15+ мужчин, которые с возрастом стали горячее извергающегося вулкана

Те, кто говорят, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны, настоящие вредители. Во-первых, мужчины никому и ничего не должны. А во-вторых, многие из них такие красавцы, что при всем желании не будут похожи на братьев наших меньших. А некоторые еще и с возрастом становятся только краше.

«Мне 40 лет, и я разведенный отец»

«Мне иногда дают 17, но мне больше 40»

«Сегодня, проторчав 45 минут в пробке, я на самом деле почувствовал себя 40-летним»

«Спустя 9 лет волос стало меньше, а рубашка все та же»

«Сегодня мне 46 и я одинок»

«Я в декабре 2020-го и я сейчас, когда выровнял зубы брекетами»

«3 года активного спорта и я чувствую себя лучше всех»

«Мне уже 40, но я не чувствую себя на свой возраст»

«Сегодня на работе коллега пожаловался мне на свои проблемы со здоровьем глаз и добавил, мол, будет тебе 40 лет, поймешь. Приятно, что ни говори! Ведь мне уже 50 давно исполнилось»

«Пришлось изрядно попотеть, чтобы выглядеть так в 37 лет»

«Сорокет не за горами»

«Ну вот мне и 45»

«40 лет — это отнюдь не плохо»

«Прилично ли вообще так выглядеть в 55?»

Чувак, ты шутишь? Да ты горяч, как Антонио Бандерас. © МамаMia1325 / Reddit

«В 56 я нравлюсь себе больше, чем в 30»

Ты ходячее доказательство, почему мужчины постарше рулят! © Throw_herdingcats / Reddit

«Вот что со мной сделали три года спорта»

«Чуть больше полугода спорта творят чудеса!»