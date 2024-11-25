18 красноречивых фото о том, что все мы со странностями
Порой диву даешься, какие мы все разные. Люди даже спорят о том, как правильно вешать туалетную бумагу, что уж говорить и о других вещах. В этой подборке мы собрали фото людей, которые ведут себя немножко не так, как другие остальные. Причем иногда это мило, а иногда... не очень.
«На днях иду знакомится с родителями девушки. Попросил парикмахера меня нормально постричь и получил это»
«Чувак просто просидел в компьютере весь сеанс»
- А знаете, я его понимаю. Представляю что чувство, когда надо работать, но ты уже обещал детям пойти в кино... © gconsier / Reddit
«Отец работает за компом вот уже 30 лет. Вот как он держит компьютерную мышь»
Нам звонил один такой в техподдержку. Он не мог найти правую кнопку у мыши. У него "одна чуть ближе к экрану, а другая чуть дальше".
«Не доели блины. И мой парень решил выбрать именно этот „контейнер“, чтобы их убрать...А ведь у нас полно нормальный контейнеров»
«Любимая жена убрала масло»
«Парень открывает специи»
«Как ем кукурузу я и как ест ее моя безумная сестра»
«Съел морковку так, чтобы самое вкусное осталось на потом»
«Жена не ест жирное. Вот как я отрезал ей стейк»
Если есть кому доесть этот стейк, и он не против, то ладушки. Но если это раздражает, может, не стоит вообще готовить жирное мясо?
«У моей жены сверхъестественные способности. Только посмотрите, как она ест кукурузу»
«Сын попросил одолжить ему скотч. Вернул вот в таком состоянии. Как он это сделал вообще?»
«У меня на одной руке нормальные вены, а на другой — вот такие»
«Парень уезжал в командировку на 40 дней. В каждом отеле он зачем то брал с собой рекламные буклеты. Вот сколько накопилось за это время»
«В час пик дядька занял два места, а потом включил новости без наушников»
- Знаю, как с такими бороться! Просто включаете у себя на телефоне тоже самое, только с задержкой в одну секунду. Из-за этого спокойно смотреть видео просто невозможно. Пользуйтесь. © Paradoxbox00 / Reddit
«Чувак сзади просто не парился и повесил на мое кресло свою куртку»
«Сравнили с женой руки. Она на 4 года младше меня и почти не пользуется кремом. А я же мажусь им постоянно»
«Жена никогда не допивает напитки до конца и всегда оставляет стакан с одним глотком»
Я тоже так делаю с детства,сама не знаю почему. Причем этим в нашей семье "страдаю" только я)) Вот единственное,что допиваю прям до конца,так это какао.
«Просто батя отрезал себе кусок торта. Он еще и не признал свою вину»
А вот еще одна статья со схожей тематикой: «20 человек, которые увидели крайне любопытные вещи».