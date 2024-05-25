"...он порылся в моей сумке, достал мой паспорт и фотографирует...".
И зачем парню паспорт девушки ?
Ладно ещё решил удостовериться, что не замужем и детей нет. Но фоткать... Бред какой-то.
18 женщин рассказали, как сумели не проворонить тревожные звоночки и отсеять сомнительных кавалеров
Принц на белом коне — это, конечно, идеал, но где уж их на всех напасешься. Вот и приходится искать себе прекрасного спутника среди простых мужчин, а это порой может стать весьма трудоемким занятием. И дело вовсе не в сказочной внешности, а в «звоночках», которые могут так трезвонить во время знакомства с потенциальным женихом, что оглохнуть можно. Героини нашей подборки честно рассказали, какие знаки заставили их отказаться от продолжения отношений и бежать от ухажеров сломя голову.
- Пришла на свидание с кавалером, предвкушая романтичный вечер, но не тут-то было — сбежала, сверкая пятками. Мужик на полном серьезе начал мне внушать, что его будущая жена ни в коем случае не должна рожать ему дочерей. А все потому, что девочки — сущее наказание. Прямо так и сказал: «Если бы моя жена родила 3 дочерей, я бы ей изменял, пока у меня не родился бы сын». Я могла попытаться ему что-то объяснить, только зачем? И так ясно, что умом обделен. © Lonlinessandt*****s / Reddit
- Для меня фраза «Все мои бывшие — сумасшедшие!» — это явный признак того, что общение с человеком лучше прекратить. Да, бывает так, что отношения не сложились. Но даже после болезненного расставания, далеко не все считают своих бывших ненормальными. Так обычно говорят люди, которые сами несут основную ответственность за свои неудачные романы, но упорно считают, что проблема совсем не в них. © tattooedjenny76 / Reddit
- Я расстаюсь с мужчиной, если он пытается манипулировать мной. Если я слышу фразы «Я же заплатил за нашу еду...», «Разве ты не хочешь, чтобы я был счастлив...» или «Я думаю, ты будешь лучше смотреться в моих глазах, если...» — то это однозначно разрыв отношений. © Rosalyn Sky / Quora
- У нас с парнем были яркие отношения и все знакомые были уверенны, что мы точно поженимся. Но не тут то было! Мы с ним расстались, причем весьма нелепо. Дома ничего не было из еды и, пока я спала, он пошел в магазин и купил себе одну пачку лапши. Одну! Зная, что когда я проснусь, мне нечего будет есть. Тут до меня дошло, что если мужчина не заботится обо мне в таких мелочах, то о какой любви идет речь? В тот же день я от него ушла без всяких сожалений. © Подслушано / Ideer
- Будучи студенткой пошла на свидание с парнем. Так этот «принц» накануне встречи заявляет: «Ты только накрасься как положено». Мне 19 всего, молодая, симпатичная, зачем себя штукатурить-то? Я в непонятках, что за запросы такие, а он в ответ: «Мне папа сказал, если девушка идет на свидание, то она обязательно должна быть накрашена и выглядеть идеально». © Jeanie Straub / Quora
- Я не понимаю мужчин, которые после встречи не удосужатся написать женщине и спросить, доехала ли она, жива ли она. Если ему сразу после свидания до лампочки, как у тебя дела, то это очевидный звоночек того, что и в отношениях ему все будет по барабану. © alinasollo / Twitter
- Это просто провал. Пришли мы как-то с парнем на первое свидание в кафе, заказали еду. Я в туалет отошла руки помыть, возвращаюсь, а он порылся в моей сумке, достал мой паспорт и фотографирует. Я была в таком ужасе, что словами не передать. © Анастасия Петкова
- Бесят мужчины, которые даже не учатся выполнять базовые домашние дела, вроде стирки или мытья посуды. Если они сознательно отказываются от участия в организации быта, то значит им нужна мама, а не жена. © amahler03 / Reddit
"...он порылся в моей сумке, достал мой паспорт и фотографирует...".
