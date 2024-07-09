Нуу не знаю... Солнцезащитный крем, на жаре... Я бы поостереглась таким пользоваться. Или я чего-то не понимаю и там соблюдаются условия хранения?
18 человек столкнулись с таким сервисом, что аж стало теплее на душе
Как иногда приятно оказываться в ситуации, когда понимаешь, что кто-то не просто хочет заработать деньги на тебе, а старается сделать сервис душевным. Например, для тебя добавляют в посылку милую мелочь в виде вкусняшки, устраивают стенд с книжками для обмена или проявляют внимание к твоему питомцу.
«На пляжах в Нидерландах установлены вот такие штуки и все это бесплатно. Это дозаторы солнцезащитного крема»
«Детали прислали мне в комплекте с леденцом, для которого был даже отдельный слот»
Такое ощущение, что слот вовсе не для леденца, а для еще какой-то детали...
«Курьер оставил все мои посылки в специальной огромной сумке»
«На моем дезодоранте есть не только название, но и описание всех его ингредиентов»
«В этом универмаге в Германии есть приспособление для обучения серфингу»
«В доме моего друга есть небольшой магазин проката всяких полезных вещей»
«В моем местном торговом центре есть бесплатный книгообменник»
Наборы Lego теперь упаковывают в бумажные пакеты
Эти охлаждающие пакеты потом можно использовать в качестве удобрения для растений
«Мой местный фургончик с мороженым теперь продает замороженные лакомства для собак»
Бедные дети , не умеющие читать.... Сколько съедено собачьих вкусняшек малолетними....)))
«Мне сделали кофе в чашке из вафли, которую потом можно съесть»
Тут два варианта - или чашка из условно-сьедобного картона, либо кофе нужно выпить в течении 4 секунд.)))
«В этой пиццерии есть телевизор, показывающий, чьи заказы уже сделаны, чтобы клиентам было проще ориентироваться»
Эм... так во многих фаст-фудах есть номер заказа и он на экране отражается, этого мало что ли?
«Недавно купил шляпы, и вот как мне их прислали, чтобы не помять»
«Пульт для нашего нового телевизора оснащен солнечной батареей»
Неплохая задумка. Хотя скорее рекламный ход, чем практически полезная идея.
Во-первых, большинство чисто рефлекторно кладёт пульт кнопками вверх.
Во-вторых, в условиях помещения такой фотоэлемент не сильно много энергии выработает.
Если, конечно, пульт будет валяться где-нибудь на участке на открытом солнце, или на подоконнике с южной стороны - тогда да...
«У моей простыни есть карман»
На моей памяти этими карманами здесь восхищаются последние лет 10)
«Я: „Я голоден, зашел подкрепиться, дайте чего-нибудь такого... Нормальной еды, короче!“
Официант: „Ни слова больше!“»
«Курьер привез мой заказ, а внутри меня ждал маленький сюрприз»
«От курьера».
«Купила я сковородку. Распаковала, а внутри там было это. Очень удобно. Видимо, отвертка для того, чтобы прикрутить ручку»
А вот вам еще фотоподборка про душевный сервис и заботу о клиентах.
Комментарии
Кофе в стаканчике из вафли прикольно было бы попробовать, если он не протекает)
Недавно отправлял посылку в другой город. Девушка в пункте отправления со всем помогла, обслуживание было идеальным! А в конце она мне подарила кошечку-оригами, которую сделала сама. Было очень приятно :)