколько мощное влияние оказали на меня ее слова в тот день. © sethscoolwife / Reddit
- А я перестала ходить к психологу, когда она сказала, что я приторный тортик, и моего мужа уже тошнит от меня. Это был совместный сеанс, муж рядом сидел. © olganatenzon
- Перестала ходить к своему последнему терапевту. Она спросила, как у меня дела, и я потратила около 20 минут на разговоры о том, с чем я борюсь. А потом она сказала: "Ну что, это все? Думаю, на сегодня мы закончили". А до конца сеанса оставалось еще 40 минут. © PM_ME_YOUR_BUNNY / Reddit
- Я пришла к психологу с запросом разобраться со сложностями взаимодействия с ребенком и страхами начинать работать в новой профессии. На что она мне зачем-то начала рассказывать, какая она молодец, двое детей у нее. Как много у нее клиентов, и еще есть один бизнес, и она зарабатывает столько-то (прямо сумму озвучила) и еще учиться успевает! Это как наступить на больную мозоль клиенту. © pankiv_nails
- У нас в фирме психолог — жена главного директора. Однажды новый сотрудник после взбучки от директора пошел к ней успокаиваться. Выходит веселый. Спрашиваем, как все прошло. Оказалось, он не знал, кем она начальнику приходится, и нажаловался на него во всех красках. А она ему на это сказала: "Да, он у нас очень агрессивный, так еще руками размахивает. Представляй его осьминогом, который щупальцами размахивает, эффект потрясающий! Сама так делаю". © suzuran56 / Pikabu
Главный директор? А что, бывают еще неглавные? Или второстепенные?
- Однажды в начале сеанса психолог спросила, как у меня дела, я ответил. А затем у меня возникло сильное желание спросить, как дела у нее. И не из вежливости, а потому что действительно хотел узнать и, возможно, помочь ей. Наши сеансы с ней очень помогли мне, но я начал думать о ней больше как о друге, чем как о профессионале. Так я понял, что это конец нашим профессиональным отношениям. Она не сделала ничего неправильного, просто мы виделись достаточно долго, чтобы отношения изменились, по крайней мере, с моей стороны. © expat_mel / Reddit
- Психолог поднимала цены на сессии 3 раза подряд. А на вопрос, почему так, сказала: "Ну мы же с тобой достигли точки Б по твоему запросу финансовому. Теперь мне тоже надо достигнуть". © dariarechkina_
- Мой психолог забывала буквально все, о чем мы говорили на последнем сеансе. Она давала мне упражнения, а когда я отчитывалась, спрашивала, зачем я это делаю. Недолго я к ней ходила. © palaverrr / Reddit
- Специалист критиковала то, как проходят наши сеансы. Из недели терапии было всего 2 сеанса по делу, все остальное психолог сводила в бытовой диалог о том, как прошел день. А когда я пыталась вернуться к теме, она не давала мне это сделать. В ответ я получила: "Вы ссоритесь не со мной, а с собой". На последнем нашем сеансе она назвала себя психотерапевтом, не имея медицинского образования и соответствующих документов об этом. © ekaterina_slobodchikowa
- Я пришла на прием, а дверь была заперта. Подождала 15 минут, потом позвонила ему. Никакого ответа. Он взял трубку только через несколько минут. Сказал, что у него грипп, он в постели. Извинился, что не позвонил, чтобы отменить прием. После разговора я пошла в продуктовый. И знаете, что я там увидела? Как он делает там покупки. Он пригнулся, увидев меня. Я больше к нему не возвращалась, а он так и не позвонил, чтобы спросить, почему. © Beths_T****** / Reddit
- На одном из приемов психолог сказала мне: "Замечайте чувства, как листья на реке. Называйте их тем, чем они являются, а затем отпустите их. Позвольте им плыть по реке мимо вас. Не осуждайте себя за то, что они у вас есть, и не вовлекайтесь в них. Просто признайте их, отпустите и двигайтесь дальше". Я отчетливо помню эти слова, потому что этой стратегией преодоления трудностей я пользуюсь почти каждый день. © obligated_existence / Reddit
Интересная стратегия, но какого уровня дзена нужно достичь, чтобы ей следовать😏
- Пришла с ситуацией сложных отношений со свекрами и родственниками мужа. Психолог: «У меня самой дочь на выданье, так страшно за нее: какая семья попадется. Вы должны всех простить и общаться, как будто ничего не было». Я тогда знатно обалдела, конечно. © dinara20_11
- На приеме психолог попросила меня несколько минут не думать о розовом слоне. Я сначала не поняла, к чему все это. Пыталась не думать, но думала только о нем. Когда время истекло, она спросила меня, о чем я думаю. А потом сказала, что чем больше пытаешься не думать о чем-то и заталкиваешь это в глубину своего сознания, тем больше склонен думать именно об этом. Вот почему мои мысли поглощали меня, и у меня были ужасные флешбэки. Благодаря ей я смогла справиться со своим посттравматическим расстройством, депрессией и тревогой. Она была чудесной. © ZoeDurrant1601 / Reddit
- Я была в отъезде, и по возвращении записалась на консультацию. Она была в новом месте, и, естественно, я спросила, почему. Мне всю консультацию рассказывали о расставании с мужем, что он ее выгнал с прошлого места и все забрал. А кульминацией стало: «Кстати, теперь консультация дороже». Я молча перевела деньги и навсегда ушла. © smokeny
- Психолог сказала, что я никогда не добьюсь успеха в сфере, которая меня интересовала. И предложила просто найти хорошего богатого мужчину и выйти за него. Это было 10 лет назад, мне тогда было 14 лет. Хорошо, что я была бунтаркой, потому что, если бы она сказала это кому-то другому, это могло бы серьезно испортить ему психику. Теперь, будучи взрослой, я работаю в той самой сфере и замужем за успешным мужчиной. © Unknown author / Reddit
- Мне повезло, я попал к отличному психотерапевту. Он научил меня не носить все время свою историю с собой. Просто жить моментом и быть настоящим. Он научил меня разнице между умом и осознанностью, другому образу мышления, другому складу ума. Теперь меня мало что беспокоит. Я чувствую себя гораздо более похожим на себя прежнего. В этом и есть смысл. © Unknown author / Reddit
- Мы с мужем пошли к консультанту по браку, которая в тот момент переживала развод. Она была такой озлобленной. Мы сходили на 2 сеанса. И знаете, ей действительно удалось объединить нас. В нашей неприязни к ней. © Chat__Noir / Reddit
Кстати, у нас есть пара статей об отношениях культовых пар из книг с точки зрения психологии:
Комментарии
мне кажется, что психолог из рассказа о бунтарке отлично выполнил свою работу, спровоцировал, бросил вывоз, молодец
Считаю, что этот ажиотаж с психологами - большой жирный фейк
И через N лет будет то, что было с гомеопатией - гомеопатические профессора, аптеки, чудеса н a блюдечке....
А потом - оказывается фуфло все.....
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В соцсетях куча рекламы "Получи диплом психолога всего за 10 месяцев". Вот они, "дипломированные специалисты", во всем своем профессионализме.
Последний раз ходила к психологу во время развода. В какой-то момент поняла, что она просто с интересом слушает мою историю. Ничего не обсуждает, не заставляет меня задуматься. Просто слушает всё отведенное время))