15+ мужчин, которые с возрастом стали горячее извергающегося вулкана
Народное творчество
2 часа назад
Те, кто говорят, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны, настоящие вредители. Во-первых, мужчины никому и ничего не должны. А во-вторых, многие из них такие красавцы, что при всем желании не будут похожи на братьев наших меньших. А некоторые еще и с возрастом становятся только краше.
«Мне 40 лет, и я разведенный отец»
«Мне иногда дают 17, но мне больше 40»
«Сегодня, проторчав 45 минут в пробке, я на самом деле почувствовал себя 40-летним»
«Спустя 9 лет волос стало меньше, а рубашка все та же»
«Сегодня мне 46 и я одинок»
«Я в декабре 2020-го и я сейчас, когда выровнял зубы брекетами»
«3 года активного спорта и я чувствую себя лучше всех»
«Мне уже 40, но я не чувствую себя на свой возраст»
«Сегодня на работе коллега пожаловался мне на свои проблемы со здоровьем глаз и добавил, мол, будет тебе 40 лет, поймешь. Приятно, что ни говори! Ведь мне уже 50 давно исполнилось»
«Пришлось изрядно попотеть, чтобы выглядеть так в 37 лет»
«Сорокет не за горами»
«Ну вот мне и 45»
«40 лет — это отнюдь не плохо»
«Прилично ли вообще так выглядеть в 55?»
- Чувак, ты шутишь? Да ты горяч, как Антонио Бандерас. © МамаMia1325 / Reddit
«В 56 я нравлюсь себе больше, чем в 30»
- Ты ходячее доказательство, почему мужчины постарше рулят! © Throw_herdingcats / Reddit
«Вот что со мной сделали три года спорта»
«Чуть больше полугода спорта творят чудеса!»
«Путь длиною в 10 лет»
Всего одна деталь в образе человека может изменить его до неузнаваемости. Убедитесь сами:
Фото на превью Feral*** / Reddit
Комментарии
Уведомления
Бушующий вулкан, горячее извергающегося вулкана, adme, у вас там вулканолог завелся, что ли?
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у кого-то в редакции весенний гон начался? и если честно, то многие, если не все, выглядят на свой возраст (а ведут себя как старые кокетки)
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