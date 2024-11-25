18 красноречивых фото о том, что все мы со странностями

Порой диву даешься, какие мы все разные. Люди даже спорят о том, как правильно вешать туалетную бумагу, что уж говорить и о других вещах. В этой подборке мы собрали фото людей, которые ведут себя немножко не так, как другие остальные. Причем иногда это мило, а иногда... не очень.

«На днях иду знакомится с родителями девушки. Попросил парикмахера меня нормально постричь и получил это»

«Чувак просто просидел в компьютере весь сеанс»

А знаете, я его понимаю. Представляю что чувство, когда надо работать, но ты уже обещал детям пойти в кино... © gconsier / Reddit

«Отец работает за компом вот уже 30 лет. Вот как он держит компьютерную мышь»

«Не доели блины. И мой парень решил выбрать именно этот „контейнер“, чтобы их убрать...А ведь у нас полно нормальный контейнеров»

«Любимая жена убрала масло»

«Парень открывает специи»

«Как ем кукурузу я и как ест ее моя безумная сестра»

«Съел морковку так, чтобы самое вкусное осталось на потом»

«Жена не ест жирное. Вот как я отрезал ей стейк»

«У моей жены сверхъестественные способности. Только посмотрите, как она ест кукурузу»

«Сын попросил одолжить ему скотч. Вернул вот в таком состоянии. Как он это сделал вообще?»

«У меня на одной руке нормальные вены, а на другой — вот такие»

«Парень уезжал в командировку на 40 дней. В каждом отеле он зачем то брал с собой рекламные буклеты. Вот сколько накопилось за это время»

«В час пик дядька занял два места, а потом включил новости без наушников»

Знаю, как с такими бороться! Просто включаете у себя на телефоне тоже самое, только с задержкой в одну секунду. Из-за этого спокойно смотреть видео просто невозможно. Пользуйтесь. © Paradoxbox00 / Reddit

«Чувак сзади просто не парился и повесил на мое кресло свою куртку»

«Сравнили с женой руки. Она на 4 года младше меня и почти не пользуется кремом. А я же мажусь им постоянно»

«Жена никогда не допивает напитки до конца и всегда оставляет стакан с одним глотком»

«Просто батя отрезал себе кусок торта. Он еще и не признал свою вину»