18 случаев, когда звезды выбрали, казалось бы, простую обувь. А она оказалась с нюансом
Довольно часто наряды звезд на красной дорожке и на официальных мероприятиях перетягивают все внимание на себя, а обувь остается либо вовсе не замеченной, либо не оцененной по достоинству. Мы решили исправить это досадное упущение и присмотреться к деталям вполне скромной с виду обуви знаменитостей.
Дженнифер Лопес на премьере фильма «Неудержимый» (2024), казалось, была в обычных сапогах. Но стоило ей повернуться, как стали видны фигурный каблук и дерзкое количество ремешков
Бейонсе дополнила свой ультракороткий наряд черными ботфортами со шпорами
Босоножки Эмили Блант могли бы показаться заурядными, но одна восхитительная деталь на пятке роднила их с сандалиями древнегреческого бога Гермеса
Кейт Бекинсейл нередко красуется в обуви на платформе и высоченных каблуках. Но на приеме «Variety`s Power of Women 2024» она превратила их настоящие туфли Барби с изюминкой в виде розочек
Полусапожки Сабрины Доур казались бы совсем обычными, если бы не форма каблука
Каблук прикольный. Особенно интересно послушать следопыта, который не видел сапожок. Для такой маленькой длины стопы, которую дает след, ширина слишком велика. Как выкрутится? Ооочень полненькая лилипуточка?
Гвен Стефани на фестивале iHeartRadio Music 2024 удивляла эффектными белыми сапогами, у которых даже каблук был с изюминкой
Высокие сапоги с открытым носком, которые обула Зои Салдана, привлекали внимание к ее педикюру
"-Дама, почем у вас синенькие?
-Очки надень, умник! Это курица!" (c)
Декор на носках лодочек Шарлиз Терон походил на замочную скважину
Джоуи Кинг к серебристому платью от Prada подобрала эффектные мюли с фигурным каблуком
Мюли. Что за слово такое "мюли"? Кто ввел его в русский язык? Почему этим словом называют обувь, а не, к примеру, зефирные пирожные? 😂😂😂
Журналистка и одна из самых стильных женщин мира Эми Коллинз появилась на Met Gala в мюлях с разными пряжками, обутыми на белые носки
Обувь Леди Гаги редко бывает скучной. Но в этот раз платформа ее сапог на каблуке переливалась, словно усыпанная конфетти, и этим удачно дополняла расцветку ее полупрозрачных перчаток
Белые носки со шлепанцами (как их не назови - это все равно шлепки) - подпортили стиль)
Туфли Энн Хэтэуэй удачно подчеркивали ноги. Но при ближайшем рассмотрении телесные ремешки с прозрачными вставками походили на куски медицинского пластыря
Колодка выглядит очень неудобной. Молодец, что силиконовые вставки использует)
Не только только наряд Хайди Клум сверкал, как новогодний дождик, но и ее туфли. Но лишь при ближайшем рассмотрении можно было заметить их декор, который так под стать ее звездному статусу
Туфли Дакоты Фэннинг издали кажутся обычными бежевыми лодочками. Но и у них есть своя изюминка
Полусапожки Камилы Коэльо, несмотря на шипы, казались вполне обычными. Но, стоило ей повернуться в профиль, как стали видны каблуки в виде цепей
Когда Ева Лонгория появилась на Неделе моды в Париже во время показа Balmain, в ее руках была сумочка этого бренда. Да и о бренде туфель можно было легко догадаться, когда звезда повернулась в профиль
Стильный был бы вид, если б не отвратительные атласно-складчатые штанцы, как из 90-х)
Гвендолин Кристи на Met Gala 2023 скрывала в складках своего нежно-розового одеяния туфли с оригинальной платформой
Прозрачные туфли на танкетке Кайли Дженнер были очень под стать ее нежному, воздушному образу. А одним из его акцентов стал жемчужный декор на больших пальцах ног
У Камиллы Коэльо крутые ботильоны. А босоножки, в которых нога вываливается вперëд и становится видна пустая пятка мне очень не нравятся. Ну как Хайди Клум этого не замечает?
Если вы любите эффектную и необычную обувь, возможно, вам понравится и эта статья о звездных выходах в свет.
Комментарии
Когда я читаю про стильную и необычную обувь, то у меня перед глазами работы одной мастерицы:
Фигурные каблуки, как у Джейнер и кого-то там выше в подборке - привет из конца нулевых. Тогда были популярны вместе с моделями с отсутствующим каблуком.