18 человек рассказали о запоминающихся сеансах у психолога

О психическом здоровье в последнее время стали говорить намного чаще, особенно в соцсетях. Даже не особо интересующийся этим человек слышал про «прорабатывание травмы» и «отстаивании границ». Возросло количество психологов и людей, которые к ним ходят. И вместе с тем и эпичных историй, которые произошли во время сеанса.