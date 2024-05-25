18 женщин рассказали, как сумели не проворонить тревожные звоночки и отсеять сомнительных кавалеров

"Как же я обалдела, когда вместо того, чтобы купить билеты, он предложил найти дырку в заборе и пролезть на территорию зоопарка через нее. Когда дырки не нашлось, то предложил проскользнуть вместе с толпой. Я посчитала, что это совсем уж некрасиво и сказала, что могу сама оплатить билеты. Он отказался и пошел узнавать у местных, где дыра в заборе.".



Нуууу... Первоначально на предложение пройти сквозь дырку в заборе ещё можно было бы подумать, что мужик типа романтик или хочет поступить как в однажды виденном фильме - как бы "общее преступление" сближает, настраивает на весёлый лад и т.п.

Но последующее маниакальное желание всё же пройти бесплатно, от предложения девушки заплатить и за него гордый самец отказался, навевает мысль, что мужчина не просто патологический жмот, а имеет проблемы с психикой.