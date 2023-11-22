18 питомцев, которым не нужны слова: у них все на мордочках написано

Братья наши меньшие иногда могут посоревноваться в эмоциональности с людьми. Если они испытывают какие-то чувства, то скрывать их даже не собираются. И иногда такие физиономии могут состряпать, что только успевай камеру включать, чтобы запечатлеть и потом посмеяться над ними еще раз.

«Он сделал такую мордашку, когда увидел, как я убираю птицу, которую он принес»

«Моя кошка немного с опозданием поняла, что она вообще-то уже не хочет принимать ванну»

«Сегодня у моего пса появился новый друг. Похоже, его переполняет любовь»

«Наш Равиоли, когда впервые увидел своих щенков»

«Уважаемый, могу ли я попросить у вас еще одно лакомство?»

«У меня только-только начались роды. И похоже, что они тоже об этом догадываются»

«Мой кот постоянно делает такое выражение „лица“, когда его ловят на какой-то шалости»

«Каждый раз, когда я обедаю дома, все доедаю и не делюсь, мой кот смотрит на меня с отвращением»

«Моя кошка в тот момент, когда учуяла запах нашего новорожденного малыша, которого мы только что принесли домой»

«Я хотел просто сфотографировать свою швабру, а мой пес решил в этот момент показать, как он счастлив»

«Наблюдает за тем, как я глажу другого кота»

Посмотрите на эту свинку. Она улыбается, когда ее обнимают

Она увидела соседских коз, которых очень недолюбливает

«Прошло уже больше года, а я до сих пор завидую тому, как они смотрят друг на друга»

«Котик родителей просто случайно увидел меня, когда я выходила из душа, и, похоже, был шокирован»

«Представляю вашему вниманию улыбающуюся рыбку-попугая»

«Она каждый раз делает такую мордашку, когда мы не разрешаем ей вылизывать ковер»

«Именно таким взглядом он сверлит меня каждый раз, когда я иду в туалет»