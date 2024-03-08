17 дизайнеров, которые вложили в свои творения капельку креатива и щепотку заботы

Иногда обычный магазин, библиотека, отель или даже туалет могут запомниться намного лучше, чем любое люксовое заведение. А все потому, что там есть что-то уникальное, хоть это и может быть нечто абсурдное. Как, например, стулья в форме зуба у стоматолога или сдающиеся в аренду формы для тортов в библиотеке.

«В этом магазине есть специальные тележки для клиентов с животными»

«Стулья у моего стоматолога имеют форму зуба»



«Библиотека в Мехико выглядит так, будто она из мира киберпанка»



«Я ехал в автобусе, где есть откидные сиденья, и на них можно ставить ноги»



«Если кому-то нужно сесть, будьте добры, уберете свои ноги».

«В этом туалете табличка предлагает взять бесплатные подгузники или предметы женской гигиены, если вам это нужно»



«А тут почему-то между мужским и женским туалетом есть прозрачное стекло»

«В аэропорту Хельсинки есть автомат по продаже пиццы»

«В моей местной библиотеке есть формы для торта, которые можно взять напрокат»

«В этом магазине есть тележки, куда можно не только сложить нужный товар, но и тут же его оплатить»

«Несколько скамеек в моем городе имеют беспроводные зарядные устройства»

«У меня на работе есть вот такие кабинки, специально для того, чтобы любой сотрудник мог уединиться там, если потребуется»

«В Брюсселе я наткнулся на скамейку, у которой опора в форме морских змей»

«В это аэропорту можно быстренько купить куклу»

«В туалете торгового центра в Токио есть детское кресло, куда можно усадить ребенка, пока вы пользуетесь кабинкой»

«В ресторане, в котором я работаю, есть телефон-автомат. Он установлен здесь меньше года назад»

«В этом отеле есть ковер с дорожной картой города, в котором он находится»

«В самолете, в котором я летел, в кресла встроены вот такие штучки. Это держатели для телефонов и планшетов»