17 дизайнеров, которые вложили в свои творения капельку креатива и щепотку заботы

Народное творчество
33 минуты назад

Иногда обычный магазин, библиотека, отель или даже туалет могут запомниться намного лучше, чем любое люксовое заведение. А все потому, что там есть что-то уникальное, хоть это и может быть нечто абсурдное. Как, например, стулья в форме зуба у стоматолога или сдающиеся в аренду формы для тортов в библиотеке.

«В этом магазине есть специальные тележки для клиентов с животными»

«Стулья у моего стоматолога имеют форму зуба»

«Библиотека в Мехико выглядит так, будто она из мира киберпанка»

«Я ехал в автобусе, где есть откидные сиденья, и на них можно ставить ноги»

«Если кому-то нужно сесть, будьте добры, уберете свои ноги».

«В этом туалете табличка предлагает взять бесплатные подгузники или предметы женской гигиены, если вам это нужно»

«А тут почему-то между мужским и женским туалетом есть прозрачное стекло»

«В аэропорту Хельсинки есть автомат по продаже пиццы»

«В моей местной библиотеке есть формы для торта, которые можно взять напрокат»

O_о
1 день назад

Когда бумажные книги станут встречаться не чаще, чем видео- и аудиокассеты, возможно, возобновят прокат вообще всего, что нужно раз в несколько лет?.. Перфоратор был одним из чудесных приобретений, но пользовались мы им четыре раза.

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«В этом магазине есть тележки, куда можно не только сложить нужный товар, но и тут же его оплатить»

«Несколько скамеек в моем городе имеют беспроводные зарядные устройства»

«У меня на работе есть вот такие кабинки, специально для того, чтобы любой сотрудник мог уединиться там, если потребуется»

Арнарика ARMY
6 часов назад

Они звукоизолированные? Если да, то классно. Зашёл, проорался, возможно, матом. И спокойно пошёл дальше.

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«В Брюсселе я наткнулся на скамейку, у которой опора в форме морских змей»

«В это аэропорту можно быстренько купить куклу»

«В туалете торгового центра в Токио есть детское кресло, куда можно усадить ребенка, пока вы пользуетесь кабинкой»

O_о
1 день назад

Чёрт, а так можно было?!.. Балин, в следующий раз тупо поставлю детское кресло в уборной, а то свихнуться можно: снаружи плачет, внутри ёршик пытается облизать, сифон выдернуть, туалетную бумагу съесть (последнее даже удаётся)

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«В ресторане, в котором я работаю, есть телефон-автомат. Он установлен здесь меньше года назад»

«В этом отеле есть ковер с дорожной картой города, в котором он находится»

«В самолете, в котором я летел, в кресла встроены вот такие штучки. Это держатели для телефонов и планшетов»

А вот еще пару примеров, когда дизайнеры не поленились и добавили в свой товар приятный сюрприз.

Фото на превью ende124 / Reddit

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