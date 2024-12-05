18 случаев, когда звезды выбрали, казалось бы, простую обувь. А она оказалась с нюансом

Довольно часто наряды звезд на красной дорожке и на официальных мероприятиях перетягивают все внимание на себя, а обувь остается либо вовсе не замеченной, либо не оцененной по достоинству. Мы решили исправить это досадное упущение и присмотреться к деталям вполне скромной с виду обуви знаменитостей.

Дженнифер Лопес на премьере фильма «Неудержимый» (2024), казалось, была в обычных сапогах. Но стоило ей повернуться, как стали видны фигурный каблук и дерзкое количество ремешков

Scott A Garfitt / Invision / East News , Scott A Garfitt / Invision / East News Nika88 5 часов назад А со скольки ремешков количество становится дерзким? - - Ответить

Бейонсе дополнила свой ультракороткий наряд черными ботфортами со шпорами

Босоножки Эмили Блант могли бы показаться заурядными, но одна восхитительная деталь на пятке роднила их с сандалиями древнегреческого бога Гермеса

Andres Otero / Everett Collection / EAST NEWS

Кейт Бекинсейл нередко красуется в обуви на платформе и высоченных каблуках. Но на приеме «Variety`s Power of Women 2024» она превратила их настоящие туфли Барби с изюминкой в виде розочек

VALERIE MACON / AFP / East News Тревожное Пирожное 3 часа назад Блин, это платье что, костюм мошонки? 😂😂😂😂😂 - - Ответить

Полусапожки Сабрины Доур казались бы совсем обычными, если бы не форма каблука

Sipa Press / East News Ana.Rok 5 часов назад Каблук прикольный. Особенно интересно послушать следопыта, который не видел сапожок. Для такой маленькой длины стопы, которую дает след, ширина слишком велика. Как выкрутится? Ооочень полненькая лилипуточка? - - Ответить

Гвен Стефани на фестивале iHeartRadio Music 2024 удивляла эффектными белыми сапогами, у которых даже каблук был с изюминкой

JA / Everett Collection / East News , JA / Everett Collection / East News

Высокие сапоги с открытым носком, которые обула Зои Салдана, привлекали внимание к ее педикюру

Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News Руконожка Ай-Ай 3 часа назад "-Дама, почем у вас синенькие?

-Очки надень, умник! Это курица!" (c) - - Ответить

Декор на носках лодочек Шарлиз Терон походил на замочную скважину

Джоуи Кинг к серебристому платью от Prada подобрала эффектные мюли с фигурным каблуком

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News Тревожное Пирожное 2 часа назад Мюли. Что за слово такое "мюли"? Кто ввел его в русский язык? Почему этим словом называют обувь, а не, к примеру, зефирные пирожные? 😂😂😂 - - Ответить

Журналистка и одна из самых стильных женщин мира Эми Коллинз появилась на Met Gala в мюлях с разными пряжками, обутыми на белые носки

Обувь Леди Гаги редко бывает скучной. Но в этот раз платформа ее сапог на каблуке переливалась, словно усыпанная конфетти, и этим удачно дополняла расцветку ее полупрозрачных перчаток

AA / ABACA / Abaca / East News , Invision / Invision / East News Руконожка Ай-Ай 3 часа назад Белые носки со шлепанцами (как их не назови - это все равно шлепки) - подпортили стиль) - - Ответить

Туфли Энн Хэтэуэй удачно подчеркивали ноги. Но при ближайшем рассмотрении телесные ремешки с прозрачными вставками походили на куски медицинского пластыря

Jordan Strauss / Invision / AP / East News Ana.Rok 5 часов назад Колодка выглядит очень неудобной. Молодец, что силиконовые вставки использует) - - Ответить

Не только только наряд Хайди Клум сверкал, как новогодний дождик, но и ее туфли. Но лишь при ближайшем рассмотрении можно было заметить их декор, который так под стать ее звездному статусу

Туфли Дакоты Фэннинг издали кажутся обычными бежевыми лодочками. Но и у них есть своя изюминка

Stephen Smith / Sipa USA / East News

Полусапожки Камилы Коэльо, несмотря на шипы, казались вполне обычными. Но, стоило ей повернуться в профиль, как стали видны каблуки в виде цепей

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Когда Ева Лонгория появилась на Неделе моды в Париже во время показа Balmain, в ее руках была сумочка этого бренда. Да и о бренде туфель можно было легко догадаться, когда звезда повернулась в профиль

Sebastien Courdji / KCS / East News Руконожка Ай-Ай 5 часов назад Стильный был бы вид, если б не отвратительные атласно-складчатые штанцы, как из 90-х) - - Ответить

Гвендолин Кристи на Met Gala 2023 скрывала в складках своего нежно-розового одеяния туфли с оригинальной платформой

Evan Agostini / Invision / East News

Прозрачные туфли на танкетке Кайли Дженнер были очень под стать ее нежному, воздушному образу. А одним из его акцентов стал жемчужный декор на больших пальцах ног

Ik Aldama / DPA / East News Катерина Лисичкина 2 дня назад У Камиллы Коэльо крутые ботильоны. А босоножки, в которых нога вываливается вперëд и становится видна пустая пятка мне очень не нравятся. Ну как Хайди Клум этого не замечает? - - Ответить

Если вы любите эффектную и необычную обувь, возможно, вам понравится и эта статья о звездных выходах в свет.