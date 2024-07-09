18 человек столкнулись с таким сервисом, что аж стало теплее на душе

Фотоподборки
3 часа назад

Как иногда приятно оказываться в ситуации, когда понимаешь, что кто-то не просто хочет заработать деньги на тебе, а старается сделать сервис душевным. Например, для тебя добавляют в посылку милую мелочь в виде вкусняшки, устраивают стенд с книжками для обмена или проявляют внимание к твоему питомцу.

«На пляжах в Нидерландах установлены вот такие штуки и все это бесплатно. Это дозаторы солнцезащитного крема»

Ку-ку
4 дня назад

Нуу не знаю... Солнцезащитный крем, на жаре... Я бы поостереглась таким пользоваться. Или я чего-то не понимаю и там соблюдаются условия хранения?

-
-
Ответить

«Детали прислали мне в комплекте с леденцом, для которого был даже отдельный слот»

Jenny
2 часа назад

Такое ощущение, что слот вовсе не для леденца, а для еще какой-то детали...

-
-
Ответить

«Курьер оставил все мои посылки в специальной огромной сумке»

«На моем дезодоранте есть не только название, но и описание всех его ингредиентов»

«В этом универмаге в Германии есть приспособление для обучения серфингу»

«В доме моего друга есть небольшой магазин проката всяких полезных вещей»

«В моем местном торговом центре есть бесплатный книгообменник»

Наборы Lego теперь упаковывают в бумажные пакеты

Эти охлаждающие пакеты потом можно использовать в качестве удобрения для растений

Vianna
1 час назад

Когда для людей уже изобретут охлаждающее всё...

-
-
Ответить

«Мой местный фургончик с мороженым теперь продает замороженные лакомства для собак»

Bazzzay.free
45 минут назад

Бедные дети , не умеющие читать.... Сколько съедено собачьих вкусняшек малолетними....)))

-
-
Ответить

«Мне сделали кофе в чашке из вафли, которую потом можно съесть»

Bazzzay.free
3 часа назад

Тут два варианта - или чашка из условно-сьедобного картона, либо кофе нужно выпить в течении 4 секунд.)))

-
-
Ответить

«В этой пиццерии есть телевизор, показывающий, чьи заказы уже сделаны, чтобы клиентам было проще ориентироваться»

Vianna
1 час назад

Эм... так во многих фаст-фудах есть номер заказа и он на экране отражается, этого мало что ли?

-
-
Ответить

«Недавно купил шляпы, и вот как мне их прислали, чтобы не помять»

Vianna
1 час назад

О, классно. А то помню, пришла мне шляпа, от нее отпариватель ошалел

-
-
Ответить

«Пульт для нашего нового телевизора оснащен солнечной батареей»

Juniper
3 часа назад

Неплохая задумка. Хотя скорее рекламный ход, чем практически полезная идея.
Во-первых, большинство чисто рефлекторно кладёт пульт кнопками вверх.
Во-вторых, в условиях помещения такой фотоэлемент не сильно много энергии выработает.
Если, конечно, пульт будет валяться где-нибудь на участке на открытом солнце, или на подоконнике с южной стороны - тогда да...

-
-
Ответить

«У моей простыни есть карман»

«Я: „Я голоден, зашел подкрепиться, дайте чего-нибудь такого... Нормальной еды, короче!“
Официант: „Ни слова больше!“»

«Курьер привез мой заказ, а внутри меня ждал маленький сюрприз»

«От курьера».

«Купила я сковородку. Распаковала, а внутри там было это. Очень удобно. Видимо, отвертка для того, чтобы прикрутить ручку»

А вот вам еще фотоподборка про душевный сервис и заботу о клиентах.

Фото на превью BigBosslalilulelo / Reddit

Комментарии

Уведомления
Lala_Luna
2 часа назад

Недавно отправлял посылку в другой город. Девушка в пункте отправления со всем помогла, обслуживание было идеальным! А в конце она мне подарила кошечку-оригами, которую сделала сама. Было очень приятно :)

-
-
Ответить

Похожее