- Человек, который не будет извиняться за свои ошибки, — это незрелый человек. Сталкивались ли вы с людьми, которые совершают серьезные ошибки, а потом просто избегают вас без извинений? Держитесь подальше от таких мужчин. © Arpita Chipkar / Quora
- Знаете, что просто невероятно упростило мои отношения с мужчинами и избавило от тягостных мыслей? Если мужчина хочет — сделает, позовет, предложит. Не сделал, не позвал, не предложил — не очень-то и хотел. Все. Иногда бывает тяжело это принять, но гораздо легче, чем годами мучиться. © Подслушано / Ideer
- Вот эта фишка: «Я буду стоять на своем и никогда не приму поражения в споре». Вы ведете спор шаг за шагом, он соглашается с каждым вашим аргументом, пока вы не приводите его к логической, объективной истине в конце. И вот он согласился с 95% всего сказанного, и последний шаг — просто признать, что он был не прав. Но вместо того, чтобы принять реальность как взрослый, он выбирает бороться и просто повторяет изначальную реплику еще раз, и вы возвращаетесь к исходной точке. В этот момент я понимаю, что незрелые мужчины создают ту реальность, которую хотят, и никакие факты их не переубедят. © GnarBroDude / Reddit
- Свидание вслепую. Парень пришел на это свидание со своим сыном 6 лет. Я конечно офигела, но виду не подала. Для себя мы заказали пиццу, а мальчику фри и мороженое. После того, как все наелись, сынишка попросил папу отвести его в туалет и больше я их не видела. Они просто втихую свалили, оставив меня расплачиваться по счету. Неплохой бюджетный вариант обеда для мужчин с детьми. © Oksana Ozelot
По поводу ужина , почему бы не сказать, что того мужика я не знаю, дайте только мой счёт.
- Грубое отношение к обслуживающему персоналу и другим незнакомым людям — это однозначный красный флаг. Он думает, что другие подчиняются ему, и в будущем, если вы продолжите с ним встречаться, будет так думать и о вас. Еще один признак эмоциональной незрелости — это быстрая смена девушек. Если его последний разрыв был всего месяц назад, он все еще восстанавливается и не готов к новым отношениям. Он использует вас как пластырь для эмоций, с которыми не справляется сам. © Quinn Draper / Quora
- Бесит, когда во время свидания ему звонят друзья и спрашивают, когда он освободится, и парень отвечает «через час-полтора». Выглядит так, как будто мне соизволили уделить час времени, а потом ему не до меня будет. Вот такое терпеть не могу. © aiaoeu / Twitter
- Пошла на свидание со взрослым мужчиной, решили посетить зоопарк. Как же я обалдела, когда вместо того, чтобы купить билеты, он предложил найти дырку в заборе и пролезть на территорию зоопарка через нее. Когда дырки не нашлось, то предложил проскользнуть вместе с толпой. Я посчитала, что это совсем уж некрасиво и сказала, что могу сама оплатить билеты. Он отказался и пошел узнавать у местных, где дыра в заборе. Я не стала его дожидаться, купила билет и пошла к жирафикам. Парня заблокировала. © Подслушано / Ideer
- Не стоит иметь дело с мужчиной, который постоянно сравнивает вас со своей бывшей. Даже если эти сравнения в вашу пользу, чаще всего упоминание бывшей означает, что человек все еще не может ее забыть, и вас всегда будут сравнивать с ней. Мужчина, который хочет строить с вами будущее, слишком занят этим, чтобы смотреть в прошлое! © Tifany Weir / Quora
- Пошла на свидание с парнем, с которым познакомилась в сети. Во время свидания он сказал, что ему надо бы заглянуть в магазин запчастей. Ладно, ок. Зашли в нужный магазин, он пошел что-то там выбирать, а я маялась от скуки, разглядывая ненужные мне товары. В итоге психанула, взяла такси и уехала домой. Он заметил, что меня нет только спустя полчаса и позвонил узнать, что случилось. Но мне уже неинтересно было с ним общаться. © Svetlana Ardentova
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Комментарии
"Как же я обалдела, когда вместо того, чтобы купить билеты, он предложил найти дырку в заборе и пролезть на территорию зоопарка через нее. Когда дырки не нашлось, то предложил проскользнуть вместе с толпой. Я посчитала, что это совсем уж некрасиво и сказала, что могу сама оплатить билеты. Он отказался и пошел узнавать у местных, где дыра в заборе.".
Нуууу... Первоначально на предложение пройти сквозь дырку в заборе ещё можно было бы подумать, что мужик типа романтик или хочет поступить как в однажды виденном фильме - как бы "общее преступление" сближает, настраивает на весёлый лад и т.п.
Но последующее маниакальное желание всё же пройти бесплатно, от предложения девушки заплатить и за него гордый самец отказался, навевает мысль, что мужчина не просто патологический жмот, а имеет проблемы с психикой.