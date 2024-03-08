17 дизайнеров, которые вложили в свои творения капельку креатива и щепотку заботы
Иногда обычный магазин, библиотека, отель или даже туалет могут запомниться намного лучше, чем любое люксовое заведение. А все потому, что там есть что-то уникальное, хоть это и может быть нечто абсурдное. Как, например, стулья в форме зуба у стоматолога или сдающиеся в аренду формы для тортов в библиотеке.
«В этом магазине есть специальные тележки для клиентов с животными»
«Стулья у моего стоматолога имеют форму зуба»
«Библиотека в Мехико выглядит так, будто она из мира киберпанка»
С моей паническрй боязнью высоты, я бы туда никогда не ходила. Хоть и обожаю читать.
«Я ехал в автобусе, где есть откидные сиденья, и на них можно ставить ноги»
«Если кому-то нужно сесть, будьте добры, уберете свои ноги».
«В этом туалете табличка предлагает взять бесплатные подгузники или предметы женской гигиены, если вам это нужно»
«А тут почему-то между мужским и женским туалетом есть прозрачное стекло»
Мне интереснее, что за свинина разбросала бумагу вокруг мусорки. Это возмутительнее прозрачной стены
«В аэропорту Хельсинки есть автомат по продаже пиццы»
«В моей местной библиотеке есть формы для торта, которые можно взять напрокат»
Когда бумажные книги станут встречаться не чаще, чем видео- и аудиокассеты, возможно, возобновят прокат вообще всего, что нужно раз в несколько лет?.. Перфоратор был одним из чудесных приобретений, но пользовались мы им четыре раза.
«В этом магазине есть тележки, куда можно не только сложить нужный товар, но и тут же его оплатить»
«Несколько скамеек в моем городе имеют беспроводные зарядные устройства»
«У меня на работе есть вот такие кабинки, специально для того, чтобы любой сотрудник мог уединиться там, если потребуется»
Они звукоизолированные? Если да, то классно. Зашёл, проорался, возможно, матом. И спокойно пошёл дальше.
«В Брюсселе я наткнулся на скамейку, у которой опора в форме морских змей»
«В это аэропорту можно быстренько купить куклу»
«В туалете торгового центра в Токио есть детское кресло, куда можно усадить ребенка, пока вы пользуетесь кабинкой»
Чёрт, а так можно было?!.. Балин, в следующий раз тупо поставлю детское кресло в уборной, а то свихнуться можно: снаружи плачет, внутри ёршик пытается облизать, сифон выдернуть, туалетную бумагу съесть (последнее даже удаётся)
«В ресторане, в котором я работаю, есть телефон-автомат. Он установлен здесь меньше года назад»
«В этом отеле есть ковер с дорожной картой города, в котором он находится»
«В самолете, в котором я летел, в кресла встроены вот такие штучки. Это держатели для телефонов и планшетов»
А вот еще пару примеров, когда дизайнеры не поленились и добавили в свой товар приятный сюрприз.
Почему-то так и вижу, кап нерадивые родители катают так детей😁